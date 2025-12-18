เจนสุดา พูดตรง ๆ ไม่เคยคิดโกง ไม่รวยด้วยเงินคนอื่น เจนี่-วุ้นเส้น เมนต์ทันที

เจนสุดา ร่ายยาว 13 ปีทำแบรนด์เสื้อผ้าด้วยเงินตัวเอง ลั่นไม่ขอกู้แบงก์-ไม่หาหุ้นส่วน ย้ำจุดยืนไม่เคยคิดโกงใคร ไม่อยากรวยบนเงินคนอื่น ไฮโซข้าวโพดส่งกำลังใจ ‘เดี๋ยวหากันใหม่’
เพิ่งผ่านพ้นค่ำคืนแห่งรอยยิ้มไปหมาด ๆ ในงานปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสล่วงหน้าที่บ้านของเพื่อนซี้ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งมิตรภาพยาวนานกว่า 10 ปี ล่าสุด เจนสุดา ปานโต ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรม janesuda เล่าเบื้องหลังการปลุกปั้นแบรนด์เสื้อผ้า @janesuda_collection ที่ยืนหยัดมานานถึง 13 ปี พร้อมทิ้งข้อคิดสะกิดใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจที่ต้องแลกมาด้วยความซื่อสัตย์
เจนสุดาได้โพสต์ภาพเบื้องหลังขณะกำลังขะมักเขม้นกับการทำงานในห้องเสื้อ พร้อมร่ายยาวถึงหลักการทำงานที่เธอยึดถือมาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ระบุว่า “เปิดแบรนด์ @janesuda_collection มา 13 ปีแล้วคะ ทำเล็ก ๆ ค่อยค่อยทำ ใช้เงินของตัวเองตั้งแต่บาทแรก ไม่เคยกู้แบงค์ ไม่เคยมี investor ไม่มีหุ้นส่วน ไม่เคยสัมผัสกับความสำเร็จที่ได้มาแบบข้ามคืน ทุกอย่างที่ได้มาในวันนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการวางแผนธุรกิจอย่างจริงจัง ค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไป ไม่เคยคิดที่จะคดโกงใคร ไม่เคยคิดอยากรวยบนเงินของคนอื่น ใช้เท่าที่มี เก็บซะมากกว่าใช้
มาถึงวันนี้ได้ต้องขอบคุณทุก ๆ คนที่สนับสนุนแบรนด์เสื้อผ้าเล็ก ๆ ของเจนนะคะ เจนจะตั้งใจทำต่อไป ซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราทำ ผลของสิ่งที่เราทำมันจะออกมาให้เห็นเสมอ เจนเชื่ออย่างนั้นค่ะ”
ทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ เพื่อนสาวคนสนิทต่างเข้ามาแสดงพลังซัพพอร์ตทันที โดย เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ส่งหัวใจสีแดง 3 ดวง เป็นกำลังใจสั้น ๆ แต่ได้ใจความ ขณะที่ ไฮโซข้าวโพด คอมเมนต์ข้อความที่สื่อให้เห็นว่าเพื่อนพร้อมอยู่เคียงข้างเสมอ “เราก็เชื่ออย่างนั้น ไม่เป็นไรนะเพื่อนเดี๋ยวหากันใหม่ เหนื่อยหน่อยแต่เราทำได้แหละ” รวมทั้ง วุ้นเส้น วิริฒิพา ให้กำลังใจว่า “เก่งที่สุดmy love”
ก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วัน เจนสุดาแชร์โมเมนต์ระหว่างทำงาน พร้อมระบุแคปชั่นว่า “ทำงาน แบบไม่วางแผนฉ้อโกง” และ “ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน” จากนั้นถัดมา 1 วัน เธอโพสต์ธรรมะประจำวัน เผยข้อความสั้น ๆ แต่คมว่า “กรรมคือผลของการกระทำ” และ “สวรรค์มีตา”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อุ๊ยแรง! เจนสุดา โพสต์ธรรมะคม ย้ำกฎแห่งกรรม-สวรรค์มีตา ใครอ่านมีสะดุ้ง
- เจนสุดา ลั่นเจ็บ ทำงานไม่วางแผนโกง ฟาดคำคม ซื่อสัตย์-ขยัน อ่านแล้วรู้เลย
- เจนี่ เปิดบ้านรวมตัวเพื่อนรัก 10 ปี มาครบ เผยคำมั่นน้ำตาซึม มิตรภาพที่เงินซื้อไม่ได้
- น้ำตาซึม พลอย เฌอมาลย์ นิยามเพื่อนแท้ ต้องให้เกียรติ-จริงใจ เติบโตอย่างงดงาม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: