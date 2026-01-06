บันเทิง

“ไหล่ หยูชิง” ดาราสาวดาวรุ่งชาวจีน พลัดตกตึกเสียชีวิตปริศนา ที่พนมเปญ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 15:08 น.
78

ผู้กำกับและดาราสาวดาวรุ่งชาวจีน พลัดตกตึกเสียชีวิตปริศนา ที่พนมเปญ หลังเดินทางมาถ่ายหนังสั้นที่กัมพูชา เพื่อนเชื่อไม่ใช่การฆ่าตัวตาย

เมื่อวันที่ 6 มกราคม สำนักข่าว ติ๋มซัมเดลี รายงานว่า ไหล่ หยูชิง ดารา ผู้กำกับและผู้เขียนบทสาววัย 23 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังพลัดตกตึกในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 68 ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา

โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไหล่ หยูชิง เดินทางมาประเทศกัมพูชาเพื่อถ่ายทำหนังสั้นตั้งแต่เดือนที่แล้ว ก่อนเกิดเหตุขึ้น โดยเจ้าหน้าที่นำตัวเธอส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา

Lai Yuqing

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่า เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม ชายชาวฝรั่งเศส ซึ่งอาศัยอยู่ที่ชั้น 3 ได้เดินทางกลับมาถึงที่พัก และเปิดประตู โดยมี ไหล่ ยืนอยู่ที่ด้านนอก ก่อนจะพากันเข้าไปข้างใน และเดินขึ้นไปด้านบน กระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. มีเสียงดังมาจากชั้นบน หลังจากนั้น ไหล่ได้ตกลงมาจากที่สูง โดยมีเพื่อนชายชาวอินเดีย ยืนอยู่ที่ชั้นล่าง ขณะที่ หญิงชาวจีน ได้ลงมาดูอาการของผู้ตาย เบื้องต้นทั้งสองได้ถูกตำรวจนำตัวไปเพื่อช่วยในการสอบสวน

ขณะที่เพื่อนผู้ตายเล่าว่าเธอเพิ้งพบกับผู้ตายเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วที่ประเทศจีน แลไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุฆาตกรรมแต่อย่างใด โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าทำการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงที่แน่ชัดต่อไป

สำหรับ ไหล่ หยูชิง แม้ว่าจะยังอายุน้อยแต่ผลงานของเธอเคยถูกนำเสนอในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมาแล้ว เช่น เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต เทศกาลภาพยนตร์บีเอฟไอแฟลร์ และ โครงการ ซันแดนซ์ อิกไนต์ เป็นต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยว

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตร. จ่อเรียก โดม ปกรณ์ ลัม สอบปากคำ ปมคอมเมนต์คุกคามทางเพศ น้องจินนี่ ยศสุดา ลูกสาวคุณหญิงหน่อย บันเทิง

ตร. จ่อเรียก โดม ปกรณ์ ลัม สอบปากคำ คอมเมนต์คุกคามทางเพศ ลูกสาวคุณหญิงหน่อย

7 วินาที ที่แล้ว
หมอเนย์ จำใจคืนแมว สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน ข่าว

หมอเนย์ จำใจคืน สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน ทั้งที่เจ้าของเก่าขายแล้ว รถทัวร์ลง หรือต้องการเอนเกจ

6 นาที ที่แล้ว
กางระเบียบวินัยข้าราชการครูปี 2569 เจาะลึกโทษกรณีชู้สาวที่ถูกมองเป็น &quot;ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง&quot; ชี้ชะตา 2 ทางคู่ขนาน ทั้งโดนปลดออก-ไล่ออก และโทษหนักสุดจากคุรุสภาคือเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพ ข่าว

เปิดบทลงโทษวินัยครู กรณี “ชู้สาว” ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เสี่ยงโดนไล่ออก

18 นาที ที่แล้ว
ทนายแจม พรรคประชาชนถูกทำลายป้ายหาเสียง ข่าวการเมือง

ทนายแจม ไม่โกรธ ถูกมือดีทำป้ายหาเสียง ‘ฟันหลอ’ โชว์สกิลแก้เกม คนชมเพียบ

30 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“ไหล่ หยูชิง” ดาราสาวดาวรุ่งชาวจีน พลัดตกตึกเสียชีวิตปริศนา ที่พนมเปญ

48 นาที ที่แล้ว
นักแสดง scary movie เสียชีวิตวัย 62 ปี บันเทิง

เศร้า! อดีตดาวเด่นยำหนังจี้ ลาโลกในวัย 62 ปี พบรอยแผลบนร่างกาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“นิว กัลยพัชร” ประกาศลาออกพรรคประชาชน หมดศรัทธา พรรคเปลี่ยนไป

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทุบสถิติโลก! เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังจัดหนัก ประมูลทูน่าครีบน้ำเงินยักษ์ 243 ก.ก. จบที่ 101 ล้านบาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ย้ายที่แต่ไม่จบ! “ป้าหมอฟันมหาภัย” ฉีดน้ำแรงดันสูงใส่หน้าเพื่อนบ้านต่างชาติ หลังโดนเตือนเสียงดัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ระทึก! นก จริยา เผยนาที พาวเวอร์แบงค์ระเบิด ไฟลุกไหม้โซฟาหนัง โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดสาเหตุ “บิ๊กป้อม” ลาออกหัวหน้าพรรค พปชร. เชื่อไม่กระทบเลือกตั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Veerayooth.Kanchoochat ข่าวการเมือง

แคนดิเดตนายกฯ ปชน. ชี้ชัด! เหตุผลเดียวที่ทำ “เวียดนาม” แซงไทยไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้กุฏิวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี ส่งผลให้เกิดควันหนาทึบในอากาศ ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้กุฏิวัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี เพลิงรุนแรงระดับ 5 ระดมรถน้ำเร่งสกัด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรพิมล มั่นฤทัย ผู้บริหารค่ายละครยักษ์ใหญ่ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รัก คนบันเทิงร่วมอาลัย บันเทิง

CEO ค่ายละครยักษ์ใหญ่ แจ้งข่าวเศร้า สูญเสียน้องสาวอันเป็นที่รัก คนบันเทิงร่วมอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการเตรียมเอกสารสำหรับสมัครสอบ ก.พ. ปี 69 เศรษฐกิจ

สมัครสอบ ก.พ. ปี 69 e-Exam เปิดพรุ่งนี้ เตรียมอะไรบ้าง ไม่ให้พลาดรอบแรก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวรรณ ฉายะบุตร บริจาคเงิน 1 ล้าน ข่าว

สดุดี ณัฐวรรณ ฉายะบุตร มอบ 1 ล้าน บิ๊กกุ้ง ช่วยภารกิจชาติ ป้องชายแดนกัมพูชา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาลี โสเจียตา แถลงเหตุระเบิดที่ช่องบก เกิดจากกองขยะ ทำทหารเขมรเจ็บ 2 นาย ข่าว

มาลี โสเจียตา แถลงเหตุระเบิดที่ช่องบก เกิดจากกองขยะ ทำทหารเขมรเจ็บ 2 นาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายตั้มป่วย ข่าว

เปิดสภาพ “ทนายตั้ม” ป่วยซูบผอม-พึ่งยากล่อมประสาท ผู้คุมจับได้ซุกเอกสารในกกน.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

พระเอกตกอับ “มิคกี้ รูร์ก” ดาราดีกรีออสการ์ เปิดระดมทุนหาเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน หลังโดนสั่งฟ้องไล่ที่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผอ.โรงเรียนในร้อยเอ็ดตั้งกรรมการสอบครูสาว หลังมีการแฉเรื่องชู้กับสามีทหาร ข่าว

ไม่เอาไว้! ผอ. รร.ร้อยเอ็ด ตั้งกรรมการสอบ “ครูบี๋” ปมชู้ทหาร ทำเมียหลวงช้ำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีเจหนูแห่ง Fat Radio เสียชีวิตแล้ว บันเทิง

ช็อกคนฟัง ดีเจหนู คลื่น Fat Radio จากไปกะทันหัน สิ้นเสียงใสเอกลักษณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“คุณากร” เข้าแจ้งความ ผู้สมัคร สส.ประชาชน ปมทีมงานแจกนิ้วกลางให้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนจนพอ! ได๋ได๋ น้องสะใภ้ แก้มบุ๋ม แฉแชตลับสามี บิว วรพนธ์ แอบพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้าน บันเทิง

ทนจนพอ! ได๋ได๋ น้องสะใภ้ แก้มบุ๋ม แฉแชตลับสามี บิว วรพนธ์ แอบพาผู้หญิงอื่นเข้าบ้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้ มงคลกิตติ์” ประกาศอีก เลือกตนเป็นนายกฯ “ฮุนเซน” ต้องร้องขอชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มโวย ห้องฉุกเฉิน รพ.รัฐ ป่วยรอ 2 ชม. มาหลังได้รักษาก่อน หมอชี้แจง คดีพลิก ข่าว

หนุ่มโวย ห้องฉุกเฉิน รพ.รัฐ ป่วยรอ 2 ชม. มาหลังได้รักษาก่อน หมอชี้แจง คดีพลิก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ม.ค. 2569 15:07 น.| อัปเดต: 06 ม.ค. 2569 15:08 น.
78
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หมอเนย์ จำใจคืนแมว สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน

หมอเนย์ จำใจคืน สมเจี๊ยบ หลังเลี้ยงได้ 3 วัน ทั้งที่เจ้าของเก่าขายแล้ว รถทัวร์ลง หรือต้องการเอนเกจ

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
กางระเบียบวินัยข้าราชการครูปี 2569 เจาะลึกโทษกรณีชู้สาวที่ถูกมองเป็น &quot;ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง&quot; ชี้ชะตา 2 ทางคู่ขนาน ทั้งโดนปลดออก-ไล่ออก และโทษหนักสุดจากคุรุสภาคือเพิกถอนใบอนุญาตวิชาชีพ

เปิดบทลงโทษวินัยครู กรณี “ชู้สาว” ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เสี่ยงโดนไล่ออก

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
ทนายแจม พรรคประชาชนถูกทำลายป้ายหาเสียง

ทนายแจม ไม่โกรธ ถูกมือดีทำป้ายหาเสียง ‘ฟันหลอ’ โชว์สกิลแก้เกม คนชมเพียบ

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569

“นิว กัลยพัชร” ประกาศลาออกพรรคประชาชน หมดศรัทธา พรรคเปลี่ยนไป

เผยแพร่: 6 มกราคม 2569
Back to top button