“ไหล่ หยูชิง” ดาราสาวดาวรุ่งชาวจีน พลัดตกตึกเสียชีวิตปริศนา ที่พนมเปญ
ผู้กำกับและดาราสาวดาวรุ่งชาวจีน พลัดตกตึกเสียชีวิตปริศนา ที่พนมเปญ หลังเดินทางมาถ่ายหนังสั้นที่กัมพูชา เพื่อนเชื่อไม่ใช่การฆ่าตัวตาย
เมื่อวันที่ 6 มกราคม สำนักข่าว ติ๋มซัมเดลี รายงานว่า ไหล่ หยูชิง ดารา ผู้กำกับและผู้เขียนบทสาววัย 23 ปี เสียชีวิตแล้ว หลังพลัดตกตึกในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 68 ก่อนเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ม.ค. 69 ที่ผ่านมา
โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ไหล่ หยูชิง เดินทางมาประเทศกัมพูชาเพื่อถ่ายทำหนังสั้นตั้งแต่เดือนที่แล้ว ก่อนเกิดเหตุขึ้น โดยเจ้าหน้าที่นำตัวเธอส่งโรงพยาบาล แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบว่า เมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 29 ธันวาคม ชายชาวฝรั่งเศส ซึ่งอาศัยอยู่ที่ชั้น 3 ได้เดินทางกลับมาถึงที่พัก และเปิดประตู โดยมี ไหล่ ยืนอยู่ที่ด้านนอก ก่อนจะพากันเข้าไปข้างใน และเดินขึ้นไปด้านบน กระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 00.30 น. มีเสียงดังมาจากชั้นบน หลังจากนั้น ไหล่ได้ตกลงมาจากที่สูง โดยมีเพื่อนชายชาวอินเดีย ยืนอยู่ที่ชั้นล่าง ขณะที่ หญิงชาวจีน ได้ลงมาดูอาการของผู้ตาย เบื้องต้นทั้งสองได้ถูกตำรวจนำตัวไปเพื่อช่วยในการสอบสวน
ขณะที่เพื่อนผู้ตายเล่าว่าเธอเพิ้งพบกับผู้ตายเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วที่ประเทศจีน แลไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุฆาตกรรมแต่อย่างใด โดยหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าทำการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงที่แน่ชัดต่อไป
สำหรับ ไหล่ หยูชิง แม้ว่าจะยังอายุน้อยแต่ผลงานของเธอเคยถูกนำเสนอในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมาแล้ว เช่น เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต เทศกาลภาพยนตร์บีเอฟไอแฟลร์ และ โครงการ ซันแดนซ์ อิกไนต์ เป็นต้น
