สลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตกตึกชั้น 23 พบยาซึมเศร้าในห้อง

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 15:08 น.
สลดใจกลางกรุง ผช.ศาสตราจารย์สาว ตกตึกที่พักอาจารย์ชั้น 23 เสียชีวิต แม่บ้านเล่านาทีช็อกเปิดม่านเจอศพ

เรื่องราวโศกนาฏกรรมของบุคลากรทรงคุณวุฒิจบชีวิตลงด้วยโรคซึมเศร้า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ภายในอาคารสถาบันแห่งหนึ่ง ย่านถนนอังรีดูนังต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอ (นามสมมติ) อายุ 39 ปี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลมารดาและทารก ตกลงมาจากห้องพักชั้น 23

แม่บ้านประจำอาคาร ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่ชั้น 12 เล่าด้วยความตกใจว่า ระหว่างกำลังทำความสะอาดห้องพัก ได้เปิดมู่ลี่หน้าต่างด้านหลังห้องออก สายตาก็ปะทะเข้ากับร่างของหญิงสาวในชุดนอนสีดำ นอนคว่ำหน้าแน่นิ่งอยู่บนดาดฟ้าด้านนอก เมื่อตั้งสติได้จึงรีบแจ้งนิติกรอาคารให้ทราบเรื่องทันที

มื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบห้องพักของผู้เสียชีวิตบนชั้น 23 ซึ่งเป็นห้องพักสำหรับอาจารย์ที่พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง พบร่องรอยสำคัญคือ บานหน้าต่างกระจกถูกเปิดทิ้งไว้ คาดว่าเป็นจุดที่ผู้ตายใช้กระโดดลงมา ภายในห้องยังพบ ยารักษาโรคซึมเศร้า จำนวนหนึ่งวางอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงานที่ระบุว่า ผู้ตายป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ต้องทานยาเป็นประจำ ที่ผ่านมามักบ่นตัดพ้อว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป

การจากไปครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดย ผช.ศาสตราจารย์ เอ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการผดุงครรภ์ขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาตรีจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เชี่ยวชาญด้านการดูแลมารดาและทารก

ขณะนี้มารดาของผู้เสียชีวิตกำลังเร่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศล ท่ามกลางความเสียใจของญาติมิตรและลูกศิษย์

สลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตกตึกชั้น 23 พบยาซึมเศร้าในห้อง

สรยุทธ แฉเอกสาร “ตั๋วเฟิร์สคลาสมีจริง” รุ่นใหญ่ 2 ที่นั่งล้านกว่า! สวนทางเงินว่างงาน 150 บ.

อั๋น ภูวนาท ตอบชัด ภรรยาถามใช่ พิธีกร น. ยื่นฉี่-สูบบุหรี่ไหม? รับเงาปริศนาคล้ายมาก

หวั่นคดีล้ม แม่เห็นลูกโดนยิง 4 นัดต่อหน้าก่อนดับ เจอกล้องเสียไม่จริง-ร้องเปลี่ยนชุดสืบยกชุด

สาวไทยลองดี ถ่ายคลิปโดนตัวทหาร King’s Guard เจอตะโกนไล่ ดัดนิสัย

“ศุภมาส” วอนเทคะแนนให้น้ำเงิน ชี้เลือกตั้งครั้งนี้มีแค่สองฝั่ง ย้ำถ้าไม่เลือกเราเขามาแน่

เปิดอาวุธลับ สหรัฐใช้ลักพาตัว มาดูโร ทหารเผย หัวจะระเบิด เลือดกำเดาไหล

“พิพัฒน์” มั่นใจ ดิสนีย์แลนด์ในไทย ไม่ใช่แค่ฝัน แต่ทำได้จริง

สี จิ้นผิง กวาดล้าง “บิ๊กทหาร” สัญญาณเตือน กองทัพจีนระส่ำ อำนาจแตกแยก

