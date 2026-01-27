สลด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตกตึกชั้น 23 พบยาซึมเศร้าในห้อง
สลดใจกลางกรุง ผช.ศาสตราจารย์สาว ตกตึกที่พักอาจารย์ชั้น 23 เสียชีวิต แม่บ้านเล่านาทีช็อกเปิดม่านเจอศพ
เรื่องราวโศกนาฏกรรมของบุคลากรทรงคุณวุฒิจบชีวิตลงด้วยโรคซึมเศร้า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ภายในอาคารสถาบันแห่งหนึ่ง ย่านถนนอังรีดูนังต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอ (นามสมมติ) อายุ 39 ปี อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลมารดาและทารก ตกลงมาจากห้องพักชั้น 23
แม่บ้านประจำอาคาร ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติที่ชั้น 12 เล่าด้วยความตกใจว่า ระหว่างกำลังทำความสะอาดห้องพัก ได้เปิดมู่ลี่หน้าต่างด้านหลังห้องออก สายตาก็ปะทะเข้ากับร่างของหญิงสาวในชุดนอนสีดำ นอนคว่ำหน้าแน่นิ่งอยู่บนดาดฟ้าด้านนอก เมื่อตั้งสติได้จึงรีบแจ้งนิติกรอาคารให้ทราบเรื่องทันที
มื่อเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบห้องพักของผู้เสียชีวิตบนชั้น 23 ซึ่งเป็นห้องพักสำหรับอาจารย์ที่พักอาศัยอยู่เพียงลำพัง พบร่องรอยสำคัญคือ บานหน้าต่างกระจกถูกเปิดทิ้งไว้ คาดว่าเป็นจุดที่ผู้ตายใช้กระโดดลงมา ภายในห้องยังพบ ยารักษาโรคซึมเศร้า จำนวนหนึ่งวางอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับคำบอกเล่าของเพื่อนร่วมงานที่ระบุว่า ผู้ตายป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ต้องทานยาเป็นประจำ ที่ผ่านมามักบ่นตัดพ้อว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป
การจากไปครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ โดย ผช.ศาสตราจารย์ เอ จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการผดุงครรภ์ขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาตรีจากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เชี่ยวชาญด้านการดูแลมารดาและทารก
ขณะนี้มารดาของผู้เสียชีวิตกำลังเร่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อติดต่อรับศพไปบำเพ็ญกุศล ท่ามกลางความเสียใจของญาติมิตรและลูกศิษย์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: