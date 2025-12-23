ข่าวดาราบันเทิง

เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 13:50 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 13:45 น.
76
ภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เพราะป่วยโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง และสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน

ภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เพราะป่วยโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง และสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน

ผ่านมาร่วม 1 เดือนแล้ว หลังจากที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่งให้ นางมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช อายุ 76 ปี นักแสดงและผู้จัดละครชื่อดัง เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และอยู่ในความควบคุมของผู้ร้อง เนื่องด้วยอาการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และสมองอักเสบ รวมถึงมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน

โดยมีอาการข้างเคียง เช่น จำอะไรไม่ได้ จำบุตรตนเองไม่ได้ จำคนรอบข้างไม่ได้ พูดจารู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง ไม่สามารถประกอบกิจการงานและช่วยเหลือตนเองได้ เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษา ทำได้เพียงประคองอาการ และต้องอาศัยความเข้าใจอย่างมากจากสังคม ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “จิ๋ม มยุรฉัตร” เป็นบุคคลไร้ความสามารถ

ล่าสุด ช่างหน้าช่างผมคนดัง ดา Make up artist & Hair stylist ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน อาจิ๋ม มยุรฉัตร ถึงที่บ้านพัก พร้อมกับโพสต์ภาพปัจจุบันลงในอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุแคปชั่นประกอบว่า บ้านเจ้านาย ที่ที่คุ้นเคย เมื่อวานมาทานข้าวมาคุยตลก ให้คนสวยดูค่ะ พลังแห่งความรักรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุด ที่สุดของใจ

โพสต์ดังกล่าวเผยให้เห็นภาพล่าสุดของ อาจิ๋ม มยุรฉัตร ที่หน้าตาดูสดใส มีความสุข แถมยังสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมความอบอุ่นครั้งนี้

เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ-12 เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ-8

 

ความเห็นชาวเน็ต

เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ-11

เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ-10

เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ-9

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Preeda Thawara (@peeda36)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG peeda36

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

2 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

16 นาที ที่แล้ว
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ บันเทิง

แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

29 นาที ที่แล้ว
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม ข่าว

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

30 นาที ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“บิล คลินตัน” ท้า “ทรัมป์” เปิดไฟล์เอปสตีนฉบับเต็มออกสื่อ แขวะมีการเซ็นเซอร์เพื่อ “ปกป้องใครบางคน”

41 นาที ที่แล้ว
ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว ข่าวการเมือง

ลุ้น ศุภจี นั่งแคนดิเดตนายก ภูมิใจไทย คุยอนุทินแล้ว

47 นาที ที่แล้ว
เลื่อนยศพลโทบุญสิน ขึ้นดำรงตำแหน่งพลเอกวันนี้ ข่าวการเมือง

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “แม่ทัพกุ้ง” ขึ้นตำแหน่งพลเอก

49 นาที ที่แล้ว
ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบไขว้ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ ข่าว

ธิอาโก้ คัมแบ็ก โชว์ภาพนักรบถือดาบ เชียร์เขมรสุดฤทธิ์ ชาวเน็ตแซะไปเป็นทหารสิ

51 นาที ที่แล้ว
ภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เพราะป่วยโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง และสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

55 นาที ที่แล้ว
ณวัฒน์ ยังไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต หลังดราม่าอวยพรวันเกิด บันเทิง

ณวัฒน์ ไม่ฉีกสัญญา ชาล็อต แย้มมีเรื่องนับพันที่ไม่พูด เผยเหตุไร้งานเดี่ยว เตือนแฟน ๆ หยุดปั่น

59 นาที ที่แล้ว
ซาวน่าที่ญี่ปุ่นเกิดอะไรขึ้น ข่าวต่างประเทศ

“คู่รักญี่ปุ่นดับสลด” คาห้องซาวน่า ร่องรอยหนีตายสุดหดหู่ ที่จับประตูหลุดจนออกไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กสทช. จับมือทัพภาค 2 ยึดฝูงโดรน ต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ หวั่นภัยคุกคามใหม่ ข่าว

กสทช. จับมือทัพภาค 2 ยึดฝูงโดรน ต้องสงสัยกว่า 2,500 ลำ หวั่นภัยคุกคามใหม่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส แจกเงินเพิ่ม 2000 บาท เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส แจกเงินเพิ่ม 2000 บาท เช็กเงื่อนไข ใครได้บ้าง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูทูบเบอร์กินจุ เคยเกือบตาย กินเบอร์เกอร์ จนกระเพาะขยายทับตับอ่อน แอดมิตรพ.ด่วน ข่าวต่างประเทศ

ยูทูบเบอร์กินจุ เคยเกือบตาย กินเบอร์เกอร์ จนกระเพาะขยายทับตับอ่อน แอดมิตรพ.ด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกรุนิยาย &quot;โลลิตา&quot; เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ บันเทิง

เปิดกรุนิยาย “โลลิตา” เนื้อหาฉาวโฉ่จนถูกแบนในหลายประเทศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เขมร ขอเปลี่ยนที่ประชุม GBC พรุ่งนี้ ย้ายไปมาเลแทน อ้างกังวลเรื่องความปลอดภัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เสนาหอย เปิดใจ วันมีหนี้ท่วมหัว 106 ล้านบาท จับมือ “วิลลี่” กัดฟันสู้ ไม่ยอมล้มละลาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลง “สาวรัสเซียขี่บิ๊กไบค์” อัดคลิปโชว์ท่ายากบนถนนเวียดนาม ส่อโดนโทษหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง ข่าว

2 ม.ค. 69 ไฟเขียว วันหยุดพิเศษ หยุดยาว 5 วันรวด ใครได้หยุดบ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาช่า เปิดภาพน้องสาวและหลานจากอิตาลี บันเทิง

นานทีได้เห็น! มาช่า เปิดภาพน้องสาว-หลาน บินตรงจากอิตาลี สวยคมระดับนางเอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง &#039;ส.อ.กัมปนาท&#039; ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น ข่าว

ชัยภูมิเศร้า! ญาติรอรับร่าง ‘ส.อ.กัมปนาท’ ทหารกล้าพลีชีพสมรภูมิตาพระยา ป้าเผยหลานสั่งเสียเป็นลางก่อนสิ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยแพร่คำสั่ง ยกเลิกการห้ามขาย เครื่องฟอกอากาศ ยี่ห้อดัง ปลอดภัยรังสี UVC ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กกต. ไฟเขียวออกเสียงประชามติวันเดียวกับเลือกตั้งส.ส.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ประกาศลุยเดี่ยว เป็นแคนดิเดตนายก พรรคกล้าธรรมคนเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกทวงแค้นทันควัน ข่าว

สาวสองรุมตบ LGBTQ+ สติไม่ดี จนฉี่ราด ก่อนเจองานแก้ เพื่อนบุกเอาคืนทันควัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 13:50 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 13:45 น.
76
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568

“บิล คลินตัน” ท้า “ทรัมป์” เปิดไฟล์เอปสตีนฉบับเต็มออกสื่อ แขวะมีการเซ็นเซอร์เพื่อ “ปกป้องใครบางคน”

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button