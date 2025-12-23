เปิดภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

ภาพล่าสุด อาจิ๋ม มยุรฉัตร หลังศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เพราะป่วยโรคอัลไซเมอร์และการอักเสบของสมอง และสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน
ผ่านมาร่วม 1 เดือนแล้ว หลังจากที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีคำสั่งให้ นางมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช อายุ 76 ปี นักแสดงและผู้จัดละครชื่อดัง เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และอยู่ในความควบคุมของผู้ร้อง เนื่องด้วยอาการป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์และสมองอักเสบ รวมถึงมีภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์กินสัน
โดยมีอาการข้างเคียง เช่น จำอะไรไม่ได้ จำบุตรตนเองไม่ได้ จำคนรอบข้างไม่ได้ พูดจารู้เรื่องบ้าง ไม่รู้เรื่องบ้าง ไม่สามารถประกอบกิจการงานและช่วยเหลือตนเองได้ เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษา ทำได้เพียงประคองอาการ และต้องอาศัยความเข้าใจอย่างมากจากสังคม ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ “จิ๋ม มยุรฉัตร” เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
ล่าสุด ช่างหน้าช่างผมคนดัง ดา Make up artist & Hair stylist ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน อาจิ๋ม มยุรฉัตร ถึงที่บ้านพัก พร้อมกับโพสต์ภาพปัจจุบันลงในอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุแคปชั่นประกอบว่า “บ้านเจ้านาย ที่ที่คุ้นเคย เมื่อวานมาทานข้าวมาคุยตลก ให้คนสวยดูค่ะ พลังแห่งความรักรอยยิ้มที่อบอุ่นที่สุด ที่สุดของใจ”
โพสต์ดังกล่าวเผยให้เห็นภาพล่าสุดของ อาจิ๋ม มยุรฉัตร ที่หน้าตาดูสดใส มีความสุข แถมยังสวยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่เข้ามาชื่นชมความอบอุ่นครั้งนี้
