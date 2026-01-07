จึ้งมาก! ภาพล่าสุด โฟกัส จีระกุล ผอมลงกว่าเดิม 20 กก. ชาวเน็ตแห่ชมสวยเต็มสิบ

อึ้งทั้งวงการ! เปิดภาพล่าสุด โฟกัส จีระกุล ผอมลงอีก น้ำหนักหายไปกว่า 20 กิโลกรัม ชาวเน็ตแห่ชมสวยขึ้นมาก เต็มสิบไม่มีหัก
ทำเอาคนทั้งโซเชียลตะลึงจนอ้าปากค้างไปตาม ๆ กัน เมื่อช่องติ๊กต็อก @puiinun_shop99 ได้ออกมาโพสต์คลิปอัปเดตความคืบหน้าการกู้คืนร่างทองของนักแสดงชื่อดัง โฟกัส จีระกุล ที่ตั้งใจลดน้ำหนักอย่างจริงจังมากว่า 5 เดือนแล้ว และภาพล่าสุดเธอก็ผอมเพรียวลงกว่าเดิมเยอะมาก ๆ
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็น โฟกัส จีระกุล ขณะกำลังถ่ายแบบให้กับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของปุยนุ่นอยู่ ซึ่งหุ่นปัจจุบันของเธอทำให้หลายคนต่างตกตะลึงไปชั่วขณะ เพราะสาวโฟกัสทั้งผอมและสวยสดใสมากขึ้น จนชาวเน็ตอดที่จะคอมเมนต์ชื่นชมในความพยายามของเธอกันเป็นแถว แถมแฟนหนุ่มรุ่นพี่ อย่าง เจมส์ กิจเกษม จากที่รักมากอยู่แล้ว ก็ยิ่งคลั่งรักหนักกว่าเดิมอีก บอกเลยว่าอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถว
อ้างอิงจาก : TikTok @puiinun_shop99
