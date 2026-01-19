ภาพล่าสุด จิ๊ก เนาวรัตน์ สวยมาก หลังหน้าเบี้ยว-พิษศัลยกรรม ทุกข์ทรมาน ใส่แมสก์ 3 ปี

‘จิ๊ก เนาวรัตน์ เปิดภาพล่าสุดสวยมาก ลั่น เหมือนได้เกิดใหม่ หลังหน้าพังจากพิษศัลยกรรม ร้องไห้ทุกวัน-ปัดรับงาน ซ่อนตัวใต้แมสก์นาน 3 ปี สูญรายได้มหาศาล ฝากบทเรียนราคาแพงของฟรีไม่มีในโลก
ห่างหายจากหน้าสื่อและโลกโซเชียลไปพักใหญ่จนแฟนคลับหลายคนบ่นคิดถึง สำหรับดาวค้างฟ้า จิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ ล่าสุดเจ้าตัวได้กลับมาทวงบัลลังก์ความสวยอีกครั้ง พร้อมเปิดใจเล่ามรสุมชีวิตลูกใหญ่ที่เก็บงำมานานกว่า 3 ปี กับความทรมานจากพิษศัลยกรรมที่ทำให้ชีวิตแย่ลง
จิ๊ก เนาวรัตน์ ให้สัมภาษณ์เปิดใจหมดเปลือกถึงสาเหตุที่ต้องเก็บตัวเงียบ เล่าด้วยความโล่งใจเหมือนยกภูเขาออกจากอกว่าที่ผ่านมาใบหน้าผิดรูป บิดเบี้ยว และไม่สมดุลอย่างรุนแรงจากการฉีดสารแปลกปลอมโดยไม่รู้ตัว ตนยอมรับว่าเกิดจาก ใครจ้างให้ไปฉีดที่ไหนก็ไป โดยไม่รู้รายละเอียดของสารที่ฉีดเข้าไป เพียงเพราะเห็นแก่รายได้ในตอนนั้น
เหมือนผลไม่เป็นตามหวังเธอต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเป็นเวลา 2-3 ปี ไม่กล้าให้สัมภาษณ์ ไม่กล้าเจอผู้คน ร้องไห้เสียใจแทบทุกวัน และเดินสายไหว้พระขอพรให้หน้ากลับมาเป็นเหมือนเดิม ทั้งยังสูญเสียโอกาสมากมาย ต้องปฏิเสธงานละคร งานอีเวนต์ และพลาดงานพรีเซนเตอร์เครื่องสำอาง ทำให้สูญเสียรายได้ไปนับล้านบาท เพียงเพราะความไม่มั่นใจในใบหน้า
หลังจากทนทุกข์มานาน ล่าสุด จิ๊ก เนาวรัตน์ ได้รับการช่วยเหลือจากทีมแพทย์ (SLC) ทำการผ่าตัดใหญ่เลาะสารแปลกปลอมออกจนหมดจนวันนี้กลับมามีความสุขและมั่นใจอีกครั้ง เธอได้ฝากข้อคิดเตือนใจถึงทุกคนที่คิดจะทำสวยว่า อย่าเห็นแก่คลินิกราคาถูก พร้อมย้ำชัดว่าเข็ดแล้ว บทเรียนครั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต ต่อจากนี้จะไม่เอาตัวเองไปเสี่ยงแบบนั้นอีก
ล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัว จิ๊ก เนาวรัตน์ ได้โพสต์ภาพอัปเดตชีวิตปัจจุบันเป็นครั้งแรก หลังห่างหายไปตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 เผยให้เห็นใบหน้าที่สดใส ยิ้มแย้ม ขณะไปทานอาหาร พร้อมแคปชันทักทายแฟน ๆ สั้น ๆ ว่า “ลืมกันหรือยังจ๊ะ”
งานนี้ทำเอาแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ต้อนรับกับการกลับมาครั้งนี้และชื่นชมความสวยกันอย่างล้นหลาม อาทิ
“ไม่ลืมครับ คิดถึงพี่เสมอ อยากเจอๆๆ”
“คิดถึงเสมอค่ะเเม่จิ๊ก”
“สวยขึ้น”
“ยังไม่ลืมครับติดตามทางช่องยูทูปที่คุณจิ๊กไปออกอยู่บ่อย ๆ”
“ศัลยกรรมเท่าไรก็ไม่สามารถลบความเป็น จิ๊ก เนาวรัตน์ ลงได้”
