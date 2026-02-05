ข่าวต่างประเทศ

แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา “หมาซามอยด์” สลดใจเสียงร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 18:30 น.
แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา "หมาซามอยด์" ร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง

เปิดคลิปแฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา “หมาซามอยด์” ตายทั้งเป็นคากรง เจ้าของใจสลายเลี้ยงมา 7 ปีผูกพันดั่งลูก พ่อแม่เด็กเสนอเงินปิดปาก ลั่น แค่หมาตัวเดียว ชาวเน็ตทั่วโลกแห่ประณาม

กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่บีบหัวใจคนรักสัตว์ทั่วโลก เมื่อโลกออนไลน์ของจีนได้มีการแชร์คลิปวิดีโอที่บันทึกได้จากกล้องวงจรปิด เผยให้เห็นนาทีที่ 2 เด็กชาย ทารุณกรรมสัตว์ โดยจุดดอกไม้ไฟแล้วแหย่เข้าไปในกรงสุนัขพันธ์ุซามอยด์สีขาว เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเปลวไฟก็เริ่มพวยพุ่งจนท่วมกรง คร่าชีวิตน้อย ๆ ของสุนัขตัวดังกล่าวไปอย่างสลด

กสำนักข่าว Jimu News เปิดเผยรายละเอียดระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา เด็กชายทั้ง 2 คนที่ปรากฎในคลิปกล้องวงจรปิดเล่นสนุกจนเกิดความคึกคะนอง นำดอกไม้ไฟไปแหย่ หมาซามอยด์ ที่อยู่ในกรงถึง 2 ครั้ง ทว่าครั้งล่าสุดเปลวไฟกลับถูกจุดติดบางอย่างที่อยู่ในกรงจนไฟลุกท่วมอย่างรวดเร็ว หนึ่งในเด็กชายถึงกับกรีดร้องด้วยความตกใจ พร้อมสบถออกมาว่า “เผามันตายแล้ว”

แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา หมาซามอยด์ ร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง-4

ขณะที่ หมาซามอยด์ ส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาดังลั่นบริเวณนั้นด้วยความเจ็บปวดนานกว่า 3 นาที เพราะมันไม่สามารถเอาตัวเองออกมาจากกรงที่กำลังถูกเผาไหม้ได้ ก่อนเสียงร้องจะเงียบลง เหลือแค่เพียงเถ้าถ่านของมันที่ตายทั้งเป็นคากรงน้อยซึ่งเป็นที่นอนของมันอย่างน่าสลดใจ

ทางด้าน คุณเจียง เจ้าของสุนัขซามอยด์ที่เคราะห์ร้าย เปิดใจด้วยน้ำตาหลังการสูญเสียว่า “ซามอยด์ตัวนี้เขาเลี้ยงดูมันมานานถึง 7 ปี ความผูกพันนี้มีค่ามากกว่าทรัพย์สิน พร้อมยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด”

แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา หมาซามอยด์ ร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง-1

ทว่าหัวใจของ คุณเจียง สลายซ้ำสองเพราะท่าทีและคำพูดของผู้ปกครองของ 2 เด็กชายมือวางเพลิง พยายามที่จะยัดเงินเพื่อขอจบเรื่องเป็นเงินเพียง 6,000 หยวน (ประมาณ 3 หมื่นบาท) และข้อเสนอที่จะซื้อสุนัขตัวใหม่ให้เพื่อทดแทนเรื่องจะได้จบง่าย ๆ พร้อมคำพูดที่ว่า “ก็แค่หมาตัวเดียวเอง จำเป็นต้องเอาเรื่องขนาดนั้นเลยหรือ?”

ปัจจุบัน คุณเจียง ยืนยันที่จะไม่รับคำไกล่เกลี่ย และเรียกร้องคำขอโทษอย่างเป็นทางการ แต่เธอกลับต้องเผชิญกับอุปสรรคครั้งใหญ่ เมื่อได้ยินคำกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะนำซากสุนัขซามอยด์ที่ถูกเผาทั้งเป็นคากรงไปทำลาย เพื่อปิดหลักฐานคดีทารุณกรรมนี้ จนคุณเจียงต้องโพสต์ระบายผ่านเวยป๋อว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้รู้ว่าโลกใบนี้มันมืดมนขนาดนี้”

ขณะที่ชาวเน็ตทั้งในประเทศจีนยและทั่วโลกต่างก็ลุกฮือขึ้นมาประณามพฤติกรรมของเด็กทั้ง 2 คน รวมถึงทัศนคติของผู้ปกครองเด็ก 2 คนที่ก่อเหตุด้วย นอกจากนั้นยังมีการตั้งคำถามถึงบทลงโทษเยาวชนในคดีทารุณกรรมสัตว์ว่าควรจะเข้มงวดมากกว่านี้หรือไม่ ก่อนที่ความคึกคะนองในวัยเด็กจะเติบโตไปเป็นอาชญากรรมที่รุนแรงกว่าเดิมในอนาคต

แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา หมาซามอยด์ ร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง-6

แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา หมาซามอยด์ ร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง-5

แฉนาที 2 เด็กชาย จุดไฟเผา หมาซามอยด์ ร้องโหยหวนดังลั่น ก่อนตายทั้งเป็นคากรง-2

