สั่งปิด คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ ทุบตี-จับแมวฟาดกำแพง เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 11:58 น.
สะเทือนใจคนรักสัตว์! โผล่คลิปแฉ คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ พนง.จับแมวทุบตี-ฟาดกำแพง เขตบางเขนสั่งปิดกิจการ เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation – WDT ได้เผยแพร่คลิปสุดสะเทือนใจทาสแมว และเหล่าคนรักสัตว์ คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นนาทีที่ พนักงานคาเฟ่แมว ย่านบางเขน ทารุณสัตว์ด้วยการ ทุบตี เตะ กระชาก และจับแมวเหวี่ยงฟาดเข้ากำแพง อย่างน่าสลดใจ นอกจากนี้ยังพบว่ามีแมวบางตัวผอมแห้ง และมีเชื้อราตามตัว

ล่าสุดทางสำนักงานเขตบางเขต ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คาเฟ่แมว ย่านบางเขน เพื่อตรวจสอบตามคำร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์อย่างรุนแรง ซึ่งหลังจากตรวจสอบทางเขตจึงได้สั่งให้ยุติกิจการ และเตรียมหาบ้านใหม่ให้แมวทุกตัวที่อยู่คาเฟ่แมวแห่งนี้

“สำนักงานเขตบางเขน ตรวจคาเฟ่แมวที่ได้รับการร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์อย่างรุนแรง

(26 ม.ค.69) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางเขน ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ ประชาชนขอความช่วยเหลือให้ตรวจสอบคาเฟ่แมว หลังพบพฤติกรรมเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์อย่างรุนแรง โดยมีผู้โพสต์คลิปในลักษณะที่เจ้าของร้านทุบตีทำร้ายแมว และขว้างแมวใส่กำแพง

จากการตรวจสอบใบอนุญาตการจำหน่ายอาหารในคาเฟ่ ไม่พบว่ามีการจำหน่ายอาหารแต่อย่างใด ซึ่งทางเจ้าของร้านได้ยุติการประกอบกิจการคาเฟ่แมวแล้ว และยินดีเข้าสู่กระบวนการสอบสวน รวมถึงรับโทษตามกฎหมายหากถูกพิพากษาว่ามีความผิด

หลังจากนี้ ทางมูลนิธิกลุ่มผู้รักสัตว์ และเจ้าของจะหาบ้านใหม่ให้กับน้องแมวทั้งหมด หากมีประชาชนผู้สนใจรับเลี้ยงน้องแมว สามารถติดต่อผ่านมูลนิธิที่รับผิดชอบ เจ้าของ หรือทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สำนักงานเขตบางเขนได้”

คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ พนง.จับแมวฟาดกำแพง เขตสั่งปิด เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน-10
คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ พนง.จับแมวฟาดกำแพง เขตสั่งปิด เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน-4
คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ พนง.จับแมวฟาดกำแพง เขตสั่งปิด เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน-6
คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ พนง.จับแมวฟาดกำแพง เขตสั่งปิด เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน-7
คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ พนง.จับแมวฟาดกำแพง เขตสั่งปิด เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน-8
คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ พนง.จับแมวฟาดกำแพง เขตสั่งปิด เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน-1
คาเฟ่แมว ทารุณสัตว์ พนง.จับแมวฟาดกำแพง เขตสั่งปิด เตรียมหาบ้านใหม่ให้น้องๆ ด่วน-3
