อ้วกพุ่ง! พนง.ล้างอาหารเหลือ วนขายใหม่ อ้างกินได้-ปลอดภัย ผงะซ้ำเจอแมลงสาบ

เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 13:40 น.
51
ร้านดังมาเลย์สารภาพล้างเศษอาหารปรุงขายใหม่

ภาพฉาว! พนักงานร้านดังมาเลย์ สารภาพล้างเศษอาหารปรุงขายใหม่ อ้างหน้าตาเฉยปลอดภัย เจ้าหน้าที่บุกตรวจผงะเจอแมลงสาบ-ไม่มีใบอนุญาตเปิดร้าน สั่งปิดทันที 2 สัปดาห์

ทำเอาชาวเน็ตและนักชิมถึงกับผะอืดผะอม เว็บไซต์ต่างประเทศเผยคลิปนาทีร้านอาหารสไตล์นาซิ กันดาร์ หรือข้าวแกงสไตล์มาเลเซีย ยอดนิยมในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่เมืองเซเรมบัน ประเทศมาเลเซีย ถูกแฉพฤติกรรมสุดมักง่าย นำอาหารที่ลูกค้ากินเหลือกลับมารีไซเคิลขายใหม่หน้าตาเฉย

เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Threads ได้โพสต์คลิปวิดีโอหลังจากที่เขาบังเอิญไปจอดรถบริเวณด้านหลังของร้านอาหารดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามป้ายรถเมล์ของห้าง Palm Mall และเห็นภาพพนักงานของร้านกำลังยืนล้างเศษอาหารที่เหลือจากจานลูกค้าอย่างขะมักเขม้น โดยใช้น้ำก๊อกธรรมดา เมนูที่นำมาล้างมีทั้ง เศษไก่, เนื้อแกะ และเต้าหู้

หลังจากล้างเสร็จ พนักงานก็นำเศษอาหารเหล่านั้นจัดเรียงใส่ถาด เพื่อเตรียมนำกลับไปปรุงเป็นเมนูใหม่เสิร์ฟให้ลูกค้าคนต่อไป

อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่น Harian Metro ระบุว่า หลังเข้าไปสอบถามพนักงานในร้าน ตอนแรกพนักงานอีกคนพยายามโกหกและบ่ายเบี่ยง แต่เมื่อจำนนต่อหลักฐาน สุดท้ายจึงยอมรับสารภาพว่า “เศษอาหารเหล่านี้จะถูกนำไปปรุงสุกใหม่” พร้อมทั้งกล่าวอ้างแบบไม่สะทกสะท้านว่า “มันปลอดภัยที่จะทำแบบนี้”

เจ้าของโพสต์แสดงความรังเกียจต่อการกระทำดังกล่าวอย่างมาก และมั่นใจว่านี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางร้านทำพฤติกรรมเช่นนี้

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปจนกลายเป็นไวรัล สภาเมืองเซเรมบัน (MBS) และกรมอนามัยรัฐเนกรีเซมบีลัน รีบส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านต้นเรื่องทันที และผลการตรวจสอบก็พบว่าร้านนี้มีความผิดหลายกระทง ได้แก่ ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง, ติดป้ายโฆษณาโดยไม่ผ่านการอนุมัติ, สภาพร้านสกปรก ขาดการบำรุงรักษา และไม่มีตารางทำความสะอาดที่ชัดเจน อีกทั้งพื้นที่ภายในร้านไม่ปลอดจากสัตว์พาหะ โดยเฉพาะแมลงสาบ

รวมทั้งพนักงานในร้านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ (ไข้รากสาดน้อย)

จากความผิดที่ชัดเจนและร้ายแรง ทางการจึงได้สั่งปรับเงินร้านอาหารดังกล่าว พร้อมออกคำสั่งปิดกิจการชั่วคราวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากพบว่าข้อกล่าวหาในโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องจริงทั้งหมด ทางการจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดต่อไป

ข้อมูลจาก : mustsharenews

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

