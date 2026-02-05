อ้วกพุ่ง! พนง.ล้างอาหารเหลือ วนขายใหม่ อ้างกินได้-ปลอดภัย ผงะซ้ำเจอแมลงสาบ
ภาพฉาว! พนักงานร้านดังมาเลย์ สารภาพล้างเศษอาหารปรุงขายใหม่ อ้างหน้าตาเฉยปลอดภัย เจ้าหน้าที่บุกตรวจผงะเจอแมลงสาบ-ไม่มีใบอนุญาตเปิดร้าน สั่งปิดทันที 2 สัปดาห์
ทำเอาชาวเน็ตและนักชิมถึงกับผะอืดผะอม เว็บไซต์ต่างประเทศเผยคลิปนาทีร้านอาหารสไตล์นาซิ กันดาร์ หรือข้าวแกงสไตล์มาเลเซีย ยอดนิยมในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่เมืองเซเรมบัน ประเทศมาเลเซีย ถูกแฉพฤติกรรมสุดมักง่าย นำอาหารที่ลูกค้ากินเหลือกลับมารีไซเคิลขายใหม่หน้าตาเฉย
เมื่อวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Threads ได้โพสต์คลิปวิดีโอหลังจากที่เขาบังเอิญไปจอดรถบริเวณด้านหลังของร้านอาหารดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามป้ายรถเมล์ของห้าง Palm Mall และเห็นภาพพนักงานของร้านกำลังยืนล้างเศษอาหารที่เหลือจากจานลูกค้าอย่างขะมักเขม้น โดยใช้น้ำก๊อกธรรมดา เมนูที่นำมาล้างมีทั้ง เศษไก่, เนื้อแกะ และเต้าหู้
หลังจากล้างเสร็จ พนักงานก็นำเศษอาหารเหล่านั้นจัดเรียงใส่ถาด เพื่อเตรียมนำกลับไปปรุงเป็นเมนูใหม่เสิร์ฟให้ลูกค้าคนต่อไป
อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่น Harian Metro ระบุว่า หลังเข้าไปสอบถามพนักงานในร้าน ตอนแรกพนักงานอีกคนพยายามโกหกและบ่ายเบี่ยง แต่เมื่อจำนนต่อหลักฐาน สุดท้ายจึงยอมรับสารภาพว่า “เศษอาหารเหล่านี้จะถูกนำไปปรุงสุกใหม่” พร้อมทั้งกล่าวอ้างแบบไม่สะทกสะท้านว่า “มันปลอดภัยที่จะทำแบบนี้”
เจ้าของโพสต์แสดงความรังเกียจต่อการกระทำดังกล่าวอย่างมาก และมั่นใจว่านี่คงไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางร้านทำพฤติกรรมเช่นนี้
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปจนกลายเป็นไวรัล สภาเมืองเซเรมบัน (MBS) และกรมอนามัยรัฐเนกรีเซมบีลัน รีบส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านต้นเรื่องทันที และผลการตรวจสอบก็พบว่าร้านนี้มีความผิดหลายกระทง ได้แก่ ดำเนินกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตที่ถูกต้อง, ติดป้ายโฆษณาโดยไม่ผ่านการอนุมัติ, สภาพร้านสกปรก ขาดการบำรุงรักษา และไม่มีตารางทำความสะอาดที่ชัดเจน อีกทั้งพื้นที่ภายในร้านไม่ปลอดจากสัตว์พาหะ โดยเฉพาะแมลงสาบ
รวมทั้งพนักงานในร้านไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ (ไข้รากสาดน้อย)
จากความผิดที่ชัดเจนและร้ายแรง ทางการจึงได้สั่งปรับเงินร้านอาหารดังกล่าว พร้อมออกคำสั่งปิดกิจการชั่วคราวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หากพบว่าข้อกล่าวหาในโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องจริงทั้งหมด ทางการจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดต่อไป
ข้อมูลจาก : mustsharenews
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลุงเก็บขยะช้ำใจ ร่วมงานแต่งหลานชาย สุดท้ายโดนไล่ไปกินของเหลือคนเดียว
- คู่รักจอร์เจีย ถูกจับหลังยัดเครื่องดื่มใส่ก้นในร้านอาหารเม็กซิกัน
- พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: