แขวนตุ๊กตาหน้าประตูคอนโด นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ถกสนั่น “หน้าห้อง” พื้นที่ใคร?

ดราม่าชาวคอนโด แขวนตุ๊กตาหน้าประตูห้อง นิติฯ สั่งปลด อ้างผิดระเบียบ ชาวเน็ตถกสนั่น “หน้าห้อง” คือพื้นที่ใคร?
บนโลกออนไลน์กำลังเกิดประเด็นถกเถียงทีน่าสนใจสำหรับชาวหอพักและคอนโดมิเนียม ภายหลังจากเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อดัง “ผู้บริโภค” ได้โพสต์ภาพและข้อความจากลูกเพจรายหนึ่ง เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการตกแต่งหน้าห้องพัก
โพสต์ดังกล่าวเผยให้เห็นภาพประตูห้องชุดในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของห้องได้นำตุ๊กตาตัวเล็กๆ แขวนไว้ที่ตาแมวหรือตะขอหน้าประตูเพื่อความสวยงาม แต่กลับได้รับแจ้งจากนิติบุคคลอาคารชุดว่า “ผิดระเบียบ” ทำให้เจ้าของห้องเกิดความข้องใจจนต้องส่งคำถามมาปรึกษาว่า “เราอยากรู้ว่า ปกติคอนโดเขาไม่ให้แขวนหรือติดอะไรหน้าห้องเหรอคะ นิติมาเห็นละแจ้งมาว่าผิด”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การห้ามแขวนของหน้าห้องเป็นเรื่องปกติและถูกต้องตามกฎระเบียบ
หน้าประตู = พื้นที่ส่วนกลาง ชาวเน็ตหลายรายให้ข้อมูลในเชิงกฎหมายและระเบียบการอยู่อาศัยว่า พื้นที่ภายนอกห้อง ไม่ว่าจะเป็นทางเดิน ผนังด้านนอก หรือแม้กระทั่ง “ผิวหน้าของประตูฝั่งด้านนอก” มักจะถูกระบุว่าเป็น ทรัพย์ส่วนกลาง ไม่ใช่ทรัพย์ส่วนตัว ดังนั้นลูกบ้านจึงไม่มีสิทธิ์ดัดแปลง ติดตั้ง หรือวางสิ่งของใดๆ หากไม่ได้รับอนุญาต
ป้องกันความไม่เป็นระเบียบ มีความเห็นว่า หากนิติบุคคลอนุญาตให้ห้องหนึ่งทำได้ ห้องอื่นๆ ก็จะทำตาม จากการแขวนตุ๊กตาเล็กๆ อาจลามไปสู่การวางตู้รองเท้า วางร่ม แขวนราวตากผ้า หรือวางกระถางต้นไม้ ซึ่งจะทำให้คอนโดมิเนียมหรู กลายสภาพเป็นแฟลตหรือหอพักที่ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย (Slum) ส่งผลต่อภาพลักษณ์และราคาของโครงการในระยะยาว
ความปลอดภัยและอัคคีภัย บางความคิดเห็นระบุถึงเรื่องความปลอดภัยว่า การแขวนสิ่งของหน้าประตูอาจเป็นเชื้อเพลิงหากเกิดเหตุไฟไหม้ หรืออาจบดบังทัศนวิสัยและการใช้งานอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ยังมีความเห็นบางส่วนระบุว่า คอนโดมิเนียมบางแห่งอาจมีการอะลุ่มอล่วยให้ในบางกรณี เช่น การติดป้ายมงคลเทศกาลตรุษจีน หรือการติดกระจกแปดเหลี่ยมตามความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย (เช่น ห้องตรงทางสามแพร่ง) แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของนิติบุคคลแต่ละที่ บางที่ถึงขั้นมาเคาะห้องให้เอาออกทันทีก็มี
