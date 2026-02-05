“หมอมานพ” ประกาศจุดยืน เลือกตั้งเพื่ออนาคตลูกหลาน จวกรัฐประหารทำประเทศถอยหลัง

ข่าว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 16:27 น.
ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โพสต์ x

หมอมานพ ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์เดิม) เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย

อาจารย์แพทย์จากศิริราชตั้งข้อสังเกตว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ คือกลุ่มเพื่อน พี่น้อง ผู้ร่วมงาน และคนรุ่นราวคราวเดียวกัน กล้าแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะเลือกพรรคการเมืองใด แตกต่างจากในอดีตที่เรื่องการเมืองถือเป็นประเด็นสุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้ง อาจส่งผลกระทบลุกลามไปถึงการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ศ.นพ.มานพ ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตว่า เคยถูกครหาว่าอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งด้วยเหตุผลเพียงเพราะไม่ยอมไปร่วมชุมนุมเป่านกหวีด หรือถูกโจมตีเมื่อออกมาแสดงความคิดเห็นทางวิชาการที่แตกต่างจากแนวทางของรัฐบาลในขณะนั้น

เนื้อหาในโพสต์ยังได้วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาว่า ประเทศไทยเสียเวลาไปกับวังวนการเมืองแบบเดิมนานเกินไป การยึดอำนาจได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น มิหนำซ้ำยังสร้างปัญหาระยะยาวในด้านการตรวจสอบ ปล่อยให้ธุรกิจสีเทาแพร่ระบาด ขาดวิสัยทัศน์และการวางรากฐานเพื่อพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมโลก จนประชาชนมองว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง

สำหรับการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ หมอมานพ ตัดสินใจได้ง่ายมาก เลือกเพื่ออนาคตของลูกหลาน เพื่อส่งต่อหลักการประชาธิปไตยรวมถึงการปกครองบ้านเมืองที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนรุ่น Gen X จะทำได้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิกันให้ถล่มทลายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และอย่าลืมลงคะแนน “เห็นชอบ” ด้วย

8 กุมภา ออกไปใช้สิทธิกันให้ถล่มทลาย และอย่าลืมกาเห็นชอบด้วยครับ ❌
