“หมอมานพ” ประกาศจุดยืน เลือกตั้งเพื่ออนาคตลูกหลาน จวกรัฐประหารทำประเทศถอยหลัง
ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โพสต์ x
หมอมานพ ศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกมาเคลื่อนไหวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์เดิม) เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย
อาจารย์แพทย์จากศิริราชตั้งข้อสังเกตว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ คือกลุ่มเพื่อน พี่น้อง ผู้ร่วมงาน และคนรุ่นราวคราวเดียวกัน กล้าแสดงออกอย่างชัดเจนว่าจะเลือกพรรคการเมืองใด แตกต่างจากในอดีตที่เรื่องการเมืองถือเป็นประเด็นสุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้ง อาจส่งผลกระทบลุกลามไปถึงการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ศ.นพ.มานพ ยังได้เล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวในอดีตว่า เคยถูกครหาว่าอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งด้วยเหตุผลเพียงเพราะไม่ยอมไปร่วมชุมนุมเป่านกหวีด หรือถูกโจมตีเมื่อออกมาแสดงความคิดเห็นทางวิชาการที่แตกต่างจากแนวทางของรัฐบาลในขณะนั้น
เนื้อหาในโพสต์ยังได้วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาว่า ประเทศไทยเสียเวลาไปกับวังวนการเมืองแบบเดิมนานเกินไป การยึดอำนาจได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น มิหนำซ้ำยังสร้างปัญหาระยะยาวในด้านการตรวจสอบ ปล่อยให้ธุรกิจสีเทาแพร่ระบาด ขาดวิสัยทัศน์และการวางรากฐานเพื่อพัฒนาประเทศให้ทัดเทียมโลก จนประชาชนมองว่าถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง
สำหรับการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ หมอมานพ ตัดสินใจได้ง่ายมาก เลือกเพื่ออนาคตของลูกหลาน เพื่อส่งต่อหลักการประชาธิปไตยรวมถึงการปกครองบ้านเมืองที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนรุ่น Gen X จะทำได้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิกันให้ถล่มทลายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ และอย่าลืมลงคะแนน “เห็นชอบ” ด้วย
8 กุมภา ออกไปใช้สิทธิกันให้ถล่มทลาย และอย่าลืมกาเห็นชอบด้วยครับ ❌
อยู่เพื่อความรักหรืออยู่เพื่อความฝัน
อยู่เพื่อศรัทธาหรืออยู่เพื่อความหวัง
อยู่เพื่อชีวิตตัวเองหรืออยู่ไปเพื่อใครกัน
ให้ตัวฉันตายแต่ชื่อยังต้องอยู่เพื่อใคร
ปรารถนาสิ่งใดกัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “หมอสุรเวช” ผู้ภักดีในหลวง ร.9 เล่าเหตุผลกา “พรรคส้ม” เขียนดีมาก คนไลก์เป็นหมื่น
- กทม. เดือด! ผู้สมัครพรรคประชาชน แฉ กกต. ปล่อยคิวอาร์โค้ดเน่า-ข้อมูลปี 66 โผล่ยกชุด
- พรรคประชาชน โดนแล้วที่ชลบุรี ชาวบ้านแฉไม่มีเบอร์-ชื่อผู้สมัคร หน่วยเลือกตั้งโกหกหน้าตาเฉย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: