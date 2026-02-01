ข่าวการเมือง

กทม. เดือด! ผู้สมัครพรรคประชาชน แฉ กกต. ปล่อยคิวอาร์โค้ดเน่า-ข้อมูลปี 66 โผล่ยกชุด

ภาพ @Facebook

ผู้สมัครพรรคประชาชน สับเละ ! ระบบตรวจสอบสิทธิ์ หลังทีมงานพบความผิดพลาดที่เทคนิคราชสิทธิ ชี้ข้อมูลผู้สมัครผิดเพี้ยนทั้งกรุงเทพฯ ด้าน “เท่าพิภพ” ยันเจอแจ็กพอตแบบเดียวกัน

วันนี้ (1 ก.พ.69) “ปาล์ม” ชลณัฏฐ์ โกยกุล ผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ พรรคประชาชน ออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียด้วยความเกรี้ยวกราด หลังพบความผิดพลาดร้ายแรงในระบบให้ข้อมูลผู้สมัครของ กกต. โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมงาน “รังนก” บริเวณหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธิ พบว่า QR Code ที่ กกต. นำมาติดตั้งไว้เพื่อให้ประชาชนสแกนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ กลับกลายเป็นข้อมูลเก่าของการเลือกตั้งเมื่อปี 2566 ทั้งหมด ส่งผลให้ผู้มาใช้สิทธิได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดและไม่เป็นปัจจุบัน

“ทุกท่านคะช่วยด้วยค่ะ! ตอนนี้น้องทีมงานรังนก มาสำรวจบรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ที่เทคนิคราชสิทธิ พบว่าป้ายบอร์ดรายชื่อผู้สมัครเขตกทม.28 อยู่บริเวณด้านหน้าพื้นที่เลือกตั้ง จึงมีแค่ผู้มาใช้สิทธิ์เท่านั้นที่เดินเข้าไปดูได้ และพอทีมงานมาสำรวจ QR code ด้านนอก ที่ไว้สแกนดูผู้สมัครกทม. กลายเป็นว่าเป็นข้อมูลรายชื่อผู้สมัครจากปี66 ทั้งหมด”

“คำถามคือพลาดขนาดนี้ได้ยังไง !???? คิวอาร์มาจากกกต. คือมาจากส่วนกลาง สรุปว่าคิวอาร์กทม.มันผิดทั้งหมด ถามเพื่อนผู้สมัครสส.ไปแล้ว เท่าพิภพก็บอกว่าของเขตเท่าสแกนก็เป็นของปี 66 มีทีมรังนกอยู่หน้างานแล้ว กิจกรรม “ปั่นกับปาล์ม” บ่ายนี้ ขอเลื่อนเป็นบ่ายสามนะคะ ตอนนี้โกรธ แบบโกรธมากๆ โกรธชิบหาXXX”

บรรยากาศการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ที่เทคนิคราชสิทธิ พบว่า ป้ายบอร์ดรายชื่อผู้สมัครเขตกทม.28 อยู่บริเวณด้านหน้าพื้นที่เลือกตั้ง จึงมีแค่ผู้มาใช้สิทธิ์เท่านั้นที่เดินเข้าไปดูได้และพอทีมงานมาสำรวจ QR code ด้านนอก ที่ไว้สแกนดูผู้สมัครกทม. กลายเป็นว่าเป็นข้อมูลรายชื่อผู้สมัครจากปี66 ทั้งหมด
ภาพ Facebook @ชลณัฏฐ์ โกยกุล – ปาล์ม – Chonlanat Koaykul
น.ส.ชลณัฏฐ์ โกยกุล หรือ “ปาล์ม” อดีตพิธีกรชื่อดัง เป็นว่าที่ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 28 บางบอน–จอมทอง–หนองแขม แทนผู้สมัครคนเก่า อย่าง“ไอซ์” น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.กทม.
แฟ้มภาพ Facebook @ชลณัฏฐ์ โกยกุล – ปาล์ม – Chonlanat Koaykul

ทั้งนี้ความผิดพลาดของหน่วยเลือกตั้งในวันนี้ (1 ก.พ.) ยังพบด้วยว่า ที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่ จ.ชลบุรี เขต 1 บนบอร์ดไม่มีรายชื่อของทิพา ปวีณาเสถียร ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปางเขต 1 พรรคประชาชน เบอร์ 8 แต่เมื่อชาวบ้านจับได้ เจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งกลับโกหกว่า ผู้สมัครพรรคประชาชนจ.ลำปาง เขต 1 เบอร์ 8 ถูกตัดสิทธิ ทั้งที่ผู้สมัครไม่ได้ถูกตัดสิทธิ

โดยต่อมา นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. ออกมาชี้แจงเมื่อบ่ายที่ผ่านมาว่า เกิดจากความผิดพลาดของระบบการจัดส่ง โดยระบุว่าทาง จ.ลำปาง ส่งเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครเบอร์ 6 มาซ้ำถึง 2 ใบ แต่ดันลืมใส่เบอร์ 8 ของพรรคประชาชนมาให้ ยืนยันหนักแน่นด้วยเกียรติของ กกต. ว่า “ไม่ใช่การกลั่นแกล้งทางการเมือง” และขณะนี้ได้รีบแก้ไขคืนความยุติธรรมให้ผู้สมัครไปเรียบร้อยแล้ว.

แฟ้มภาพ
วันที่ 31 มกราคม 2569 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เดินทางลงพื้นที่สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวบรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งหมด

