“หมอสุรเวช” ผู้ภักดีในหลวง ร.9 เล่าเหตุผลกา “พรรคส้ม” เขียนดีมาก คนไลก์เป็นหมื่น
หมอสุรเวช โพสต์เปิดใจ จาก รอยัลลิสต์ ผู้ภักดีในหลวง ร.9 เหตุผลที่ครั้งนี้ต้องกา พรรคส้ม คนดีโหนสถาบันบังหน้าแต่โกงกินไม่สนคำสอนพ่อ
ในโลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความจากเฟซบุ๊กของ นายแพทย์สุรเวช น้ำหอม ไปกว่า 4 พันครั้ง กดไลก์เป็นหมื่น ที่ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองไว้อย่างน่าสนใจสะท้อนมุมมองของคนที่รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสุดหัวใจ แต่ตัดสินใจหันมาสนับสนุนพรรคการเมืองสีส้ม ในการเลือกตั้ง 2569 เพื่อกู้วิกฤตศรัทธาและประเทศชาติ
หมอสุรเวช เริ่มต้นด้วยการเล่าถึงความผูกพันที่มีต่อ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ระบุว่าตนเองโชคดีที่ได้เรียนในโรงเรียนของพระองค์ ได้เห็นว่าภายในวังสวนจิตรลดาเต็มไปด้วยแปลงเกษตรทดลองเพื่อประชาชน ทำให้ตนตั้งปณิธานว่าจะทำงานรับใช้ชาติเพื่อตอบแทนพระคุณ จึงเลือกทำงานในโรงพยาบาลรัฐ และเคยเป็นหนึ่งในคนที่โกรธแค้นกลุ่มล้มเจ้า รวมถึงเคยดีใจเมื่อมีการทำรัฐประหารเพราะหวังว่าจะล้างสิ่งไม่ดีให้หมดไป
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป หมอสุรเวชยอมรับว่าประเทศไทยไม่ได้เจริญขึ้นอย่างที่คิด ซ้ำร้ายกลุ่มคนที่ประกาศตัวว่ารักสถาบัน กลับมีพฤติกรรมโกงกิน หาผลประโยชน์ใส่ตัว ไม่ต่างจากคนอื่น “มันจะไม่มีวันนี้ถ้าคนที่บอกว่ารักชาติ ศาสนา สถาบัน ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต… มันจะไม่มีเงินเทา สแกมเมอร์ พนันขยายตัวจนทั่วประเทศ ตึกถล่ม หรือการเอาเงินประกันสังคมไปใช้… ทั้งหมดเพราะนักการเมืองข้าราชการที่อวดอ้างว่ารักชาติ ศาสนา สถาบัน แท้จริงแล้วไม่ได้ปฏิบัติตัวตามที่ในหลวง ร.9 ทรงสอนไว้เลยสักนิดเดียว”
คุณหมอระบุว่า หลังจากได้ลองเปิดใจรับฟังกลุ่มคนเห็นต่างที่ตนเคยเกลียด จึงเข้าใจว่าแท้จริงแล้วพวกเขาต้องการให้ประเทศดีขึ้น ต้องการล้างระบบทุจริต ต้องการให้เสียงประชาชนมีความหมาย และต้องการทำให้ประเทศไทยน่าอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับสิ่งที่ ในหลวง ร.9 ทรงสอนและทรงปฏิบัติมาโดยตลอด คือการลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชน
ในช่วงท้าย หมอสุรเวชเรียกร้องให้นักการเมืองเลิก “โหนสถาบัน” เพื่อผลประโยชน์ ขอให้ประชาชนนึกถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงของสังคม “ไม่ว่าใครจะพูดอะไร ครั้งนี้ขอให้กาให้สีส้ม… เช่นเดียวกันกับความรักที่มีต่อในหลวง ร.9 ที่จะน้อมนำคำสอนของพระองค์ไปใช้และเทิดทูนท่านตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง”
