มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตก ลั่นคุย ทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง
พลโทหญิง มาลี โสเจียตา แถลงด่วน! ปมระเบิด 40 มม.ตกพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย ยันไม่เป็นความจริง ถูกปั่นข่าวปลอม เผยคุย ทภ.2 แล้ว
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกแถลงการณ์ด่วนที่สุดเพื่อชี้แจงต่อประชาชนและสื่อมวลชนทั่วโลก หลังเกิดเหตุระเบิด 40 มม. ตกในพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ซึ่งใกล้กับฐานไทย ระบุว่า
“ข่าวดังกล่าวที่สื่อไทยนำเสนอเป็น ข่าวปลอม ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อย คาดว่าคนปล่อยข่าวมีเจตนาแอบแฝงเพื่อหลอกลวงสาธารณชนและทำลายบรรยากาศสันติภาพตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย ที่กำลังเป็นไปด้วยดีหลังจากมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับในช่วงที่ผ่านมา
ทันทีที่มีข่าวลือออกมานั้น คณะประสานงานของกองทัพภาคที่ 4 แห่งกัมพูชา ได้ต่อสายตรงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกองทัพภาคที่ 2 ของประเทศไทยในทันที ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายระบุชัดเจนว่า ‘ไม่มีเหตุการณ์ยิงระเบิดหรือการสู้รบใดๆ เกิดขึ้น’ ตามที่สื่อบางสำนักพยายามน้ำเสนอขึ้นมา
กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ข้อย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมกัมพูชา–ไทย (GBC) และข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามไว้เมื่อปลายปี 2568 โดยเฉพาะความร่วมมือในการต่อต้านข่าวปลอมเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ชายแดนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เขมรอ้าง ทหารกำลังพลชุดใหม่เสียวินัย หลังลูกระเบิด 40 มม. ตกใกล้ฐานไทย
- กองทัพภาค 2 เผยลูกระเบิด 40 มม. ตกลงพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย
อ้างอิงจาก : FB ក្រសួងការពារជាតិ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: