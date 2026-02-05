ข่าว

มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตก ลั่นคุย ทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 15:29 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 15:29 น.
61
มาลี อ้างไทยปั่นเฟคนิวส์ ปม ระเบิด 40 มม.ตกใกล้ฐานไทย ลั่นคุยทภ.2 แล้ว ยันไม่มีเหตุรุนแรง

พลโทหญิง มาลี โสเจียตา แถลงด่วน! ปมระเบิด 40 มม.ตกพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ใกล้ฐานไทย ยันไม่เป็นความจริง ถูกปั่นข่าวปลอม เผยคุย ทภ.2 แล้ว

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 พลโทหญิง มาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ออกแถลงการณ์ด่วนที่สุดเพื่อชี้แจงต่อประชาชนและสื่อมวลชนทั่วโลก หลังเกิดเหตุระเบิด 40 มม. ตกในพื้นที่พลาญหินแปดก้อน ซึ่งใกล้กับฐานไทย ระบุว่า

“ข่าวดังกล่าวที่สื่อไทยนำเสนอเป็น ข่าวปลอม ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยไม่มีมูลความจริงเลยแม้แต่น้อย คาดว่าคนปล่อยข่าวมีเจตนาแอบแฝงเพื่อหลอกลวงสาธารณชนและทำลายบรรยากาศสันติภาพตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย ที่กำลังเป็นไปด้วยดีหลังจากมีการลงนามข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับในช่วงที่ผ่านมา

ทันทีที่มีข่าวลือออกมานั้น คณะประสานงานของกองทัพภาคที่ 4 แห่งกัมพูชา ได้ต่อสายตรงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกองทัพภาคที่ 2 ของประเทศไทยในทันที ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายระบุชัดเจนว่า ‘ไม่มีเหตุการณ์ยิงระเบิดหรือการสู้รบใดๆ เกิดขึ้น’ ตามที่สื่อบางสำนักพยายามน้ำเสนอขึ้นมา

กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ข้อย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมกัมพูชา–ไทย (GBC) และข้อตกลงสันติภาพที่ลงนามไว้เมื่อปลายปี 2568 โดยเฉพาะความร่วมมือในการต่อต้านข่าวปลอมเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์ชายแดนให้มั่นคงอย่างยั่งยืน”

มาลี อ้าง สื่อไทยปั่นข่าวปลอม ปม ระเบิด 40 มม.ตกใกล้ฐานไทย ลั่นคุยทภ.2 แล้ว-1 มาลี อ้าง สื่อไทยปั่นข่าวปลอม ปม ระเบิด 40 มม.ตกใกล้ฐานไทย ลั่นคุยทภ.2 แล้ว-2

มาลี อ้าง สื่อไทยปั่นข่าวปลอม ปม ระเบิด 40 มม.ตกใกล้ฐานไทย ลั่นคุยทภ.2 แล้ว-3

อ้างอิงจาก : FB ក្រសួងការពារជាតិ

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

