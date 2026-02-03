การเงินเศรษฐกิจ

เจาะธุรกิจ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ผู้ชนะประมูลตัดสูทประกันสังคม 42 ล้าน

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 14:38 น.
ภาพของสำนักงานประกันสังคมที่มีชื่อของธุรกิจ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ปรากฏอยู่

เปิดปูมหลัง ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ คู่สัญญาขาประจำสำนักงานประกันสังคม กวาดงานตัดเครื่องแบบรวมกว่า 117 ล้านบาท พบข้อสงสัยสถานะนิติบุคคล “ร้าง” ตั้งแต่ปี 53 แต่ยังคว้างานใหญ่ปี 62 ทีมข่าวลงพื้นที่เจอเพียงอาคารปิดตาย

กำลังเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามอง สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) โดยเฉพาะกรณีการจ้างตัดชุดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ ที่ปรากฏชื่อของ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ เป็นผู้คว้างานใหญ่ไปครอง ท่ามกลางข้อกังขาเรื่องสถานะของกิจการและสถานที่ตั้งที่ดูไม่สอดคล้องกับมูลค่างานมหาศาล

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ คือใคร? จดทะเบียนเมื่อไหร่

จากข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์และฐานข้อมูลนิติบุคคล พบข้อมูลที่น่าสนใจแบ่งเป็น 2 ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

หจก.ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ (อดีต) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2524 ตั้งอยู่ที่ซอยมีสุวรรณ 3 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย มีวัตถุประสงค์ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป แต่สถานะปัจจุบันถูกนายทะเบียนขีดชื่อว่า “ร้าง” ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2553

ปัจจุบัน แจ้งสถานะเป็นโรงงานผู้ผลิตเสื้อผ้า ที่ตั้งอยู่ที่ 56/320-1 หมู่บ้านศรีประจักษ์วิลล่า ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

แม้จะมีประเด็นเรื่องสถานะทางนิติบุคคล แต่ชื่อของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะสำนักงานประกันสังคม

  • เป็นคู่สัญญา สปส. อย่างน้อย 3 สัญญา ในช่วงปี 2555-2562
  • มูลค่ารวมเฉพาะงาน สปส. กว่า 117,496,500 บาท
การตรวจสอบสถานที่ตั้งของ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ที่ถูกระบุว่า
e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

หากนับรวมหน่วยงานอื่นด้วย จะพบว่ามีโครงการรวม 34 โครงการ มูลค่าไม่ต่ำกว่า 119.8 ล้านบาท

จุดที่ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าหนัก คือ โครงการจ้างตัดชุดฟอร์มเจ้าหน้าที่ สปส. ประจำปีงบประมาณ 2562

  • ลักษณะงาน : ตัดชุดสูทให้เจ้าหน้าที่ทั่วประเทศและคณะกรรมการ รวม 7,350 คน
  • ราคากลาง : 44.1 ล้านบาท
  • ผู้ชนะ : ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ชนะด้วยราคา 42,262,500 บาท (เฉือนชนะคู่แข่งอย่าง บริษัท ป่านทอ ดีไซน์ จำกัด ที่เสนอราคา 43.1 ล้านบาท)
  • วันลงนาม : 28 ส.ค. 2562 (ยุคเลขาธิการฯ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ)
ภาพอาคารเก่าที่เคยเป็นโรงงานเย็บผ้า แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้งาน
e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ความผิดปกติเริ่มปรากฏชัดเมื่อมีการตรวจสอบเชิงลึกและลงพื้นที่จริงโดยทีมข่าว (อ้างอิงข้อมูลจาก ข่าว 3 มิติ) พบข้อขัดแย้งสำคัญ

ผู้ชนะประมูลใช้ชื่อ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ซึ่งไปพ้องกับ หจก. ที่ถูกระบุว่า “ร้าง” ไปตั้งแต่ปี 2553 หรือก่อนหน้าที่จะมีการเซ็นสัญญาปี 62 ถึง 9 ปี

สภาพโรงงานจุดแรก (ตามที่อยู่เดิม) เป็นอาคารเก่า ล็อกกุญแจแน่นหนา ชาวบ้านระบุว่าเคยเป็นโรงงานเย็บผ้าเมื่อ 20-30 ปีก่อน แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้งาน

ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะของ ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์ ในเขตสะพานสูง
e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนสภาพโรงงานจุดสอง (สะพานสูง) เมื่อไปตรวจสอบอีกที่อยู่หนึ่งที่มีชื่อคล้ายกัน ผู้ดูแลยืนยันว่า “รับตัดแต่สูทครู ไม่ได้รับงานประกันสังคม” และระบุว่าเป็นคนละแห่งกับจุดแรก

คำถามใหญ่ที่สังคมรอคำตอบจากสำนักงานประกันสังคมคือ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” ที่เป็นคู่สัญญาตัวจริงคือใครกันแน่? และกระบวนการ e-bidding ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมาได้อย่างไร ในเมื่อสภาพความเป็นจริงของสถานที่ตั้งและสถานะทางทะเบียนยังเต็มไปด้วยความคลุมเครือเช่นนี้

ข้อมูลจาก : ข่าว 3 มิติ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569, e-GP ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

