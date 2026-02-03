บันเทิง

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 13:46 น.
51
เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ “อิชิกะ” (Ichika) จากแม่บ้านเรียบร้อยแสนดี เจ้าของเต้าคัพ H สู่ เจ้าหญิงน้ำแข็ง สุดร้อนแรงแห่งปี

กลายเป็นกระแสทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาสุภาพบุรุษทั่วทั้งเอเชียถึงกับนั่งกันไม่ติดเก้าอี้แล้ว เมื่อค่ายหนัง AV ยักษ์ใหญ่อย่าง Madonna ประกาศเปิดตัวอัญมณีเม็ดงามเม็ดใหม่ ชื่อว่า “อิชิกะ” (Ichika) หญิงสาววัย 30 ปี ผู้รักษาภาพลักษณ์ภรรยาแสนดีและแม่บ้านที่เรียบร้อยมานานถึง 3 ปี ก่อนจะตัดสินใจท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง เดินเข้าสู่จักรวาลหนังผู้ใหญ่แบบเต็มตัว

อิชิกะ (Ichika) ถูกขนานนามว่าเป็น “เจ้าหญิงน้ำแข็ง” ด้วยใบหน้าที่สวยสมบูรณ์แบบและการวางตัวที่ดูเยือกเย็น เข้าถึงยากแบบกุลสตรีชั้นสูง แต่ภายใต้ภาพลักษณ์อันเยือกเย็นและสง่างามนั้น อิชิกะ กลับซ่อนสัดส่วนเอาไว้ใต้ร่มผ้าแบบน่าทึ่งกับหน้าอก คัพ H ของเธอ ทำให้ทุกอย่างดูสมส่วนอย่างไร้ที่ติ จนเจ้าของค่ายถึงกับลั่นวาจาว่า “เธอไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อชิงอันดับหนึ่งกับใคร แต่เธอคือตัวเลือกที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้น”

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี-12

ขณะที่ทาง อี้เจี้ยนหว่านชุนชิว (Yi Jian Wan Chun Qiu) ผู้เชี่ยวชาญด้านวงการหนังผู้ใหญ่ออกมาเปิดเผยความลับของ อิชิกะ ผ่านคอลัมน์ PLAY NO.1 ว่า ที่จริงแล้วชื่อของ อิชิกะ ไม่ได้เพิ่งถูกคิดขึ้นมา แต่เธอคืออาวุธลับที่เอเจนซี่เคยแอบนำภาพถ่ายมาอวดโฉมให้สื่อบางกลุ่มดูอย่างลับๆ ในงานเลี้ยงเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อบอกใบ้ว่านี่คือดาวรุ่งพุ่งแรงที่จะมาเปลี่ยนโฉมหน้าวงการ AV ในปี 2026

กูรูหนัง AV มองว่า ทีเด็ดของอิชิกะอยู่ที่ บุคลิกที่ดูขัดแย้งกันอย่างลงตัวระหว่างความเยือกเย็นดุจราชินีน้ำแข็งและความเร่าร้อนที่ซ่อนอยู่ภายใน คล้ายกับว่าความเร่าร้อนและความต้องการของเธอจะถูกปลดปล่อยออกมาทันทีเพียงแค่อิชิกะยิ้ม ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นก็อดใจที่อยากค้นหาตัวตนที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ของอิชิกะไม่ไหว

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี-8

อีกทั้งการเดบิวต์ในครั้งนี้ อิชิกะ โปรยเสน่ห์ให้แฟนคลับของเธอมอบหัวใจให้ไปเต็ม ๆ เมื่อเธอได้เขียนจดหมายด้วยลายมือของตัวเองเพื่อที่จะทักทายแฟน ๆ ของเธอในวันเปิดตัวด้วย โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า

“สวัสดีทุกคน ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ ฉันชื่อ อิชิกะ (いち花) ค่ะ ครั้งนี้ฉันได้เดบิวต์กับค่าย Madonna และจากตรงนี้ เรื่องราวของฉันก็จะเริ่มต้นขึ้น

ฉันรู้สึกราวกับได้พบกับสายใยและการพบเจอที่แสนงดงาม เหมือนได้เจอสถานที่ที่ทำให้ฉันสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริง เป็นความรู้สึกที่ทั้งประหลาดใจและน่าอัศจรรย์

ฉันอยากเป็นคนที่สามารถถ่ายทอดสีสันเล็ก ๆ และความอบอุ่นที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้จะเป็นวงการที่บางคนอาจเข้าใจได้ยาก แต่สำหรับฉัน “เซ็กซ์” คือการสื่อสารของหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญและลึกซึ้งมาก เมื่อสามารถเชื่อมถึงจิตใจของอีกฝ่ายได้ และมันไม่ใช่สิ่งที่มีไว้เพื่อผู้ชายเท่านั้น แต่ฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สามารถอยู่เคียงข้าง และโอบอุ้มชีวิตของผู้หญิงได้เช่นกัน”

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี-2 เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี-3

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี-5

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี-6

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี-7

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี-9

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี-10

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี-11

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี-4

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : mirrormedia.mg, X @madonna_jukujo, X @ichika_cmore

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี บันเทิง

เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี

24 วินาที ที่แล้ว
โซเชียลญี่ปุ่นเดือด ชาวกัมพูชา หว่านแหจับปลาในแม่น้ำ ชาวเน็ตจี้ไล่กลับประเทศ ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด ชาวกัมพูชา หว่านแหจับปลาในแม่น้ำ ชาวเน็ตจี้ไล่กลับประเทศ

60 นาที ที่แล้ว
ดวงอาทิตย์จุดดับยักษ์ระเบิด ทำวิทยุดับ การสื่อสารปั่นป่วน ข่าวต่างประเทศ

จับตา ดวงอาทิตย์ระเบิดรุนแรง ระดับ 3 พ่นรังสีถล่มโลก วิทยุดับ-ระบบสื่อสารขัดข้อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นสังกัดไล่ออกฟ้าผ่า 2 ไอดอลสาว J-Cup เซ่นปมแอบกิ๊กแฟนคลับ ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าเดือด ไล่ออก 2 ไอดอล J-Cup ตัวท็อป แอบแซ่บแฟนคลับ จับได้ สั่งยุบวงทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดช่างซ่อมลิฟต์ดิ่งช่องลิฟต์ชั้น 3 ดับคาคอนโดย่านเทพารักษ์ ข่าวภูมิภาค

ลูกบ้านแห่ผวา! “ช่างซ่อมลิฟต์” พลัดตกช่องลิฟต์ดับสลด 1 ราย คอนโดย่านเทพารักษ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบแก๊งมารศาสนา! หลอกคนแก่ลงทุน “เงินบุญช่วยชาติ” ลุ้นปันผล 1 ล้าน พบเงินหมุนเกือบพันล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 ยับยั้ง &quot;ไวรัสนิปาห์&quot; ได้ผลดี ข่าวต่างประเทศ

ความหวังใหม่! นักวิจัยจีน พบยาต้านโควิด VV116 เผยยับยั้ง “ไวรัสนิปาห์” ได้ดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พีเค แจงสัมพันธ์อดีตภรรยาจบด้วยดี บันเทิง

พีเค แจงปมหย่าอดีตภรรยา ยันแยกทางแบบสมัครใจ จบกันด้วยดี แม้เคยไม่เข้าใจกัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กกต. ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. ข่าวการเมือง

กกต. แถลงปมเลือกตั้งล่วงหน้า ยันไม่มีทุจริต ปลุกขวัญเจ้าหน้าที่สู้ต่อ 8 ก.พ.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สุดารัตน์&quot; ชูนโยบาย &quot;กู้ชีพ 30 บาท&quot; ปฏิรูปสาธารณสุข-ประกันสังคม แก้เหลื่อมล้ำ ข่าวการเมือง

สุดารัตน์ ชูนโยบาย “กู้ชีพ 30 บาท” ปฏิรูปสาธารณสุข-ประกันสังคม แก้เหลื่อมล้ำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จอมเทียน พัทยา ของเหลวสีดำ ข่าวการเมือง

ประจานความชุ่ย! โปรเจกต์ 250 ล้าน “ธนาธาร” แฉพิรุธผู้รับเหมามักง่าย อ้างแค่ที่พักน้ำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชาจวกไทย ดึง FBI ลงพื้นที่ ปราบสแกมเมอร์บังหน้า หวังยึดครองโอร์เสม็ด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อูน ดิสนีย์ ประเทศไทย ตั้งคำถามถึงการสร้างดิสนีย์แลนด์ในไทย ข่าว

อูน ไดมอนด์เกรน จี้พรรคการเมืองใช้ “ดิสนีย์แลนด์” หาเสียง ถามเจ้าของลิขสิทธิ์หรือยัง?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ข้าราชการการเมือง ลาออกจากตำแหน่ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปวินบิลลี่โอแกน บันเทิง

ปวิน ฟาด บิลลี่ โอแกน หนุนภท.ไม่สร้างแรงกระเพื่อม แถม “นนนี่” ลูกสาวหลุดเปรยแรง!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เริ่ม 11 ก.พ. นี้ หลายร้านขานรับนโยบาย “หวานปกติ = หวาน 50%” เช็กแบรนด์เข้าร่วม ที่นี่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ญี่ปุ่นเผชิญพายุหิมะถล่มหนัก สังเวยแล้ว 30 ศพ ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นตายพุ่ง 30 ศพ หิมะถล่มหนัก สลด พบยายวัย 91 ดับคาบ้าน สั่งระดมพลช่วยด่วน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า ข่าว

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. โอดแบกงานล้นมือ รักษาคน-งานเอกสาร ท้อระบบไร้ความก้าวหน้า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บรรยง พงษ์พานิช” ประกาศจุดยืน กาให้พรรคส้มทั้ง 2 ใบ พร้อมให้ 3 เหตุผล

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ ย้ำกา 2 ใบคือกุญแจสำคัญตั้งรัฐบาลประชาชน ข่าว

เท้ง ณัฐพงษ์ สวนคนถาม ประเทศไม่ใช่สนามเด็กเล่น เชื่อเป็นตัวเลือกดีที่สุด จุดแข็งไร้โกง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณฟ้า เจ้าของแบรนด์เสื้อผ้า โดดเด่นในรายการโหนกระแส ข่าว

เปิดวาร์ป “คุณฟ้า” เจ้าของแบรนด์ดัง ผู้เสียหายเคส “ทนายหื่น” สวยทะลุจอ จนนักเรียนโหนกระแสหลุดโฟกัส

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฝรั่งหลงงานศพคือร้านบุฟเฟต์ ข่าว

ประทับใจ ฝรั่งไปนั่งกินข้าวงานศพ เข้าใจผิด คิดว่าร้านบุฟเฟต์ เจ้าภาพต้อนรับอย่างดี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง เศรษฐกิจ

ข้าราชการเกษียณ ปี 2569 วิธียื่นรับบำเหน็จบำนาญ เริ่มล่วงหน้า 1 ก.พ. กรมบัญชีกลาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ บันเทิง

ปู มัณฑนา ลั่นแรง ไอ้หนุ่ม-ไอ้ทนายแก้ว พร้อมแนบเอกสารฟ้องหมิ่น ทำคนแห่ใสใจ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มศรราม มอสปฏิภาณ บันเทิง

ศรราม เปิดแชท มอส ส่งต่อกำลังใจคำโตจาก “เสก โลโซ” ในวันที่ชีวิตต้องเดินต่อ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 22:00 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 13:46 น.
51
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด ชาวกัมพูชา หว่านแหจับปลาในแม่น้ำ ชาวเน็ตจี้ไล่กลับประเทศ

โซเชียลญี่ปุ่นเดือด ชาวกัมพูชา หว่านแหจับปลาในแม่น้ำ ชาวเน็ตจี้ไล่กลับประเทศ

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
ดวงอาทิตย์จุดดับยักษ์ระเบิด ทำวิทยุดับ การสื่อสารปั่นป่วน

จับตา ดวงอาทิตย์ระเบิดรุนแรง ระดับ 3 พ่นรังสีถล่มโลก วิทยุดับ-ระบบสื่อสารขัดข้อง

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
ต้นสังกัดไล่ออกฟ้าผ่า 2 ไอดอลสาว J-Cup เซ่นปมแอบกิ๊กแฟนคลับ

ดราม่าเดือด ไล่ออก 2 ไอดอล J-Cup ตัวท็อป แอบแซ่บแฟนคลับ จับได้ สั่งยุบวงทันที

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
สลดช่างซ่อมลิฟต์ดิ่งช่องลิฟต์ชั้น 3 ดับคาคอนโดย่านเทพารักษ์

ลูกบ้านแห่ผวา! “ช่างซ่อมลิฟต์” พลัดตกช่องลิฟต์ดับสลด 1 ราย คอนโดย่านเทพารักษ์

เผยแพร่: 3 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button