เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ จากแม่บ้านแสนดี คัพ H สู่เจ้าหญิงเย็นชา สุดร้อนแรงแห่งปี
เปิดวาร์ป นางฟ้า AV คนใหม่ “อิชิกะ” (Ichika) จากแม่บ้านเรียบร้อยแสนดี เจ้าของเต้าคัพ H สู่ เจ้าหญิงน้ำแข็ง สุดร้อนแรงแห่งปี
กลายเป็นกระแสทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาสุภาพบุรุษทั่วทั้งเอเชียถึงกับนั่งกันไม่ติดเก้าอี้แล้ว เมื่อค่ายหนัง AV ยักษ์ใหญ่อย่าง Madonna ประกาศเปิดตัวอัญมณีเม็ดงามเม็ดใหม่ ชื่อว่า “อิชิกะ” (Ichika) หญิงสาววัย 30 ปี ผู้รักษาภาพลักษณ์ภรรยาแสนดีและแม่บ้านที่เรียบร้อยมานานถึง 3 ปี ก่อนจะตัดสินใจท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง เดินเข้าสู่จักรวาลหนังผู้ใหญ่แบบเต็มตัว
อิชิกะ (Ichika) ถูกขนานนามว่าเป็น “เจ้าหญิงน้ำแข็ง” ด้วยใบหน้าที่สวยสมบูรณ์แบบและการวางตัวที่ดูเยือกเย็น เข้าถึงยากแบบกุลสตรีชั้นสูง แต่ภายใต้ภาพลักษณ์อันเยือกเย็นและสง่างามนั้น อิชิกะ กลับซ่อนสัดส่วนเอาไว้ใต้ร่มผ้าแบบน่าทึ่งกับหน้าอก คัพ H ของเธอ ทำให้ทุกอย่างดูสมส่วนอย่างไร้ที่ติ จนเจ้าของค่ายถึงกับลั่นวาจาว่า “เธอไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อชิงอันดับหนึ่งกับใคร แต่เธอคือตัวเลือกที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้น”
ขณะที่ทาง อี้เจี้ยนหว่านชุนชิว (Yi Jian Wan Chun Qiu) ผู้เชี่ยวชาญด้านวงการหนังผู้ใหญ่ออกมาเปิดเผยความลับของ อิชิกะ ผ่านคอลัมน์ PLAY NO.1 ว่า ที่จริงแล้วชื่อของ อิชิกะ ไม่ได้เพิ่งถูกคิดขึ้นมา แต่เธอคืออาวุธลับที่เอเจนซี่เคยแอบนำภาพถ่ายมาอวดโฉมให้สื่อบางกลุ่มดูอย่างลับๆ ในงานเลี้ยงเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อบอกใบ้ว่านี่คือดาวรุ่งพุ่งแรงที่จะมาเปลี่ยนโฉมหน้าวงการ AV ในปี 2026
กูรูหนัง AV มองว่า ทีเด็ดของอิชิกะอยู่ที่ บุคลิกที่ดูขัดแย้งกันอย่างลงตัวระหว่างความเยือกเย็นดุจราชินีน้ำแข็งและความเร่าร้อนที่ซ่อนอยู่ภายใน คล้ายกับว่าความเร่าร้อนและความต้องการของเธอจะถูกปลดปล่อยออกมาทันทีเพียงแค่อิชิกะยิ้ม ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นก็อดใจที่อยากค้นหาตัวตนที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่ของอิชิกะไม่ไหว
อีกทั้งการเดบิวต์ในครั้งนี้ อิชิกะ โปรยเสน่ห์ให้แฟนคลับของเธอมอบหัวใจให้ไปเต็ม ๆ เมื่อเธอได้เขียนจดหมายด้วยลายมือของตัวเองเพื่อที่จะทักทายแฟน ๆ ของเธอในวันเปิดตัวด้วย โดยเนื้อหาในจดหมายระบุว่า
“สวัสดีทุกคน ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ ฉันชื่อ อิชิกะ (いち花) ค่ะ ครั้งนี้ฉันได้เดบิวต์กับค่าย Madonna และจากตรงนี้ เรื่องราวของฉันก็จะเริ่มต้นขึ้น
ฉันรู้สึกราวกับได้พบกับสายใยและการพบเจอที่แสนงดงาม เหมือนได้เจอสถานที่ที่ทำให้ฉันสามารถใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองอย่างแท้จริง เป็นความรู้สึกที่ทั้งประหลาดใจและน่าอัศจรรย์
ฉันอยากเป็นคนที่สามารถถ่ายทอดสีสันเล็ก ๆ และความอบอุ่นที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้จะเป็นวงการที่บางคนอาจเข้าใจได้ยาก แต่สำหรับฉัน “เซ็กซ์” คือการสื่อสารของหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญและลึกซึ้งมาก เมื่อสามารถเชื่อมถึงจิตใจของอีกฝ่ายได้ และมันไม่ใช่สิ่งที่มีไว้เพื่อผู้ชายเท่านั้น แต่ฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สามารถอยู่เคียงข้าง และโอบอุ้มชีวิตของผู้หญิงได้เช่นกัน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรเลือกตั้ง 3 สี ต่างกันยังไง เช็กก่อน อย่ากาผิด
- “อาคาริ มิตานิ” อดีตนางเอก AV เปิดใจ ตลอด 8 ปี ไร้คนรู้ใจ แถมไม่เคยมีเซ็กซ์นอกเวลางาน
- นางเอก AV สาวโต้เดือด ปมคลิปหลุดอันเซนเซอร์ว่อนเน็ต ยันเป็นคลิปส่วนตัว ไม่ใช่งาน AV ผิดกฎหมาย
- ใจหาย! นักแสดงสาว ประกาศอำลาวงการ AV ญี่ปุ่น ปิดตำนาน “พี่สาวสุดเซ็กซี่”
อ้างอิงจาก : mirrormedia.mg, X @madonna_jukujo, X @ichika_cmore
ติดตาม The Thaiger บน Google News: