ข่าวต่างประเทศ

ตร.ฮอกไกโดจับเจ้าของบาร์ ฆาตกรรมพยาบาลสาว ก่อนยัดศพไว้ในกำแพง

Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 09:27 น.
89

ตำรวจฮอกไกโดจับกุมชายเจ้าของบาร์แห่งหนึ่ง หลังก่อเหตุฆาตกรรมพยาบาลสาวที่รู้จักกันก่อนนำศพยัไว้ในช่องว่างในกำแพง พบยังเปิดบ้านรับลูกค้าตามปกติ

คดีสะเทือนขวัญนี้ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา หลังจากผลชันสูตรยืนยันว่าศพที่พบถูกฝังอยู่ในผนังร้านบาร์แห่งหนึ่ง คือ นางสาวฮินาโนะ คุโด พยาบาลสาววัย 28 ปี ที่มีรายงานว่าหายตัวไปตั้งแต่วันสิ้นปีที่ผ่านมา

เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม เมื่อที่ทำงานของคุโดแจ้งตำรวจว่าเธอไม่มาเข้าเวรตามนัด ขัดกับบุคลิกที่เป็นคนขยันและจริงจังกับการทำงาน โดยกล้องวงจรปิดพบเธออยู่ใกล้บ้านพักเมื่อเวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันที่ 31 ธันวาคม และมีการส่งข้อความหาเพื่อนในช่วงเย็นวันเดียวกันก่อนจะขาดการติดต่อ

ตำรวจเข้าตรวจค้นบาร์ของนาย โทชิฮิโกะ มัตสึคุระ วัย 49 ปี และพบศพถูกซุกซ่อนอยู่ในช่องว่างขนาดประมาณ 1 เสื่อทาทามิหลังผนังร้าน โดยมีการใช้แผ่นไม้ปิดทับรอยเจาะไว้อย่างมิดชิด

ผลชันสูตรระบุว่าเธอเสียชีวิตจากการถูกรัดคอด้วยวัตถุคล้ายเชือกจนขาดอากาศหายใจ โดยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 10 วัน

สิ่งที่ทำให้สังคมญี่ปุ่นตกใจมากที่สุดคือพฤติกรรมของนายมัตสึคุระหลังก่อเหตุ เพราะมีายงานระบุว่าหลังจากซ่อนศพในวันที่ 31 ธันวาคม นายมัตสึคุระยังคงเปิดบาร์ให้บริการลูกค้าตามปกติในวันที่ 2 มกราคม เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยที่ลูกค้าไม่มีใครทราบเลยว่ามีศพถูกซุกอยู่หลังผนังที่พวกเขานั่งดื่มอยู่

นอกจากนี้ คนใกล้ชิดระบุว่าเขาดูเป็นคนใจดีและไม่น่าจะก่ออาชญากรรมได้ ในช่วงที่ตำรวจเริ่มมาสอบถาม เขาถึงขั้นบอกกับคนรอบข้างว่า “กำลังพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอยู่”

ขณะที่พยานเห็นคุโดเข้าออกบาร์แห่งนี้บ่อยครั้ง และบางครั้งเธอก็พักค้างคืนที่บาร์หลังจากร้านปิด ซึ่งตำรวจกำลังเร่งสอบสวนว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งเรื่องใดก่อนเกิดเหตุฆาตกรรม

ปัจจุบันนายมัตสึคุระให้การรับสารภาพแล้วว่า “เป็นคนนำศพไปซ่อนไว้ในผนังร้านจริง” ขณะนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแจ้งข้อหาฆาตกรรมเพิ่มเติมจากการข้อหาอำพรางศพในเบื้องต้น

อ้างอิง : news.yahoo.co.jp

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” สวน “ทหารชั้นผู้ใหญ่” บิดเบือนด้อยค่าพรรคส้ม กางนโยบายทำเพื่อทหาร

14 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 17/1/69 ฟันวันสำคัญเกลี้ยงแผง เทียบชนสำนักดัง

11 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เครนรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟ กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ เบื้องต้นเสียชีวิต 4 ราย

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย ลุยตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด คืนความปลอดภัยชายแดนกัมพูชา

15 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตือนสิงห์บรรทุกหนัก! กระบะคอกฝืนขึ้นเนินช้างร้อง สุดท้ายหงายท้อง 90 องศา

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เย้ย “โรม” กลัว หลัง รมต.เขมร แนะห้ามโหวต ภท. เลี่ยงสงครามรอบ 3

30 นาที ที่แล้ว
BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 รวม 79 รอบทั่วโลก บันเทิง

BTS ประกาศเวิลด์ทัวร์ 2026-2027 จัดใหญ่ 79 โชว์ทั่วโลก ปักหมุดไทย 3 วันรวด

43 นาที ที่แล้ว
ภาพแสดงขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 69 Paper &amp; Pencil ที่สำคัญ เศรษฐกิจ

สมัครสอบ ก.พ. 69 รอบ Paper & Pencil เช็ก 3 จุดสำคัญ พลาดแล้วรอปีหน้า

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! เครนก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟ อ.สีคิ้ว ผู้บาดเจ็บจำนวนมาก

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ผู้สมัครผู้ว่ารัฐฟลอริดา เสนอ “ภาษีบาป” เก็บภาษี 50% ผู้ผลิตคอนเท้นต์ OnlyFans

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

พิมรี่พาย ซัดกลับดราม่า ไก่ต้มน้ำปลา ราคาแพงเกิน ลั่น “ก็ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องกิน”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เจอรถตู้ เชื่อมเหล็กแน่นหนา ซุกโกดังสแกมเมอร์ คาดใช้กักขังเหยื่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูง 3 เขต งดกิจกรรมกลางแจ้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อีกศพ! “ทหารเกณฑ์” ดับคาค่าย ญาติใจสลาย โพสต์เศร้า “ทำกันได้ลงคอ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตร.ฮอกไกโดจับเจ้าของบาร์ ฆาตกรรมพยาบาลสาว ก่อนยัดศพไว้ในกำแพง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ตรวจเข้มป้ายหาเสียง สส.พรรคประชาชน ตามติดจนถึงร้านกาแฟ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 17 ม.ค. 69 ฟันธงเลขเด่น ตรงกันเป๊ะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Grab นำเข้ารถไฟฟ้า 20000 คัน ดันใช้รถไฟฟ้าในกลุ่มคนขับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อญี่ปุ่น ประเมิน ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 110 ศพ คาดตัวเลขอาจสูงกว่านี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“มงคลกิตติ์” พร้อมทาบทาม “อีลอน มัสก์” เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” ปลุกระดมความสามัคคีของคนในชาติ เล่นบทโศกถูกรุกรานอธิปไตย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” กำลังส่งความช่วยเหลือเข้าอิหร่าน ยอดตายประท้วงทะลุ 2000 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก ไม่ปล่อย สั่งขังทหารทำร้ายร่างกายเพื่อนพลทหาร 45 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

หวยออกวันเสาร์ ดุ่ย ภรัญฯ แจกเลขเด็ดงวดนี้ 17 มกราคม 2569 ลุ้นโชคควันหลงวันครู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 17 ม.ค. 69 เลขเด็ด

ไม่ต้องซูม เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 17/1/69 โผล่ชัดเลข 3 ตัวตรง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 ม.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 14 ม.ค. 2569 09:27 น.
89
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ไอซ์” สวน “ทหารชั้นผู้ใหญ่” บิดเบือนด้อยค่าพรรคส้ม กางนโยบายทำเพื่อทหาร

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
เลขเด็ดแม่ทำเนียน งวด 17 ม.ค. 69

เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 17/1/69 ฟันวันสำคัญเกลี้ยงแผง เทียบชนสำนักดัง

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

เครนรถไฟความเร็วสูง ถล่มทับรถไฟ กู้ภัยเร่งช่วยเหลือ เบื้องต้นเสียชีวิต 4 ราย

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569

กองทัพไทย ลุยตรวจค้นและทำลายทุ่นระเบิด คืนความปลอดภัยชายแดนกัมพูชา

เผยแพร่: 14 มกราคม 2569
Back to top button