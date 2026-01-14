ตร.ฮอกไกโดจับเจ้าของบาร์ ฆาตกรรมพยาบาลสาว ก่อนยัดศพไว้ในกำแพง
ตำรวจฮอกไกโดจับกุมชายเจ้าของบาร์แห่งหนึ่ง หลังก่อเหตุฆาตกรรมพยาบาลสาวที่รู้จักกันก่อนนำศพยัไว้ในช่องว่างในกำแพง พบยังเปิดบ้านรับลูกค้าตามปกติ
คดีสะเทือนขวัญนี้ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา หลังจากผลชันสูตรยืนยันว่าศพที่พบถูกฝังอยู่ในผนังร้านบาร์แห่งหนึ่ง คือ นางสาวฮินาโนะ คุโด พยาบาลสาววัย 28 ปี ที่มีรายงานว่าหายตัวไปตั้งแต่วันสิ้นปีที่ผ่านมา
เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม เมื่อที่ทำงานของคุโดแจ้งตำรวจว่าเธอไม่มาเข้าเวรตามนัด ขัดกับบุคลิกที่เป็นคนขยันและจริงจังกับการทำงาน โดยกล้องวงจรปิดพบเธออยู่ใกล้บ้านพักเมื่อเวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ของวันที่ 31 ธันวาคม และมีการส่งข้อความหาเพื่อนในช่วงเย็นวันเดียวกันก่อนจะขาดการติดต่อ
ตำรวจเข้าตรวจค้นบาร์ของนาย โทชิฮิโกะ มัตสึคุระ วัย 49 ปี และพบศพถูกซุกซ่อนอยู่ในช่องว่างขนาดประมาณ 1 เสื่อทาทามิหลังผนังร้าน โดยมีการใช้แผ่นไม้ปิดทับรอยเจาะไว้อย่างมิดชิด
ผลชันสูตรระบุว่าเธอเสียชีวิตจากการถูกรัดคอด้วยวัตถุคล้ายเชือกจนขาดอากาศหายใจ โดยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 10 วัน
สิ่งที่ทำให้สังคมญี่ปุ่นตกใจมากที่สุดคือพฤติกรรมของนายมัตสึคุระหลังก่อเหตุ เพราะมีายงานระบุว่าหลังจากซ่อนศพในวันที่ 31 ธันวาคม นายมัตสึคุระยังคงเปิดบาร์ให้บริการลูกค้าตามปกติในวันที่ 2 มกราคม เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ โดยที่ลูกค้าไม่มีใครทราบเลยว่ามีศพถูกซุกอยู่หลังผนังที่พวกเขานั่งดื่มอยู่
นอกจากนี้ คนใกล้ชิดระบุว่าเขาดูเป็นคนใจดีและไม่น่าจะก่ออาชญากรรมได้ ในช่วงที่ตำรวจเริ่มมาสอบถาม เขาถึงขั้นบอกกับคนรอบข้างว่า “กำลังพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอยู่”
ขณะที่พยานเห็นคุโดเข้าออกบาร์แห่งนี้บ่อยครั้ง และบางครั้งเธอก็พักค้างคืนที่บาร์หลังจากร้านปิด ซึ่งตำรวจกำลังเร่งสอบสวนว่าทั้งคู่มีความขัดแย้งเรื่องใดก่อนเกิดเหตุฆาตกรรม
ปัจจุบันนายมัตสึคุระให้การรับสารภาพแล้วว่า “เป็นคนนำศพไปซ่อนไว้ในผนังร้านจริง” ขณะนี้ตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแจ้งข้อหาฆาตกรรมเพิ่มเติมจากการข้อหาอำพรางศพในเบื้องต้น
อ้างอิง : news.yahoo.co.jp
