เขมรอ้าง ทหารกำลังพลชุดใหม่เสียวินัย หลังลูกระเบิด 40 มม. ตกใกล้ฐานไทย
เขมรอ้าง ทหารกำลังพลชุดใหม่เสียวินัย หลังลูกระเบิด 40 มม. ตกใกล้ฐานไทย ใน จ.ศรีสะเกษ ยืนยันไม่มีกำลังพลไทยได้รับบาดเจ็บ
จากกรณีที่มีรายงานว่า กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า เกิดเหตุฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. จำนวน 1 ลูก ตกลงในพื้นที่พลาญหินแปดก้อน โดยกระสุนตกบริเวณด้านปีกขวาของฐานปฏิบัติการฝ่ายไทย
ล่าสุด ทีมโฆษกกองทัพบก ได้ออกแถลงว่า “กองทัพภาคที่ 2 พบทหารกัมพูชาเสียวินัยยิงลูกระเบิด 40 มม. ตกใกล้ฐานไทย ย้ำเตรียมความพร้อมปฏิบัติตามกฎใช้กำลัง พร้อมประสาน ผู้บังคับบัญชาฝ่ายกัมพูชา ให้กำชับวินัยกำลังพลแล้ว
กองทัพภาคที่ 2 รายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.20 น. พบการยิงลูกระเบิดขนาด 40 มม. ตกใกล้ฐานปฏิบัติการฝ่ายไทย ในพื้นที่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โดยไม่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งหลังเกิดเหตุฝ่ายไทยได้เตรียมรับสถานการณ์ และเตรียมปฏิบัติตามกฎการใช้กำลัง
ทั้งนี้ได้มีการประสานไปยังผู้บังคับบัญชาของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ เพื่อให้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งทางฝ่ายกัมพูชาระบุว่าเป็นการเสียวินัยของกำลังพลชุดใหม่ ที่เข้ามาประจำการในพื้นที่ และได้มีการตักเตือนและกำชับกำลังพลในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว”
