พิธีกรฝีปากกล้า ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหัก ต้องผ่าตัดด่วน แฟนๆ ส่งกำลังใจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 11:50 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 11:17 น.
พิธีกรฝีปากกล้า “เพียร์ส มอร์แกน” ล้มคว่ำกลางร้านอาหาร สะโพกหักต้องผ่าตัดด่วน เจ้าตัวปล่อยมุกฮา “ผมโทษโดนัลด์ ทรัมป์”

แฟนรายการต่างส่งกำลังใจให้ เพียร์ส มอร์แกน พิธีกรชื่อดังวัย 60 ปี หลังเจ้าตัวถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน จากอุบัติเหตุสะดุดล้มภายในร้านอาหารโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน จนกระดูกสะโพกหักจนต้องเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

มอร์แกน ได้โพสต์ภาพเซลฟี่จากเตียงผู้ป่วยพร้อมภาพฟิล์มเอกซเรย์ที่แสดงให้เห็นรอยหักบริเวณคอสะโพก ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว เล่าช่วงระทึกปนฮาว่า เขาพลาดไปสะดุดบันไดขั้นเล็กๆ ในร้านอาหาร ก่อนจะล้มลงไปกองกับพื้นในสภาพที่เจ้าตัวเปรียบเปรยว่าเหมือน “กระสอบมันฝรั่ง”

แพทย์วินิจฉัยว่าอาการบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นต้อง ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกใหม่ทั้งหมด พิธีกรสุดปากจัดระบุไทม์ไลน์การรักษาตัวว่า เขาต้องใช้ไม้ค้ำยันช่วยเดินเป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ แพทย์ห้ามเดินทางไกลด้วยเครื่องบิน นานถึง 12 สัปดาห์ในช่วงพักฟื้น

แม้จะเจ็บตัวหนักรับต้นปี แต่พิธีกรคนดังยังไม่ทิ้งลายความกวน เขาเขียนแคปชั่นอัปเดตอาการเป็นข้อๆ ว่า “ข่าวด่วน!… 6. กำลังพักฟื้นที่โรงพยาบาล… 9. เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ ‘แตกหัก’ จริงๆ” ก่อนจะตบท้ายด้วยมุกตลกการเมืองตามสไตล์ว่า “10. เรื่องทั้งหมดนี้ ผมโทษโดนัลด์ ทรัมป์”

หลังข่าวแพร่ออกไป เพื่อนพ้องคนดังในวงการบันเทิงอังกฤษต่างเข้ามาคอมเมนต์ทั้งให้กำลังใจ ทั้งแซวกันอย่างอบอุ่น อาทิ ลอร์เรน เคลลี่ พิธีกรดังเม้นต์ว่า “เจ้าทึ่มเอ๊ย หวังว่าจะโอเคนะ” ขณะที่ เอมอนน์ โฮล์มส์ เสนอตัวจะไปเยี่ยมพร้อมน้ำหวานและองุ่น ส่วน มอนตี้ พาเนซาร์ อดีตนักคริกเก็ต ก็อวยพรให้หายไวๆ จะได้กลับมาฉลองความสำเร็จของทีมอาร์เซนอลต่อ

ทั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันว่ารายการ Piers Morgan Uncensored บน YouTube ของเขาจะดำเนินการต่อไปอย่างไร หรือมอร์แกนจะต้องลาพักจอชั่วคราวเพื่อรักษาตัวให้หายดีก่อน

