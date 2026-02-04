ผู้ประกันตนข้องใจ เงินสมทบจากรัฐบาล หายไปไหน หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม
ผู้ประกันตนร้องเพจดัง หลังเช็กแอปฯ ประกันสังคม พบเงินสมทบรัฐ 2.75% ขึ้นยอด 0.00 บาท หายไปหลายปี หวั่นกระทบเงินออมยามเกษียณ
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict โพสต์เรื่องราวร้องเรียนจากผู้ใช้รายหนึ่งว่า “จ่าคะ ขอร้องเรียนเรื่องเงินสมทบของรัฐ 2.75% ในระบบ ช่องนี้จะเป็น 0.00 อะค่ะ หายไปเยอะมากค่ะ อันนี้แค่เพียงหน้าเดียวนะคะ หน้าอื่นๆ ก็เป็นค่ะ กลายเป็นว่า รัฐเค้าแค่มีชื่อว่าเค้าช่วยสะสม แต่ไม่ใช่สะสมให้ทุกเดือน รบกวนเป็นกระบอกเสียงดังๆ ให้ด้วยนะคะ เราสะสมเงินก็หวังตอนเกษียณ”
จากโพสต์ดังกล่าว ก็ได้มีชาวเน็ตจำนวนหนึ่งแสดงความคิดเห็นตรงกันว่าหลังจากที่เข้าไปเช็กในแอปฯ ประกันสังคม แล้วพบว่าไม่ได้มีการสมทบเงินจากรัฐบาลเป็นเวลานานแล้วเช่นเดียวกัน
สำหรับการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในแต่ละเดือนจะต้องมาจาก 3 ฝ่าย คือ ลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐบาล โดยรัฐบาลได้ค้างชำระเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสะสมมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2534 ครอบคลุมทั้งมาตรา 33 (ลูกจ้าง), มาตรา 39 (ผู้ประกันตนเอง) และมาตรา 40 (แรงงานอิสระ)
โดยตัวเลขล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2567 พบว่ามียอดหนี้ค้างชำระสูงเกือบ 1 แสนล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการที่รัฐบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณมาชำระตามเวลาที่กำหนด แม้กฎหมายจะระบุให้ต้องร่วมส่งเงินสมทบก็ตาม
สถานะปัจจุบันจึงเท่ากับว่ารัฐบาลกำลังเป็นหนี้ประชาชน ด้วยยอดค้างชำระมหาศาลหลักหมื่นล้านถึงแสนล้านบาท แม้ในขณะนี้จะยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆ ให้กับผู้ประกันตน แต่การปล่อยให้หนี้สะสมพูนพอกเช่นนี้ ย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการเงินของกองทุนประกันสังคมในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สังคมได้ตั้งคำถามถึงมาตรฐานความยุติธรรม เพราะในขณะที่นายจ้างหรือลูกจ้างหากค้างส่งเงินสมทบ จะต้องถูกคิดเบี้ยปรับเพิ่ม 2% ต่อเดือน และมีความผิดทางกฎหมาย แต่รัฐบาลกลับสามารถค้างชำระได้โดยไม่มีความผิด ไม่โดนค่าปรับ และยังเป็นฝ่ายที่มีอำนาจในการบริหารจัดการกองทุน จึงเกิดกระแสเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบและเร่งรัดให้รัฐบาลชำระหนี้ทั้งหมด
