สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

สพฐ.ลพบุรี สั่งย้ายด่วนครูสั่งนักเรียน ลุกนั่ง 800 ครั้ง เข้าช่วยราชการเขตพื้นที่ฯ ลพบุรี พร้อมตั้งกรรมการสอบสวนรู้ผลใน 7 วัน

5 ก.พ.69 จากกรณีที่พ่อของเด็กชายรายหนึ่ง เปิดเผยเรื่องราวของลูกชายผ่านโซเชียลมีเดีย หลังถูกทำโทษด้วยการให้ลุกนั่งเป็นจำนวน 800 ครั้ง เนื่องจากไม่ส่งงาน จนทำให้ต้องนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการตามที่ได้มีการรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้สั่งการด่วนให้คณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที โดยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี (สพม.ลพบุรี) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนดังกล่าว ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและพบมูลความจริงว่ามีการลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่รุนแรงจริงตามที่เป็นข่าว

สพม.ลพบุรี จึงได้มีคำสั่งย้ายด่วนให้ข้าราชการครูรายดังกล่าว เข้ามาปฏิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นการชั่วคราว จนกว่ากระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงจะแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด โดย สพฐ. ได้กำชับให้เร่งดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน 7 วัน

สพฐ. ยังได้เน้นย้ำและกำชับไปยังโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนอย่างเคร่งครัด โดยต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมและคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนเป็นสำคัญ

