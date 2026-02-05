พายุโซนร้อน “บาเซียง” จ่อถล่มฟิลิปปินส์ เตือนภัยระดับ 2 น้ำท่วม ดินถล่ม
สำนักข่าว ABS-CBN รายงานว่า 5 กุมภาพันธ์ สำนักงานบริหารบรรยากาศ ธรณีฟิสิกส์ และดาราศาสตร์แห่งฟิลิปปินส์ (PAGASA) ได้ประกาศยกระดับสัญญาณเตือนภัยพายุระดับ 2 ในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนา เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ขณะที่พายุโซนร้อน “บาเซียง” (Basyang) ยังคงความรุนแรงและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ฝั่งตะวันออกของมินดาเนา
ล่าสุดเมื่อเวลา 04.00 น. ศูนย์กลางของพายุบาเซียงอยู่ห่างจากเมืองฮินาตวน จังหวัดซูรีเกาเดลซูร์ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 440 กิโลเมตร คาดว่าพายุจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดซูรีเกาเดลซูร์ในช่วงคืนวันพฤหัสบดีถึงเช้าตรู่วันศุกร์
ทั้งนี้ พายุอาจทวีกำลังแรงขึ้นก่อนขึ้นฝั่ง ก่อนจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยเมื่อปะทะกับแผ่นดิน แต่คาดว่าจะยังคงระดับเป็นพายุโซนร้อนต่อไป
พื้นที่ที่อยู่ภายใต้สัญญาณเตือนภัยระดับ 2 ซึ่งมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ได้แก่ จังหวัดซูรีเกาเดลนอร์เต (รวมเกาะเซียร์เกา), ซูรีเกาเดลซูร์, ตอนเหนือสุดของดาเวาโอเรียนเตล, อากูซานเดลนอร์เต, อากูซานเดลซูร์, มิซามิสโอเรียนเตล, ตอนเหนือของบูกิดนอน และเกาะกามีกิน
ส่วนสัญญาณเตือนภัยระดับ 1 ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางในภูมิภาควิซายาสและมินดาเนา ซึ่งรวมถึงเกาะซามาร์, เลย์เต, โบฮอล, เซบู, เนกรอส, อีโลอีโล และพื้นที่ส่วนใหญ่ของมินดาเนา เช่น ดาเวาซิตี, ลาเนา และซัมบวงกา
หลังจากพัดผ่านมินดาเนาแล้ว คาดว่าพายุบาเซียงจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลโบฮอลในเช้าวันพรุ่งนี้ และอาจพัดเฉียดหรือขึ้นฝั่งอีกครั้งทางตอนใต้ของจังหวัดเนกรอสโอเรียนเตลในช่วงบ่าย ทางการเตือนว่าพายุลูกนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกของมินดาเนา รวมถึงภาคกลางและตะวันตกของวิซายาส ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเป็นวงกว้าง ประชาชนจึงควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำสั่งอพยพเพื่อความปลอดภัย
