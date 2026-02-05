ข่าวต่างประเทศ

พายุโซนร้อน “บาเซียง” จ่อถล่มฟิลิปปินส์ เตือนภัยระดับ 2 น้ำท่วม ดินถล่ม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 10:12 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 10:12 น.
63

สำนักข่าว ABS-CBN รายงานว่า 5 กุมภาพันธ์ สำนักงานบริหารบรรยากาศ ธรณีฟิสิกส์ และดาราศาสตร์แห่งฟิลิปปินส์ (PAGASA) ได้ประกาศยกระดับสัญญาณเตือนภัยพายุระดับ 2 ในหลายพื้นที่ของเกาะมินดาเนา เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ขณะที่พายุโซนร้อน “บาเซียง” (Basyang) ยังคงความรุนแรงและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่ฝั่งตะวันออกของมินดาเนา

ล่าสุดเมื่อเวลา 04.00 น. ศูนย์กลางของพายุบาเซียงอยู่ห่างจากเมืองฮินาตวน จังหวัดซูรีเกาเดลซูร์ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 440 กิโลเมตร คาดว่าพายุจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดซูรีเกาเดลซูร์ในช่วงคืนวันพฤหัสบดีถึงเช้าตรู่วันศุกร์

ทั้งนี้ พายุอาจทวีกำลังแรงขึ้นก่อนขึ้นฝั่ง ก่อนจะอ่อนกำลังลงเล็กน้อยเมื่อปะทะกับแผ่นดิน แต่คาดว่าจะยังคงระดับเป็นพายุโซนร้อนต่อไป

พื้นที่ที่อยู่ภายใต้สัญญาณเตือนภัยระดับ 2 ซึ่งมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ได้แก่ จังหวัดซูรีเกาเดลนอร์เต (รวมเกาะเซียร์เกา), ซูรีเกาเดลซูร์, ตอนเหนือสุดของดาเวาโอเรียนเตล, อากูซานเดลนอร์เต, อากูซานเดลซูร์, มิซามิสโอเรียนเตล, ตอนเหนือของบูกิดนอน และเกาะกามีกิน

ส่วนสัญญาณเตือนภัยระดับ 1 ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางในภูมิภาควิซายาสและมินดาเนา ซึ่งรวมถึงเกาะซามาร์, เลย์เต, โบฮอล, เซบู, เนกรอส, อีโลอีโล และพื้นที่ส่วนใหญ่ของมินดาเนา เช่น ดาเวาซิตี, ลาเนา และซัมบวงกา

หลังจากพัดผ่านมินดาเนาแล้ว คาดว่าพายุบาเซียงจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลโบฮอลในเช้าวันพรุ่งนี้ และอาจพัดเฉียดหรือขึ้นฝั่งอีกครั้งทางตอนใต้ของจังหวัดเนกรอสโอเรียนเตลในช่วงบ่าย ทางการเตือนว่าพายุลูกนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและตะวันออกของมินดาเนา รวมถึงภาคกลางและตะวันตกของวิซายาส ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเป็นวงกว้าง ประชาชนจึงควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำสั่งอพยพเพื่อความปลอดภัย

