ดับพุ่ง 30 ศพ พายุฤดูหนาวถล่มสหรัฐฯ ประชาชน 5 แสนครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้
สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญวิกฤตภัยหนาวครั้งรุนแรง หลังจากพายุฤดูหนาวลูกใหญ่พัดถล่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ส่งผลให้มีหิมะตกหนัก น้ำแข็งเกาะปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 30 รายในรัฐต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวจัด.
พายุหิมะได้ทิ้งปริมาณหิมะสะสมหนากว่า 30 เซนติเมตร เป็นแนวยาวกว่า 2,100 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่รัฐอาร์คันซอไปจนถึงนิวอิงแลนด์ ทำให้จราจรหยุดชะงัก เที่ยวบินถูกยกเลิก และโรงเรียนจำนวนมากต้องปิดการเรียนการสอน.
กรมอุตุนิยมวิทยาสหรัฐฯ รายงานว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองพิตต์สเบิร์กมีปริมาณหิมะสะสมสูงสุดถึง 50 เซนติเมตร และต้องเผชิญกับลมหนาวที่ทำให้อุณหภูมิรู้สึกเหมือนจริง ต่ำถึง -31 องศาเซลเซียส
ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยัน
-
นิวยอร์ก เจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตกลางแจ้งถึง 8 รายในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา.
-
มีผู้ถูกรถกวาดหิมะชนเสียชีวิต 2 รายในรัฐแมสซาชูเซตส์และโอไฮโอ และมีวัยรุ่นเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะเล่นเลื่อนหิมะในรัฐอาร์คันซอและเท็กซัส.
-
ในรัฐแคนซัส พบศพหญิงสาววัย 28 ปีนอนเสียชีวิตใต้กองหิมะหลังจากเดินออกจากบาร์โดยไม่มีเสื้อคลุม.
-
มีรายงานผู้เสียชีวิตในรัฐเทนเนสซี 4 ราย, ลุยเซียนาและเพนซิลเวเนียรัฐละ 3 ราย, มิสซิสซิปปี 2 ราย, และในนิวเจอร์ซีย์ เซาท์แคโรไลนา และเคนตักกี้ รัฐละ 1 ราย.
เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา ยังคงมีบ้านเรือนกว่า 560,000 หลังที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น รัฐมิสซิสซิปปีและเทนเนสซี เนื่องจากพายุน้ำแข็งทำให้กิ่งไม้และสายไฟหักโค่น.
รัฐมิสซิสซิปปีเผชิญกับพายุน้ำแข็งที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปี 1994 โดยมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี (Ole Miss) ต้องยกเลิกการเรียนการสอนตลอดทั้งสัปดาห์เนื่องจากวิทยาเขตถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
ด้านการคมนาคมทางอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามีเที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกกว่า 12,000 เที่ยวบินทั่วประเทศ. ก่อนหน้านี้ในวันอาทิตย์ สถิติการยกเลิกเที่ยวบินพุ่งสูงถึง 45% ซึ่งถือเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยสนามบินหลักอย่างดัลลาส-ฟอร์ตเวิร์ธได้รับผลกระทบอย่างหนัก.
แนวโน้มสถานการณ์ ความหนาวเย็นยะเยือกยังคงปกคลุมพื้นที่ 2 ใน 3 ของสหรัฐฯ โดยมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดของ 48 รัฐตอนล่างจะอยู่ที่ -9.8 องศาฟาเรนไฮต์ (-12.3 องศาเซลเซียส) ซึ่งหนาวที่สุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2014. นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนว่าอาจมีพายุฤดูหนาวระลอกใหม่พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกในช่วงสุดสัปดาห์นี้.
