ไทยโดนหางเลข "พายุสนามแม่เหล็กโลก" รุนแรงสุดรอบ 23 ปี GISTDA เผย กระทบสุขภาพไหม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 13:05 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 11:31 น.
GISTDA เผยไทยโดนหางเลข “พายุสนามแม่เหล็กโลก” ระดับรุนแรง G4 เตือนผู้ใช้โดรน-GPS ระวังพิกัดเพี้ยน ยันไม่กระทบสุขภาพคนไทย

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยขณะนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากพายุสนามแม่เหล็กโลกในระดับ G4 หรือระดับรุนแรง (Severe Geomagnetic Storm) สืบเนื่องมาจากการปะทุของดวงอาทิตย์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมแจ้งเตือนไปยังกลุ่มผู้ใช้งานเทคโนโลยีความแม่นยำสูงให้ระมัดระวังความคลาดเคลื่อนของสัญญาณ

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 เวลา 01.09 น. ตามเวลาประเทศไทย ได้เกิดการปะทุรุนแรงของเปลวสุริยะ บริเวณจุดที่เรียกว่า Active Region 4341 บนดวงอาทิตย์ ไม่ได้ปลดปล่อยเพียงแค่รังสี แต่ยังมวลสารร้อนหรือพลาสมาและสนามแม่เหล็กมหาศาลออกมาในรูปแบบที่เรียกว่า Coronal Mass Ejection (CME) ซึ่งมีทิศทางพุ่งตรงมายังโลก ประกอบกับมีลมสุริยะจากหลุมโคโรนามาสมทบ ทำให้เกิดปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กโลกอย่างรุนแรง จนเครื่องวัดสามารถตรวจจับได้ว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาวะพายุระดับ G4

GISTDA ชี้แจงว่าแม้ไทยจะตั้งอยู่ในละติจูดต่ำ แต่ระดับความรุนแรง G4 จะส่งผลกระทบเชิงเทคนิคใน 3 ด้านหลักที่ต้องจับตา คือ ด้านดาวเทียมวงโคจรต่ำ ที่อาจเผชิญกับแรงเสียดทานในชั้นบรรยากาศโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรหรือสถานีอวกาศมีความเร็วลดลงและเสี่ยงที่จะสูญเสียระดับความสูง หรือตกลงสู่โลกเร็วกว่ากำหนด ซึ่งทีมผู้ควบคุมดาวเทียมจำเป็นต้องเตรียมแผนปรับแก้ทิศทาง

นอกจากนี้ ผลกระทบยังขยายวงกว้างไปถึงระบบนำทาง หรือ GPS ที่สัญญาณอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในบางช่วงเวลา ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อกิจกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การบินโดรนอัตโนมัติ การสำรวจรังวัดที่ดิน และระบบเกษตรแม่นยำ รวมถึงด้านการสื่อสารการบิน โดยเฉพาะสัญญาณวิทยุย่านความถี่สูง (HF) ที่ใช้ในการบินพาณิชย์และการทหาร อาจเกิดปัญหาสัญญาณขาดหายเป็นช่วงๆ ทำให้นักบินและหอควบคุมการบินต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสื่อสารเป็นพิเศษ

อย่างไรก็ตาม GISTDA ขอให้ประชาชนทั่วไปไม่ต้องตื่นตระหนก เนื่องจากพายุสนามแม่เหล็กโลกระดับ G4 ไม่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ และไม่กระทบต่อระบบไฟฟ้าตามบ้านเรือนในประเทศไทยแต่อย่างใด เป็นเพียงผลกระทบทางเทคนิคเฉพาะกลุ่มเท่านั้น โดยล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. ของวันนี้ ค่าสนามแม่เหล็กโลกเริ่มลดระดับความรุนแรงลงมาอยู่ที่ระดับ G2 แล้ว แต่ทางทีมงาน Space Weather ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนหากมีความเปลี่ยนแปลงต่อไป

