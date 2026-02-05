เปิดตัวแอป “คนทำงานอิสระ” หางานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต

รัฐบาลแนะนำเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “คนทำงานอิสระ” ศูนย์รวมงานฟรีแลนซ์จากกรมการจัดหางาน ใช้งานฟรี ปลอดภัยด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน ThaID ครอบคลุม 10 หมวดอาชีพยอดฮิต
รัฐบาลโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลชื่อว่า “คนทำงานอิสระ” เพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดงานออนไลน์ที่ทันสมัยและครบวงจร รองรับทั้งผู้ที่ต้องการว่าจ้างงาน และผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ว่างงานที่มีทักษะฝีมือ
จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คนทำงานอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์สามารถติดต่อ พูดคุย และตกลงว่าจ้างกันได้โดยตรง “ไม่มีค่าใช้จ่าย” และเพื่อความปลอดภัย ป้องกันปัญหาการหลอกลวง ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ยังมีระบบ Rating & Review ที่ให้ผู้ใช้สามารถให้คะแนนความพึงพอใจหลังจบงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ใช้งานรายอื่น
แพลตฟอร์มนี้รวบรวมงานหลากหลายสาขา แบ่งเป็น 10 หมวดหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ได้แก่
-
Graphic & Design
-
การตลาดและโฆษณา
-
งานพิมพ์/เขียน/แปลภาษา
-
ภาพและเสียง
-
Web & Programming
-
งานที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ
-
งานบริการต่างๆ
-
รับจัดทำสินค้าและอาหาร
-
งานช่างนอกสถานที่
-
การสอนพิเศษและทักษะเฉพาะทาง
สำหรับผู้ที่สนใจหารายได้ สามารถเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและสร้างโปรไฟล์ผลงานของตนเองบนระบบ ส่วนผู้ว่าจ้างเพียงลงทะเบียน ค้นหาฟรีแลนซ์ที่ถูกใจ พูดคุยรายละเอียด และส่งใบเสนอราคาผ่านระบบแชตได้ทันที
ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ คนทำงานอิสระ.doe.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “คนทำงานอิสระ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2
