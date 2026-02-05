การเงินเศรษฐกิจ

เปิดตัวแอป "คนทำงานอิสระ" หางานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต

เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 10:23 น.
178
แนะนำแอป คนทำงานอิสระ งานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต

รัฐบาลแนะนำเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน “คนทำงานอิสระ” ศูนย์รวมงานฟรีแลนซ์จากกรมการจัดหางาน ใช้งานฟรี ปลอดภัยด้วยการยืนยันตัวตนผ่าน ThaID ครอบคลุม 10 หมวดอาชีพยอดฮิต

รัฐบาลโดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลชื่อว่า “คนทำงานอิสระ” เพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดงานออนไลน์ที่ทันสมัยและครบวงจร รองรับทั้งผู้ที่ต้องการว่าจ้างงาน และผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ว่างงานที่มีทักษะฝีมือ

จุดเด่นของแพลตฟอร์มนี้คนทำงานอิสระ เปิดโอกาสให้ผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์สามารถติดต่อ พูดคุย และตกลงว่าจ้างกันได้โดยตรง “ไม่มีค่าใช้จ่าย” และเพื่อความปลอดภัย ป้องกันปัญหาการหลอกลวง ผู้ใช้งานทุกคนจะต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID (ไทยดี) ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ยังมีระบบ Rating & Review ที่ให้ผู้ใช้สามารถให้คะแนนความพึงพอใจหลังจบงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ใช้งานรายอื่น

แพลตฟอร์มนี้รวบรวมงานหลากหลายสาขา แบ่งเป็น 10 หมวดหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ได้แก่

  1. Graphic & Design

  2. การตลาดและโฆษณา

  3. งานพิมพ์/เขียน/แปลภาษา

  4. ภาพและเสียง

  5. Web & Programming

  6. งานที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ

  7. งานบริการต่างๆ

  8. รับจัดทำสินค้าและอาหาร

  9. งานช่างนอกสถานที่

  10. การสอนพิเศษและทักษะเฉพาะทาง

สำหรับผู้ที่สนใจหารายได้ สามารถเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการลงทะเบียนยืนยันตัวตนและสร้างโปรไฟล์ผลงานของตนเองบนระบบ ส่วนผู้ว่าจ้างเพียงลงทะเบียน ค้นหาฟรีแลนซ์ที่ถูกใจ พูดคุยรายละเอียด และส่งใบเสนอราคาผ่านระบบแชตได้ทันที

ประชาชนสามารถเข้าใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ คนทำงานอิสระ.doe.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “คนทำงานอิสระ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

