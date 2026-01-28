ชัดเจน! หนุ่ม กรรชัย พูดแล้วอนาคต ทนายแก้ว มีโอกาสนั่งโต๊ะโหนกระแสไหม?
หนุ่ม กรรชัย ตอบชัดสถานะ ‘ทนายแก้ว’ ในโหนกระแส ปมฉาวนักศึกษา 18 ชี้ แผลสดต้องพักยาว ไปพิสูจน์ความโปร่งใสก่อน ปรับแผนใช้ทนายหมุนเวียน สลับโฟนอินแทน
ประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คงหนีไม่พ้นกรณีของ ทนายแก้ว หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ทนายความชื่อดังที่ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงยอมรับความผิด ปมมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนักศึกษาวัย 18 ปี ยอมรับว่าทำตัวรุ่มร่าม กอด หอมแก้ม และจูบจริง อ้างว่าทำไปเพราะคิดน้อย ขาดสติ และไม่รู้ว่าผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง ก่อนจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งในสภาทนายความเพราะอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ แฟนรายการโหนกระแสหลายคนเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง ทนายแก้วที่เคยเป็นขาประจำได้หายหน้าไปจากรายการระยะหนึ่งแล้ว สอดคล้องกับที่ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เคยเปรยไว้ก่อนหน้านี้ว่าต้องการหยุดบทบาทของทนายแก้วลงก่อน
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กลับมาประจำการหน้าจออีกครั้ง หลังลางานไปถ่ายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ก็ได้ถือโอกาสตอบคำถามคาใจชาวเน็ตที่ถามไถ่กันเข้ามาอย่างหนาหูว่า “ทนายแก้วจะได้กลับมาในรายการอีกไหม?”
ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย เผยว่า ต้องให้เวลาทนายแก้วไปจัดการเรื่องราวต่าง ๆ และพิสูจน์ความโปร่งใสของตัวเองให้เรียบร้อยเสียก่อน ในระหว่างนี้ รายการจะใช้วิธีหมุนเวียนทนายความท่านอื่น ๆ มาให้ความรู้สลับสับเปลี่ยนกันไป หากมีประเด็นข้อกฎหมายที่จำเป็น ตนอาจจะใช้วิธีพูดคุยด้วยตัวเอง หรือใช้วิธีการโฟนอินสอบถามทนายความแทน
“แผลอย่างนี้ ตอนนี้พักอยู่นะฮะ คงจะออกไม่ได้อีกพักใหญ่ ระยะยาวเลยนะครับ เพราะอย่างที่บอก อาจต้องไปเคลียร์ความโปร่งใสซะก่อน ทนายก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป อาจจะเป็นคนโน้น คนนี้ที่มาให้ความรู้ด้านกฎหมาย หรืออันไหนถ้าผมจำเป็นพูดได้บ้าง ผมก็จะพูดเอง โฟนอินหาทนาย”
