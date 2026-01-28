ข่าว

ชัดเจน! หนุ่ม กรรชัย พูดแล้วอนาคต ทนายแก้ว มีโอกาสนั่งโต๊ะโหนกระแสไหม?

หนุ่ม กรรชัย พูดแล้ว ทนายแก้ว มีโอกาสกลับมาโหนกระแสไหม

หนุ่ม กรรชัย ตอบชัดสถานะ ‘ทนายแก้ว’ ในโหนกระแส ปมฉาวนักศึกษา 18 ชี้ แผลสดต้องพักยาว ไปพิสูจน์ความโปร่งใสก่อน ปรับแผนใช้ทนายหมุนเวียน สลับโฟนอินแทน

ประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คงหนีไม่พ้นกรณีของ ทนายแก้ว หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ทนายความชื่อดังที่ต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงยอมรับความผิด ปมมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนักศึกษาวัย 18 ปี ยอมรับว่าทำตัวรุ่มร่าม กอด หอมแก้ม และจูบจริง อ้างว่าทำไปเพราะคิดน้อย ขาดสติ และไม่รู้ว่าผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง ก่อนจะยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งในสภาทนายความเพราะอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจ

ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ แฟนรายการโหนกระแสหลายคนเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลง ทนายแก้วที่เคยเป็นขาประจำได้หายหน้าไปจากรายการระยะหนึ่งแล้ว สอดคล้องกับที่ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เคยเปรยไว้ก่อนหน้านี้ว่าต้องการหยุดบทบาทของทนายแก้วลงก่อน

หนุ่ม กรรชัย ตอบอนาคตทนายแก้ว
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย กลับมาประจำการหน้าจออีกครั้ง หลังลางานไปถ่ายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ก็ได้ถือโอกาสตอบคำถามคาใจชาวเน็ตที่ถามไถ่กันเข้ามาอย่างหนาหูว่า “ทนายแก้วจะได้กลับมาในรายการอีกไหม?”

ฝั่ง หนุ่ม กรรชัย เผยว่า ต้องให้เวลาทนายแก้วไปจัดการเรื่องราวต่าง ๆ และพิสูจน์ความโปร่งใสของตัวเองให้เรียบร้อยเสียก่อน ในระหว่างนี้ รายการจะใช้วิธีหมุนเวียนทนายความท่านอื่น ๆ มาให้ความรู้สลับสับเปลี่ยนกันไป หากมีประเด็นข้อกฎหมายที่จำเป็น ตนอาจจะใช้วิธีพูดคุยด้วยตัวเอง หรือใช้วิธีการโฟนอินสอบถามทนายความแทน

“แผลอย่างนี้ ตอนนี้พักอยู่นะฮะ คงจะออกไม่ได้อีกพักใหญ่ ระยะยาวเลยนะครับ เพราะอย่างที่บอก อาจต้องไปเคลียร์ความโปร่งใสซะก่อน ทนายก็จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป อาจจะเป็นคนโน้น คนนี้ที่มาให้ความรู้ด้านกฎหมาย หรืออันไหนถ้าผมจำเป็นพูดได้บ้าง ผมก็จะพูดเอง โฟนอินหาทนาย”

ทนายแก้ว

ด่วน! ม.6 ร้อง iLaw ถูกเกณฑ์เข้าค่ายเขาชนไก่ ตรงวันเลือกตั้ง 8 ก.พ. หวั่นเสียสิทธิ

มาแล้วใบจริง! เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1 ก.พ. 69 เน้นอัดเลขฟัน ตัวเดียวก็รวยได้

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุตรดิตถ์ ทั้ง 3 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

แพท วงเคลียร์ ชวนคนไทยเข้าคูหา หยุดปัญหาซ้ำซาก ต้นเหตุทุจริต-ผู้มีอำนาจ

หมออ๋อง ติงผู้สมัคร เพื่อไทย ทำป้ายหาเสียง ไร้โลโก้พรรค หวั่นประชาชนสับสน

ไอซ์ รักชนก ยกเคส ATK นายกฯ อนุทิน ใช้เกรด WHO สวนทางชาวบ้าน ได้ของถูกคุณภาพต่ำ

เพจดังแฉ สาเหตุฝุ่นพุ่ง เกษตรกรเผาทิ้งทวน ก่อน 1 ก.พ. หวั่นโดนตัดสิทธิ์เยียวยา?

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ราชบุรี เช็กเบอร์-พรรค 5 เขต เลือกตั้ง 2569

เช็กพิกัด เลือกตั้งล่วงหน้า 2569 กทม. 33 เขต นอกเขตเลือกตั้ง ลงคะแนนที่ไหนบ้าง

ใจสลาย "หลุยส์-นุ่น" สูญเสีย 6 ปี แห่งน้ำตา ย้อนสัมภาษณ์ ฝ่าวิกฤตเนื้องอก เพื่อมีลูก

เช็กเลย! ไม่ไปเลือกตั้ง 2569 จะถูกตัดสิทธิอะไรบ้าง และเสียสิทธินานกี่ปี

ฟาดหน้าหงาย! "ซีเค" ตอกกลับ ชาวเน็ตแซะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ลั่น "ผมคนไทย ถ้าโง่ก็แค่เงียบ"

ประกันสังคม โต้ดราม่า รักษามะเร็ง ไม่ด้อยกว่าบัตรทอง ยาดี-รังสีครอบคลุม

กองทัพภาค 2 แจงปม เบี้ยเลี้ยงชายแดนช้า ยันเงินเข้าแล้ว เร่งจ่ายตกเบิกครบภายใน 2 ก.พ. นี้

เกิดอะไรขึ้น หลุยส์ สก็อต-นุ่น รมิดา ร่อนหมาย แถลงสูญเสีย พร้อมหมอสูติ

