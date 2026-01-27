“หนุ่ม กรรชัย” โผล่ถามกลางวง หลังเพจดัง แฉวีรกรรม “พิธีกร น.” ทำชาวเน็ตขำก๊าก
“หนุ่ม กรรชัย” โผล่คอมเมนต์ถาม “ลงแบบนี้ กูป่ะ?” หลังเพจดังแฉวีรกรรมฉาว “พิธีกร น.” ทำชาวเน็ตขำกรามค้าง แห่กดขำรัวๆ
ท่ามกลางกระแสข่าวลือที่โซเชียลได้แฉวีรกรรมของพิธีกรดังอักษรย่อ “น.” ที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมฉาวโฉ่ ทั้งเรื่องซุกเมียน้อย เปย์เงินให้เดือนละแสน ทิ้งให้ลูกเมียอาศัยอยู่บ้านเก่า รวมถึงมีรสนิยมชอบเด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้น และมีพฤติกรรมคุกคามเด็กฝึกงาน จนทำให้ชาวเน็ตต่างพากันคาดเดาและสืบหากันจ้าละหวั่นว่าบุคคลปริศนารายนี้คือใคร
จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก ThairathTV โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังมีกระแสข่าวลือดังกล่าวว่า “ใครอีก? เพจดังแฉ! วีรกรรมพิธีกรดัง อักษรย่อ น. เห็นว่าหนักกว่าปมทนาย ชาวเน็ตแห่รอใส่ใจ”
ด้าน หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรชื่อดัง ได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าว โดยระบุข้อความเพียงสั้นๆ ว่า “ลงแบบนี้ กูป่ะ? (อิโมจิ)” จากคอมเมนต์ดังกล่าว ทำให้ชาวเน็ตต่างพากันกดปุ่มหัวเราะพร้อมกับแซวกันเป็นจำนวนมาก และคอมเมนต์รอใส่ใจไปพร้อมๆ กันด้วย
สำหรับความคืบหน้าของกรณีข่าวฉาว “พิธีกร น.” นั้น ชาวเน็ตยังคงปักหลักรอติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการเปิดเผยชื่อจริง หรือพิธีกรที่ถูกโยงถึงจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไร ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมดังกล่าวที่กำลังดุเดือดในโลกออนไลน์ขณะนี้
