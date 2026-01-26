ข่าวดาราบันเทิง

รู้แล้ว หนุ่ม กรรชัย หายไปไหน ไม่จัดโหนกระแส เซอร์ไพรส์ใหญ่ แฟน ๆ หายห่วง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 26 ม.ค. 2569 14:18 น.
70
หนุ่ม กรรชัย ไม่จัดโหนกระแส เพราะไปถ่ายหนัง

หมวย อริสรา พูดแล้ว หนุ่ม กรรชัย ไร้เงาหน้าจอ โหนกระแส-เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ติดภารกิจถ่ายภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ พลิกลุคไว้ผมยาวร่วมงานผู้กำกับดัง ‘โขม ก้องเกียรติ’ เตรียมฉายปลายปี 69

ทำเอาแฟนข่าวช่อง 3 สงสัยหนัก หลังเปิดจอมาวันนี้แล้วไม่คุ้นตา เพราะรายการดังอย่าง เที่ยงวันทันเหตุการณ์ และ โหนกระแส ไร้เงาพิธีกรตัวพ่ออย่าง หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย จนเกิดคำถามในโลกโซเชียลว่าเจ้าตัวป่วยหรือลาพักร้อนไปไหนกันแน่? ล่าสุดได้รับคำตอบแล้วว่าเจ้าตัวไม่ได้หายไปไหน แต่กำลังไปซุ่มทำภารกิจลับอยู่นั่นเอง!

วันนี้ (26 มกราคม 2569) บรรยากาศรายการข่าวดูแปลกตาไปเล็กน้อย ในเที่ยงวันทันเหตุการณ์ได้ผู้ประกาศสาวคนเก่ง เซน เมจกา สุพิชญางกูร มานั่งแท่นอ่านข่าวประกบคู่กับ หมวย อริสรา แทน

ส่วนรายการโหนกระแส ทางด้าน หมวย อริสรา รับหน้าที่ดำเนินรายการแทน พร้อมชี้แจงชัดเจนให้แฟนคลับหายห่วงว่า พี่หนุ่มติดภารกิจไปถ่ายภาพยนตร์ คาดการณ์ว่าภายในปีนี้น่าจะได้ดูหนังกันแน่นอน

ก่อนหน้านี้ หลายคนอาจขัดใจและสงสัยว่าทำไม หนุ่ม กรรชัย ถึงปล่อยผมยาว ไม่ยอมตัดสั้นเหมือนเคย ซึ่งเจ้าตัวได้เฉลยด้วยตัวเองแล้วว่า นี่คือลุคใหม่เพื่อภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่เขาทุ่มสุดตัว โดยภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับโดย โขม ก้องเกียรติ โขมศิริ ผู้สร้างตำนาน ขุนพันธ์ และ เสือ รวมทั้งเป็นหนังย้อนยุค การันตีว่าเป็นแนวหนังใหม่ที่ไม่ค่อยได้เห็นในเมืองไทย

สัปดาห์นี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าของพิธีกรหนุ่มนักเพราะเริ่มเปิดกล้องและต้องไปเข้าฉาก สวนชื่อเรื่องนั้นต้องอุ๊บอิ๊บไว้ก่อนไม่สามารถบอกได้

งานนี้ไม่ได้มาเล่น ๆ เพราะมีซุปตาร์ร่วมจอคับคั่ง อาทิ เวียร์ ศุกลวัฒน์, ตู่ ภพธร และ ดัง พันกร คาดว่าแฟน ๆ จะได้รับชมความมันส์กันในช่วงปลายปี 2569 นี้

งานนี้ใครที่บ่นคิดถึง หนุ่ม กรรชัย ก็อดใจรอกันอีกนิด ระหว่างนี้ก็ดูผลงานหน้าจอทีวีไปพลาง ๆ ก่อน ส่วนผลงานหนังฟอร์มยักษ์ปลายปีนี้ รับรองว่าเดือดสมการรอคอยแน่นอน!

เซน เมจกา ทำหน้าที่แทน หนุ่ม กรรชัย ไปถ่ายหนัง
ภาพจาก Facebook : ครอบครัวข่าว3

