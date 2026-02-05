พรรคไหนไม่รักชาติ? “พิพัฒน์” ลั่น “เลือกข้าง” ไม่ผิด ถ้าบริสุทธิ์ใจต้องไม่ดิ้น
ดราม่าการเมือง “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” ยืนยันกลางเวที มีพรรคการเมืองที่ไม่รักชาติจริง หลังถูก “ภคมน-กรณ์” จี้ถามปมวาทกรรมแบ่งแยกประชาชนช่วงเลือกตั้ง
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ได้ออกมายอมรับถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำพูดของตนที่ระบุว่า “ใครรักชาติก็เลือกฝั่งรักชาติ ใครไม่รักชาติก็ไปเลือกอีกฝั่งนึง” ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่ตนพูดจริง พร้อมให้คำนิยามคำว่า “ชาติ” ในมุมมองของตนคือการมีอาณาเขต วัฒนธรรม ประเพณี และผู้นำที่ชัดเจน
ส่วนประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นการแบ่งแยกฝั่งนั้น ตนมองว่าการเมืองปัจจุบันแบ่งเป็นสองฝ่ายชัดเจนอยู่แล้ว หากใครรู้ตัวว่ารักชาติก็ไม่ควรเดือดร้อนกับคำพูดนี้
นายพิพัฒน์ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตนไม่ได้ระบุชื่อว่าใครคือคนไม่รักชาติ แต่หากมีใครออกมาตอบโต้แสดงว่าบุคคลนั้นอาจมีความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รักชาติ พร้อมย้ำว่าการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้เป็นในนามส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับจุดยืนของพรรคภูมิใจไทย พร้อมรับผิดชอบคำพูดด้วยตัวเอง วันนี้มีการพยายามบิดเบือนความหมายของคำว่าชาติให้เปลี่ยนไปจากเดิม
ด้าน ลิซ่า ภคมน หนุนอนันต์ จากพรรคประชาชน ได้ลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงทันที ระบุว่าตนคือคนที่ออกมาตอบโต้ เพราะไม่ต้องการให้นำคำว่า “ชาติ” มาเป็นข้ออ้างในการชี้หน้าด่าคนอื่น หรือสร้างความแตกแยกในสังคม
ลิซ่า ภคมนมองว่าประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายกับการโหนกระแสชาติแบบนี้ สิ่งที่นักการเมืองควรทำคือนำนโยบายและผลงานมาพิสูจน์ให้เห็นว่าทำอะไรเพื่อประโยชน์สาธารณะบ้าง แทนการขีดเส้นแบ่งแยกผู้คน
นายพิพัฒน์ได้ตอบกลับว่า คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ตนเชื่อว่าไม่มีใครอยากใช้คำว่าชาติมาหาผลประโยชน์ แต่หากอีกฝ่ายมองว่าตนกำลังโหนชาติ ตนก็ไม่เข้าใจความหมายของวาทกรรมดังกล่าว
ขณะที่นายกรณ์ จาติกวณิช จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นว่า วาทกรรมเรื่องรักชาติไม่ควรถูกนำมาใช้ในช่วงเลือกตั้ง การที่นายพิพัฒน์พูดแล้วอ้างว่าไม่เจาะจงใคร ยิ่งสร้างความสับสนและความแตกแยกให้สังคม นายกรณ์จึงตั้งคำถามกลับไปเพื่อให้เรื่องยุติว่า นายพิพัฒน์กล้าพูดหรือไม่ว่าเห็นว่าทุกพรรคการเมืองล้วนรักชาติเหมือนกัน
นายพิพัฒน์ตอบปฏิเสธที่จะพูดประโยคนั้น โดยให้เหตุผลว่าตนเชื่อว่ามีบางพรรคการเมืองที่รักชาติ และมีบางพรรคที่ไม่ได้รักชาติอย่างจริงจัง เมื่อพิธีกรซักถามย้ำเพื่อความชัดเจนว่าสรุปแล้วในมุมมองของนายพิพัฒน์มีพรรคที่ไม่รักชาติอยู่จริงใช่หรือไม่ นายพิพัฒน์ได้ตอบรับสั้นๆ แต่ได้ใจความว่า “ชัดเจนครับ”
