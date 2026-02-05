ข่าวการเมือง

“กิตติ สิงหาปัด” โพสต์สั้นๆ ประเทศขับเคลื่อนด้วยความสุจริต ไม่น่าสิ้นชาติได้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 09:41 น.
68

กิตติ สิงหาปัด โพสต์สั้นๆ ประเทศชาติขับเคลื่อนด้วยความสุจริต ไม่น่าล่มจมหรือสิ้นชาติได้ หลัง เรวดี ศรีท้าว แสดงจุดยืนทางการเมือง

จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ จากที่ เรวดี ศรีท้าว อดีตนักวิ่งทีมชาติไทย ประกาศจุดยืนในการเลือกตั้งรอบที่จะถึงนี้ว่าจะไม่เลือกพรรคประชาชน โดยให้เหตุผลว่า “กลัวสิ้นชาติมากกว่าค่ะ

เหตุจากมีคนมาคอมเม้นต์ว่าจะเลือกพรรคประชาชนเพราะใช้ชีวิตมา50กว่าปีเจอแต่การทุจริตคอรัปชั่น

ดิฉันคิดต่างค่ะการทุจริตคอรัปชั่นเราสามารถลดและป้องกันไปทีละเล็กละน้อยได้โดยเริ่มจากตัวเราที่จะลดการทุรจิตจากตัวเราลงก่อน ซื่อสัตย์กับตัวเอง ครอบครัว สังคม อาชีพ แล้วจึงสู่ประเทศไม่สนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยตัวเราเองก่อน

ดิฉันเชื่ออย่างสุจริตใจและไม่กลัวการทุจริตคอรัปชั่นเท่ากับการสิ้นชาติค่ะ ดิฉันไม่เลือกพรรคประชาชนไม่กาส้มเน่าค่ะ ดิฉันเลือกชาติศาสน์กษัตริย์ค่ะ” จนกลายเป็นประเด็นถกเถียง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

นาย กิตติ สิงหาปัด พิธีกรข่าวคนดังได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่า “ประเทศ-ชาติ ที่ขับเคลื่อนด้วยความสุจริต ไม่น่าจะล่มจม สิ้นชาติได้นะครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ข่าวการเมือง

ประวัติ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้กุมชะตา เลือกตั้งใหญ่ 2569

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ

3 นาที ที่แล้ว
ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ ข่าว

สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

5 นาที ที่แล้ว
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง ข่าวต่างประเทศ

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

13 นาที ที่แล้ว
สุกี้จินดา หาดใหญ่ ปิดกิจการ หลังน้ำท่วม เศรษฐกิจ

ไปต่อไม่ไหว! ร้านสุกี้หาดใหญ่ปิดถาวร วิกฤตน้ำท่วมทำร้านพัง เสียหายมหาศาล

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“วอชิงตัน โพสต์” สื่อยักษ์ใหญ่สหรัฐฯ ประกาศจ้างออกนักข่าว 300 ชีวิต

20 นาที ที่แล้ว
แอป SCB EASY ปิดปรับปรุงระบบโอนเงินต่างประเทศในวันที่ 7 ก.พ. เศรษฐกิจ

แอปฯ SCB EASY แจ้ง ปิดระบบโอนเงินต่างประเทศชั่วคราว 7 ก.พ. 69 นี้

21 นาที ที่แล้ว
ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้ ข่าว

ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้

27 นาที ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนนีย์ ถอดเสื้อโชว์ชุดชั้นในในคลิปใหม่ บันเทิง

ไอจีแตก! “ซิดนีย์ สวีนนีย์” ถกเสื้อ อวดหุ่นแซ่บทะลุจอ ทำแฟนคลับแห่โฟกัส

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคส้ม แจ้งความสื่อโซเชียล นำรูปแปะข้อความ “มีส้มไม่มีเรา มีแต่ม.112”

46 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลูกชายเจ้าหญิงนอร์เวย์ ร่ำไห้กลางศาล ชีวิตพังติดเซ็กซ์-ยา เพราะเป็นลูกเชื้อพระวงศ์ ปฏิเสธข่มขืน

47 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย เปิดภาพ จางวางเปลื้อง คุณปู่แท้ๆ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย อวดภาพคุณปู่แท้ ๆ เจอแซวหล่อเท่ได้ปู่ อึ้ง เป็นข้าราชบริพารชั้นสูง

50 นาที ที่แล้ว
ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย บันเทิง

ข้อความสุดท้าย กอล์ฟ The Knot Season 1 ก่อนจากไป น็อต แม็กซิม โพสต์อาลัย

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แท็กซี่สารภาพข่มขืนนักศึกษาสาว อ้างไม่รู้ผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะนำแอป คนทำงานอิสระ งานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต เศรษฐกิจ

เปิดตัวแอป “คนทำงานอิสระ” หางานฟรีแลนซ์-รายได้เสริม ครอบคลุม 10 อาชีพยอดฮิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พายุโซนร้อน “บาเซียง” จ่อถล่มฟิลิปปินส์ เตือนภัยระดับ 2 น้ำท่วม ดินถล่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ต ปราโมทย์ เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดสะสม 3 ปี บันเทิง

โอ๊ต ปราโมทย์ เพ่งรู้ป่วยเรื้อรัง 3 ปี ฝืนเจ็บมานาน เตรียมผ่าตัดใหญ่ อาจต้องพักยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคำสัมภาษณ์ &quot;จูรี นุ่มแก้ว&quot; คนระโนด เหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 แต่ลงเขต 2 แทน ข่าวการเมือง

ย้อนคำสัมภาษณ์ “จูรี นุ่มแก้ว” คนระโนด เหตุไม่ลงสมัคร สส.เขต 4 แต่ลงเขต 2 แทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อดีตปลัด อบต. ชัยนาท เสียชีวิตในเจ้าพระยา ทิ้งพินัยกรรมสุดท้าย สั่งเสียดูแลแมว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อิ๊งค์” โพสต์ภาพคู่ “ทักษิณ” ไม่เศร้า-สบายมาก ใกล้ 5 เดือน พ่อติดคุก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มดดำ แฉ เคยเข้าคอร์ส &quot;ครูอ้อย&quot; วีรกรรมเด็ด ทำอึ้ง ขุดข้อมูลแอป บริษัท 7 พันล้าน บันเทิง

มดดำ แฉ เคยเข้าคอร์ส “ครูอ้อย” วีรกรรมเด็ด ทำอึ้ง เลิกสอนทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จา พนม ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เข้าระยะ 4 ผ่าตัด-รับคีโมแล้ว แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ ข่าวดารา

อาการล่าสุด จา พนม ป่วยมะเร็งในถุงน้ำดี ระยะ 3 เข้าระยะ 4 แฟนๆ ร่วมส่งกำลังใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กิตติ สิงหาปัด” โพสต์สั้นๆ ประเทศขับเคลื่อนด้วยความสุจริต ไม่น่าสิ้นชาติได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคไหนไม่รักชาติ? &quot;พิพัฒน์&quot; ลั่น &quot;เลือกข้าง&quot; ไม่ผิด ถ้าบริสุทธิ์ใจต้องไม่ดิ้น ข่าวการเมือง

พรรคไหนไม่รักชาติ? “พิพัฒน์” ลั่น “เลือกข้าง” ไม่ผิด ถ้าบริสุทธิ์ใจต้องไม่ดิ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรวดี ศรีท้าว นักวิ่งทีมชาติไทยที่มีชื่อเสียงในซีเกมส์ ข่าว

รู้จัก เรวดี ศรีท้าว นักวิ่งรักชาติ เจ้าของวลี “ไม่กลัวทุจริตเท่าสิ้นชาติ” ดีกรีราชินีซีเกมส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 09:41 น.
68
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กางงบประมาณ สายด่วนประกันสังคม ใช้ 158 ล้าน “สรยุทธ” โทร 12 นาทีไม่มีใครรับ

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
ด่วน! สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ทีเข้ากรุ เซ่นปมทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

สพม.ลพบุรี สั่งย้ายครูโหด ลุกนั่ง 800 ครั้งเข้ากรุ เซ่นปม ทำโทษนักเรียนเกินเหตุ

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ &quot;เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน&quot; ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

นางแบบดัง หย่าสามีเพราะ “เจ้าโลกใหญ่เท่าโค้ก 3 กระป๋องต่อกัน” ฝ่ายชายฉุนขาดฟ้องกลับกู้ชื่อเสียง

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
สุกี้จินดา หาดใหญ่ ปิดกิจการ หลังน้ำท่วม

ไปต่อไม่ไหว! ร้านสุกี้หาดใหญ่ปิดถาวร วิกฤตน้ำท่วมทำร้านพัง เสียหายมหาศาล

เผยแพร่: 5 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button