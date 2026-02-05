“กิตติ สิงหาปัด” โพสต์สั้นๆ ประเทศขับเคลื่อนด้วยความสุจริต ไม่น่าสิ้นชาติได้
กิตติ สิงหาปัด โพสต์สั้นๆ ประเทศชาติขับเคลื่อนด้วยความสุจริต ไม่น่าล่มจมหรือสิ้นชาติได้ หลัง เรวดี ศรีท้าว แสดงจุดยืนทางการเมือง
จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ จากที่ เรวดี ศรีท้าว อดีตนักวิ่งทีมชาติไทย ประกาศจุดยืนในการเลือกตั้งรอบที่จะถึงนี้ว่าจะไม่เลือกพรรคประชาชน โดยให้เหตุผลว่า “กลัวสิ้นชาติมากกว่าค่ะ
เหตุจากมีคนมาคอมเม้นต์ว่าจะเลือกพรรคประชาชนเพราะใช้ชีวิตมา50กว่าปีเจอแต่การทุจริตคอรัปชั่น
ดิฉันคิดต่างค่ะการทุจริตคอรัปชั่นเราสามารถลดและป้องกันไปทีละเล็กละน้อยได้โดยเริ่มจากตัวเราที่จะลดการทุรจิตจากตัวเราลงก่อน ซื่อสัตย์กับตัวเอง ครอบครัว สังคม อาชีพ แล้วจึงสู่ประเทศไม่สนับสนุนการทุจริตคอรัปชั่น ด้วยตัวเราเองก่อน
ดิฉันเชื่ออย่างสุจริตใจและไม่กลัวการทุจริตคอรัปชั่นเท่ากับการสิ้นชาติค่ะ ดิฉันไม่เลือกพรรคประชาชนไม่กาส้มเน่าค่ะ ดิฉันเลือกชาติศาสน์กษัตริย์ค่ะ” จนกลายเป็นประเด็นถกเถียง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
นาย กิตติ สิงหาปัด พิธีกรข่าวคนดังได้โพสต์ข้อความสั้นๆว่า “ประเทศ-ชาติ ที่ขับเคลื่อนด้วยความสุจริต ไม่น่าจะล่มจม สิ้นชาติได้นะครับ”
