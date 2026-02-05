ข่าว

“เรวดี” ลั่นสบายดีหลังทัวร์ลง ซัดกลับ “นักกีฬาไม่โง่” ขู่แตะครอบครัว “เอาตาย” เตรียมฟ้องหมิ่นประมาท

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 09:23 น.
113
สืบเนื่องจากกรณี เรวดี ศรีท้าว อดีตนักกรีฑาทีมชาติไทย ได้ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนว่าจะไม่เลือกพรรคประชาชน ไม่กลัวการทุจริตคอรัปชั่นเท่าการสิ้นชาติ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตุ่น เรวดีได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง ยืนยันว่าชีวิตของเธอยังคงปกติดี กินอิ่ม นอนหลับ และยังมีคนเคารพยกมือไหว้เหมือนเดิม พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามา

เรวดีได้เปรียบเทียบสถานการณ์ทัวร์ลงครั้งนี้กับเหตุการณ์ในวัยเด็กที่เคยถูกรุมรังแก แต่เธอก็สู้กลับด้วยมือเปล่าจนเอาตัวรอดมาได้ ซึ่งเครั้งนี้ก็ไม่ต่างกัน

ในส่วนของประเด็นที่มีผู้เข้ามาคอมเมนต์ดูถูกว่านักกีฬาใช้แรงไม่ใช้สมองนั้น เรวดีได้ตอบโต้กลับอย่างดุเดือดผ่านแฮชแท็ก #นักกีฬาไม่โง่ค่ะ ระบุว่านักกีฬาทุกคนต้องใช้สมองในการคิดวิเคราะห์ วางแผนการฝึกซ้อมและการแข่งขันเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้ การกล่าวหาเช่นนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้ เรวดียังได้ประกาศหาทนายความเพื่อดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่เข้ามาหมิ่นประมาท จะนำเงินค่าเสียหายไปทำบุญ และยินดีที่จะขึ้นโรงพักหรือขึ้นศาลในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม เรวดีได้ขีดเส้นตายไว้ชัดเจนว่า หากใครรุกล้ำความเป็นส่วนตัวลามปามไปถึงสามีและลูก ตนจะไม่ยอมและพร้อมสู้จนถึงที่สุด

ในช่วงท้าย เรวดีได้ตั้งคำถามถึงกลุ่มคนที่เรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมว่า สิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงหรือไม่ เพราะเพียงแค่เธอแสดงเจตนา 1 สิทธิ์ 1 เสียงของตนว่าจะไม่เลือกพรรคที่ตนมองว่าไม่ดี กลับสร้างความแตกตื่นและถูกโจมตีอย่างหนัก พร้อมทิ้งท้ายถึงวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้ว่าจะได้รู้กัน

