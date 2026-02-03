โซเชียลญี่ปุ่นเดือด ชาวกัมพูชา หว่านแหจับปลาในแม่น้ำ ชาวเน็ตจี้ไล่กลับประเทศ
โซเชียลญี่ปุ่นเดือด คลิปไวรัลชาวกัมพูชา หว่านแหจับปลาในแม่น้ำ ชาวเน็ตจวกยับผิดกฎหมาย ทำลายระบบนิเวศ จี้ทางการจัดการด่วน
กลายเป็นที่พูดอย่างมากบนโลกออนไลน์ฝั่งญี่ปุ่น เมื่อผู้ใช้งาน X ชื่อบัญชี @roaneatan โพสต์คลิปวิดีโอขณะชายคนหนึ่งกำลังเหวี่ยงแหจับปลาในแม่น้ำแห่งหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่น คลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจนมียอดผู้เข้าชมพุ่งสูงกว่า 3.3 ล้านครั้ง พร้อมระบุข้อความว่า
“กลุ่มชาวกัมพูชาพากันมาหว่านแหในแม่น้ำที่ญี่ปุ่น “ช่วงนี้มีปลาตลอดแหละ!” พวกเขาพูดกันแบบนั้น เหมือนพวกทำผิดจนย่ามใจ เพราะเล่นมาหว่านแหกันทุกวี่ทุกวันแน่นอนว่าคงไม่ได้รับอนุญาตให้ทำแบบนี้แน่ๆ”
จากคลิปดังกล่าว ทำให้ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น และวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของชายที่อยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าว โดยส่วนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า
“ถ้าปล่อยให้ทำแบบนี้ ต่อไปคงไม่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตกันแล้ว คงออกหาของกินตามแม่น้ำตามภูเขา แล้วก็คงเข้าไปอาศัยตามบ้านร้างโรงเรียนร้างแน่ๆ อยากให้หยุดเถอะ การจัดการตั้งแต่ต้นสำคัญที่สุด เดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องบานปลายจนคุมไม่อยู่”
“อย่าบอกนะว่าจะกินปลากระบอกในแม่น้ำญี่ปุ่นจริงดิ!? มันเหม็นคาวจะตายชัก กินไม่ได้หรอก”
“ปลากระบอกเหรอ? คนกัมพูชาเขาชอบกินปลาที่มีกลิ่นโคลนอยู่แล้วนี่นา ชาวประมงที่ฝึกปรือมาจากทะเลสาบเสียมราฐนี่สกิลมันคนละชั้นจริงๆ ต้องรีบจับกุมแล้วส่งกลับประเทศด่วน ไม่งั้นแม่น้ำทุกสายโดนกวาดเรียบเกลี้ยงบ่อแน่”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรเลือกตั้ง 3 สี ต่างกันยังไง เช็กก่อน อย่ากาผิด
- ตำรวจไทย หารือ ตำรวจญี่ปุ่น คืบหน้าคดีแม่หลอกเด็ก 12 ไปค้ากามที่โตเกียว
- เตือนภัยเที่ยวญี่ปุ่น คนไทยฝากกระเป๋า กลับมาหาย ช็อกซ้ำ จนท.ปัดไม่มีวงจรปิด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: