ว่อนเน็ต คนขับหื่นคุกคามสาว ถาม ‘ราคาเท่าไหร่’ ประวัติช็อก ขุดเจอเป็นครูประถม
โซเชียลเดือด คนขับหื่นลวนลาม-คุกคามผู้โดยสาร ถาม ‘ราคาเท่าไหร่’ ทำสาวกลัว นั่งร้องไห้ตลอดทาง ขุดประวัติช็อก เป็นครูประถมต้น บริษัทสั่งแบนถาวร
การเดินทางกลับบ้านที่ควรจะปลอดภัยกลับกลายเป็นฝันร้าย สื่อต่างประเทศ เปิดเผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์บนรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชั่น Grab กลายเป็นไวรัลทั่วมาเลเซีย เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่คุกคามและความหวาดผวาให้กับผู้โดยสารหญิง จนมีการตั้งคำถามถึงมาตรฐานความปลอดภัย และขุดคุ้ยประวัติผู้ก่อเหตุที่หลายคนตกใจ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา คลิปวิดีโอดังกล่าวเผยให้เห็นพฤติกรรมของคนขับรถ Grab รายหนึ่งในเมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย เขาปล่อยมือข้างหนึ่งจากพวงมาลัยแล้วเอื้อมมาคว้าจับบริเวณขาของผู้โดยสารหญิงนั่งอยู่ด้านหลัง พร้อมกับยิงคำถามเป็นภาษาจีนกลางถามว่า “ปีนี้คุณอายุเท่าไหร่ พูดภาษาจีนกลางได้ไหม”
เมื่อฝ่ายหญิงไม่ตอบและใช้มือปัดป้อง ผู้ก่อเหตุถามต่อว่า “ราคาเท่าไหร่ครับ? ค่าเช่าห้องกับคุณเท่าไหร่ครับ?”
ญาติของผู้เสียหายระบุผ่านโพสต์บนโซเชียลว่า หญิงสาวตกอยู่ในอาการหวาดกลัวอย่างหนัก ร้องไห้ตลอดการเดินทาง เมื่อกลับถึงบ้านเธอก็ขังตัวเองอยู่ในห้องด้วยความหวาดกลัว ทางครอบครัวได้ร้องเรียนไปยังบริษัทต้นสังกัด และเตรียมเข้าแจ้งความทันทีเมื่อสภาพจิตใจของผู้เสียหายพร้อม
ล่าสุด โฆษกของ Grab มาเลเซีย ออกแถลงการณ์ขอโทษอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ระบุว่า “เรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ผู้โดยสารต้องเผชิญกับประสบการณ์อันเลวร้ายนี้ เราได้ติดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้ว และบัญชีของพาร์ทเนอร์คนขับรายนี้ได้ถูกแบนถาวรเป็นที่เรียบร้อย พร้อมยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่”
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ ราอับ เซลามัต (Raub Selamat) หัวหน้าตำรวจภูธรยะโฮร์บาฮรูใต้ ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รับทราบเรื่องแล้ว และกำลังเร่งสอบสวนเหตุการณ์นี้ในทุกมิติ
อย่างไรก็ดี คลิปดังกล่าวสร้างความโกรธแค้นให้กับชาวเน็ตอย่างมาก มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า 1,900 รายการ และแชร์ออกไปกว่า 3,600 ครั้ง ส่วนใหญ่เรียกร้องให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้คนแบบนี้ลอยนวล
ประเด็นดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อสื่อท้องถิ่นอย่าง Sin Chew Daily รายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ชายผู้ก่อเหตุในคลิปประกอบอาชีพเป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนประถมจีนแห่งหนึ่งในย่านยะโฮร์บาห์รู ซึ่งประธานคณะกรรมการโรงเรียนดังกล่าว ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กำลังรอการยืนยันข้อเท็จจริงจากผู้อำนวยการโรงเรียน ยังไม่สามารถฟันธงได้จากคลิปเพียงอย่างเดียว
หากผลการตรวจสอบยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นครูของโรงเรียนจริง ทางโรงเรียนจะส่งเรื่องต่อไปยัง กรมการศึกษารัฐยะโฮร์ เพื่อดำเนินการลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดต่อไป
