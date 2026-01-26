โซเชียล แฉวีรกรรม พิธีกรดัง ซุกเมียน้อยเปย์หนัก ชอบเด็ก ม.ต้น คุกคามเด็กฝึกงาน
โซเชียลระอุ! โซเชียลแฉยับ พิธีกรดัง ซุกเมียน้อยเปย์หนักเดือนละแสน ให้ลูกเมียอยู่บ้านเก่า พฤติกรรมฉาวชอบเด็ก ม.ต้น-คุกคามเด็กฝึกงาน
กระแสสังคมออนไลน์กลับมาร้อนระอุอีกครั้งต่อเนื่องจากกรณีดราม่าทนายคนดัง เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งออกมาโพสต์เปิดโปงพฤติกรรมเบื้องลึกของ “พิธีกรดัง” โดยระบุข้อมูลชวนอึ้งว่า
“จบ…ทนายดังก่อนนะ พิธีกรดัง…รอแปบ!! คร่าวๆ ตามนี้ ย้อนวีรกรรม อดีตมาถึงปัจจุบัน
1. เอาใจเมียน้อย น้อง ป. ยอมเป็นบ้านสอง มีข้อตกลงจะต้องไม่พูดถึง เรื่องครอบครัว และ ลูกสาว 2 คน ออกสื่อ แล้ว…บังหน้าใช้คำพูดเอาเท่ห์ ถ้ารู้ว่าเป็น ลูก นน. จะไม่มีความเป็นส่วนตัวในสังคม ช่วงเวลาเดียวกัน ส่งเมียน้อยเรียน คอร์สเรียนอาหาร รวมปีละ 1 ล้าน สถาบัน เลอๆ เบลอๆ นี่แหล่ะ
เช่าคอนโดให้เมียน้อย เดือนละ 1 แสน ข้างๆ เซ็นทรัลชิดลม ถอยรถเปิดประทุนป้ายแดง (นำเข้า) เลขทะเบียน XXXX ปีเกิดน้อง ป. ไม่ให้ทำงาน เหตุผลกลัวโดน ผช.ในออฟฟิตจีบ ลูกเมียอยู่บ้าน ทาวน์เฮ้าท์มือสอง 1.6 ล้าน ย่านห้วยขวาง ให้ใช้รถอ้างรุ่นยอดนิยม ดูแลง่าย ฮอนด้าแจ๊ส
2. คลั่งเด็กรุ่นลูก ถ้า ม.ต้น จะคลั่งหนัก แต่..สร้างภาพเกลียดเด็ก
3. ปลอมลายเซ็นหัวหน้างาน เพิ่มตัวเลขในบิล ล้างอัดรูป ส่งงานข่าว PR ของ บริษัทฯ
4. ชอบยืนเยี่ยว ในลานจอดรถทุกที่ไปทำงาน โดยเฉพาะ ลานจอดรถ ตึกทำงานย่าน … จอดชั้นไหน เยี่ยวชั้นนั้น
5. กิจกรรมประจำวัน บังหน้าชวน นศ.ฝึกงาน ผญ. ดูดบุหรี่ ทางบันไดหนีไฟ พยามสร้าง “ไมตรีจิต “ สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง คนไหนไม่สำเรึจ ใช้งานเยี่ยงทาส พูดแทนตัว มึงกู หรือ กิจกรรมเบาะหลังรถ กับ Fc. ที่ไม่ใช่เสียง แค่จูบปาก
“ 6-100 ไว้ฟังพรุ่งนี้ เหตุผลที่ฉันไม่อยากเป็นเพื่อน กับ ตัวเ…ย!! แค่…คร่าวๆ ก่อนนะ 16 ปี แห่งความหลัง มีอีกเพียบ!!”
