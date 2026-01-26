สาว 18 คู่กรณีทนายแก้ว ยื่นขอคุ้มครองพยาน ถูกคุกคาม รู้สึกไม่ปลอดภัย
สาว 18 คู่กรณีทนายแก้ว ยื่นขอคุ้มครองพยาน ถูกคุกคาม เจอสื่อมวลชนติดต่อขอสัมภาษณ์ ถูกประจานซ้ำ จนใช้ชีวิตลำบาก รู้สึกไม่ปลอดภัย
นาย อรรณพ บุญสว่าง ทนายความของสาวอายุ 18 ซึ่งเป็นคู่กรณีกับ นาย มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือ ทนายแก้ว ทนายความชื่อดัง ว่าทางฝ่ายหญิงร้องขอคุ้มครองพยาน หวั่นไม่ปลอดภัย
โดยนายอรรณพ ระบุว่า “ในขณะนี้ ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประสานผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางจัดหาพนักงานสอบสวนหญิง สอบปากคำผู้เสียหายแล้ว
เนื่องจากมีการนำเสนอข่าวปลอม และมีสื่อมวลชนติดต่อผู้เสียหายเพื่อขอสัมภาษณ์ซึ่งผู้เสียหายไม่ยินยอม รบกวน รู้สึกถูกประจานในที่สาธารณะ เหมือนถูกกระทำความผิดซ้ำ จนยากลำบากในการใช้ชีวิต เสียหาย และไม่ปลอดภัย
ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ เนื่องจากถูกคุกคาม โดยอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 8(3) เพื่อขอให้คุ้มครองผู้เสียหาย ปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยานได้ อีกทั้งเป็นการคุ้มครองพิเศษเพราะเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ
และร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด
1. ฐานคุกคามทางเพศต่อผู้อื่น จากการติดต่อสื่อสาร ติดตามรังควาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ รวมถึงกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นำเสนอข่าวสาร ภาพถ่าย ตามมาตรา 284/1
2. ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา๑๔เกี่ยวกับเฟคนิวส์
3. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 21
4. หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
จึงขอความร่วมมือ สื่อมวลชนทุกท่าน งดการติดต่อ ติดตาม ใช้ความระมัดระวังการเสนอข่าวสาร ภาพถ่าย ข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานในคดีอาญา และของดการสัมภาษณ์ การถ่ายภาพ ทุกสถานที่ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
การฝ่าฝืนใดๆ จะถือว่าเป็นการคุกคามพยานในคดีอาญา
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
