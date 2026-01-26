ข่าว

สาว 18 คู่กรณีทนายแก้ว ยื่นขอคุ้มครองพยาน ถูกคุกคาม รู้สึกไม่ปลอดภัย

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 08:36 น.
สาว 18 คู่กรณีทนายแก้ว ยื่นขอคุ้มครองพยาน ถูกคุกคาม เจอสื่อมวลชนติดต่อขอสัมภาษณ์ ถูกประจานซ้ำ จนใช้ชีวิตลำบาก รู้สึกไม่ปลอดภัย

นาย อรรณพ บุญสว่าง ทนายความของสาวอายุ 18 ซึ่งเป็นคู่กรณีกับ นาย มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือ ทนายแก้ว ทนายความชื่อดัง ว่าทางฝ่ายหญิงร้องขอคุ้มครองพยาน หวั่นไม่ปลอดภัย

โดยนายอรรณพ ระบุว่า “ในขณะนี้ ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประสานผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลวังทองหลางจัดหาพนักงานสอบสวนหญิง สอบปากคำผู้เสียหายแล้ว

เนื่องจากมีการนำเสนอข่าวปลอม และมีสื่อมวลชนติดต่อผู้เสียหายเพื่อขอสัมภาษณ์ซึ่งผู้เสียหายไม่ยินยอม รบกวน รู้สึกถูกประจานในที่สาธารณะ เหมือนถูกกระทำความผิดซ้ำ จนยากลำบากในการใช้ชีวิต เสียหาย และไม่ปลอดภัย

ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยานตามมาตรการพิเศษ เนื่องจากถูกคุกคาม โดยอาศัยพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 8(3) เพื่อขอให้คุ้มครองผู้เสียหาย ปกปิดมิให้มีการเปิดเผยชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ ภาพ หรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถระบุตัวพยานได้ อีกทั้งเป็นการคุ้มครองพิเศษเพราะเป็นความผิดเกี่ยวกับเพศ
และร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิด

1. ฐานคุกคามทางเพศต่อผู้อื่น จากการติดต่อสื่อสาร ติดตามรังควาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ รวมถึงกระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นำเสนอข่าวสาร ภาพถ่าย ตามมาตรา 284/1
2. ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา๑๔เกี่ยวกับเฟคนิวส์
3. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 มาตรา 21
4. หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

จึงขอความร่วมมือ สื่อมวลชนทุกท่าน งดการติดต่อ ติดตาม ใช้ความระมัดระวังการเสนอข่าวสาร ภาพถ่าย ข้อเท็จจริงเกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานในคดีอาญา และของดการสัมภาษณ์ การถ่ายภาพ ทุกสถานที่ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
การฝ่าฝืนใดๆ จะถือว่าเป็นการคุกคามพยานในคดีอาญา

เผยแพร่: 26 ม.ค. 2569 08:36 น.
