ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์โอร์เสม็ด

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 14:05 น.
63

กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์ในโอร์เสม็ด ถือเป็นความพยายามทำให้การยึดครองดินแดน

กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ออกแถลงการณ์ระบุว่า “กัมพูชาประท้วงการลงพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต นำโดยหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกองทัพบกไทยในดินแดนกัมพูชา

กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการในระดับรุนแรงที่สุดต่อประเทศไทย กรณีการลงพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตของคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งนำโดยหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกองทัพบกไทย ณ โรงแรมสองแห่งในอำเภอโอร์เสม็ด จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2026

การลงพื้นที่ดังกล่าวกระทำขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา โรงแรมและพื้นที่โดยรอบที่มีการลงพื้นที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนระหว่างประเทศโอร์เสม็ด ซึ่งอยู่ติดกับหลักเขตแดนหมายเลข 15 เป็นระยะ 397 เมตร โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกยึดครองด้วยกำลังและอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังติดอาวุธของไทย จากปฏิบัติการรุกในช่วงระหว่างวันที่ 7–27 ธันวาคม 2025

กัมพูชาปฏิเสธและคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อปฏิบัติการของกองทัพไทย รวมถึงการใช้อำนาจอธิปไตยของไทยอย่างมิชอบผ่านการจัดการเดินทางดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความพยายามทำให้การยึดครองดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาดูชอบธรรม และเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียน

ในขณะที่ปฏิเสธการกระทำของประเทศไทยอย่างแข็งขัน รัฐบาลกัมพูชายังขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างสม่ำเสมอและแน่วแน่ในการแสวงหาทางออกต่อข้อพิพาทด้านพรมแดนกับประเทศไทย เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด ผ่านวิถีทางสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทั้งยืนหยัดอย่างหนักแน่นในหลักการที่ว่าพรมแดนจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลัง”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัมพูชาจวกไทย ดึง FBI ลงพื้นที่ ปราบสแกมเมอร์บังหน้า หวังยึดครองโอร์เสม็ด

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ป๋าเต็ด ซัด กกต. ตรรกะอะไร ปมท้าประชาชนไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวต ข่าวการเมือง

ป๋าเต็ด โพสต์ถามตรรกะอะไร ปม กกต. เผยความเสียหาย ลั่น ไม่มั่นใจ อย่าไปเลือกตั้ง

2 นาที ที่แล้ว
เจ้าของ &quot;ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์&quot; รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง ข่าว

เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาล รธน. ตีตกคำร้อง “เท้ง-อนุทิน” เซ็นข้อตกลง MOA ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

28 นาที ที่แล้ว
ลูกค้าชายวัย 80 ปีไม่พอใจเมื่อพนักงานเรียกว่า &#039;คุณลูกค้า&#039; ข่าว

คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวจีน มาแปลก ยก “ดราโก้ มัลฟอย” ตัวละครดัง เป็นสัญลักษณ์ตรุษจีน

44 นาที ที่แล้ว
ตร.มาเลย์เร่งสอบคนขับคุกคามผู้โดยสารสาว ข่าวต่างประเทศ

ว่อนเน็ต คนขับหื่นคุกคามสาว ถาม ‘ราคาเท่าไหร่’ ประวัติช็อก ขุดเจอเป็นครูประถม

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์โอร์เสม็ด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อแม่ฆ่าลูกออทิสติก-ตายตาม ปมเครียดรัฐตัดเงิน ไร้คนเหลียวแล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ขอศาลปกครอง มีคำสั่งเพิกถอน ทำประชามติ 8 ก.พ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซีเค ยายซื้อเสียงที่ปทุมธานี รับเงินจาก 2 พรรคตามที่กล่าวในคลิปสัมภาษณ์ ข่าว

ชาวเน็ตขุดคลิป “ซีเค” หลุดปากบอก “กรณ์” ยายรับเงินซื้อเสียงจริง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;แสวง&quot; แจงชัด กปน.นับคะแนน ผลเลือกตั้ง-ประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน ข่าวการเมือง

“แสวง” แจงชัด กปน.นับคะแนน ผลเลือกตั้ง-ประชามติ พร้อมกันทั้ง 3 กระดาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จตุพร” วิเคราะห์ คนมอง “กกต.” กลั่นแกล้ง “พรรคส้ม” ทำคะแนนพุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพแสดงการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยที่ถูกเปรียบเทียบเป็นคนป่วยแห่งเอเชีย เศรษฐกิจ

สิ้นลายเสือตัวที่ 5 สื่อต่างชาติวิเคราะห์ เศรษฐกิจไทยวิกฤต กลายเป็น “คนป่วยแห่งเอเชีย” โดนเพื่อนบ้านแซงยับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ครูอ้อย&quot; ร่ายโต้ดราม่า ศิษย์เก่าชีวิตพัง เพราะเหลวไหลเอง แฉโดนเล่นงาน 20 ปี เพราะพาดพิงผู้มีอิทธิพล ข่าว

“ครูอ้อย” ร่ายโต้ดราม่า ศิษย์เก่าชีวิตพัง เพราะทำตัวเอง แฉโดนเล่นงาน เพราะพาดพิงผู้มีอิทธิพล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นทท.สาว เสียชีวิตกลางรีสอร์ตสกีญี่ปุ่น เป้เกี่ยวกับสายกระเช้า ร่างลอยกลางอากาศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทบ.โต้ ไม่มีการขอใช้พื้นที่ทหาร เป็นหน่วยเลือกตั้ง ไม่บังคับความคิดทหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกันสังคม ยอมรับผิด ระบบแอปฯ SSO Plus ขัดข้อง ข่าว

ประกันสังคม ขอโทษ-ยอมรับผิด ระบบขัดข้อง ปัญหาเพียบ ข้อมูลมั่ว ยอดไม่ตรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า &quot;ครูปอ&quot; จบชีวิต แฟนแฉถูกบีบเรื่องเงิน-ผอ.โต้ &quot;กลัวความผิด&quot; สั่งย้ายแล้ว ข่าว

สรุปดราม่า “ครูปอ” จบชีวิต แฟนแฉถูกบีบเรื่องเงิน-ผอ.โต้ “กลัวความผิด” สั่งย้ายแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ระเบิดปั๊มน้ำมัน ใกล้โรงงานไฟฟ้าตาลุโบะ เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ 1 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินฟลูฯดัง แจงปม ลูกน้องขโมยไอโฟน-ทองคำ ยันทั้งหมดเป็นความจริง จ่อฟ้องคนหมิ่น ข่าว

อินฟลูฯดัง แจงดราม่า ลูกน้องขโมยไอโฟน-ทองคำ ยันไม่โกหก ลั่นจ่อฟ้องคนหมิ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การเช็กสถานะคืนภาษี 2569 ผ่าน My Tax Account ทำได้ง่ายและสะดวก เศรษฐกิจ

วิธีเช็กสถานะ คืนภาษี 2569 ง่ายๆ ผ่าน D-My Tax ยื่นไปกี่วันถึงได้เงิน?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ปธ.ต่อต้านคอร์รัปชัน จี้ กกต. เผย คนไทยกลัวโกงเลือกตั้งรอบนี้มาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดารา

หวานมาก! ตั้น พิเชษฐ์ไชย แต่งงานแฟนสาว เริ่มต้นชีวิตคู่ พี่ชาย ‘ติ๊ก เจษฎาภรณ์’ โผล่ยินดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภานอร์เวย์ โหวตชนะ &quot;คงไว้ระบอบกษัตริย์&quot; ไม่สนดราม่าฉาว เจ้าหญิง ลูกชายคดีข่มขืน ข่าวต่างประเทศ

สภานอร์เวย์ โหวตชนะ “คงไว้ระบอบกษัตริย์” ไม่สนดราม่าฉาว เจ้าหญิง ลูกชายคดีข่มขืน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปวงจรปิดแสดงเหตุการณ์นักเรียนหญิงถูกมอเตอร์ไซค์ชนที่ทางม้าลาย ข่าว

ทางม้าลายอีกแล้ว! คลิปวงจรปิดจับภาพชัด 2 นักเรียนเดินข้ามถนน จยย.เบรกไม่อยู่ไถลชนร่างนักเรียนหญิงล้มคว่ำ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 12:55 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 14:05 น.
63
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป๋าเต็ด ซัด กกต. ตรรกะอะไร ปมท้าประชาชนไม่เชื่อก็ไม่ต้องโหวต

ป๋าเต็ด โพสต์ถามตรรกะอะไร ปม กกต. เผยความเสียหาย ลั่น ไม่มั่นใจ อย่าไปเลือกตั้ง

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
เจ้าของ &quot;ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์&quot; รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

เจ้าของ “ศักดิ์ชัยการ์เม้นท์” รับตัดสูทให้ ประกันสังคม 3 ปี ยันมีโรงงานจริง ยังไม่ร้าง

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569

ศาล รธน. ตีตกคำร้อง “เท้ง-อนุทิน” เซ็นข้อตกลง MOA ขัดแย้งรัฐธรรมนูญ

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
ลูกค้าชายวัย 80 ปีไม่พอใจเมื่อพนักงานเรียกว่า &#039;คุณลูกค้า&#039;

คลิป ดราม่าลุง 80 ปรี๊ดแตก พนักงานเรียก “คุณลูกค้า” หาว่าด้อยค่า-ไร้มารยาท

เผยแพร่: 4 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button