กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์โอร์เสม็ด
กัมพูชา ประท้วง ไทย รุกอธิปไตย นำทูตทหาร ดูศูนย์สแกมเมอร์ในโอร์เสม็ด ถือเป็นความพยายามทำให้การยึดครองดินแดน
กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ออกแถลงการณ์ระบุว่า “กัมพูชาประท้วงการลงพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต นำโดยหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกองทัพบกไทยในดินแดนกัมพูชา
กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการในระดับรุนแรงที่สุดต่อประเทศไทย กรณีการลงพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตของคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งนำโดยหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองกองทัพบกไทย ณ โรงแรมสองแห่งในอำเภอโอร์เสม็ด จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2026
การลงพื้นที่ดังกล่าวกระทำขึ้นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากรัฐบาลกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชา โรงแรมและพื้นที่โดยรอบที่มีการลงพื้นที่ตั้งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนระหว่างประเทศโอร์เสม็ด ซึ่งอยู่ติดกับหลักเขตแดนหมายเลข 15 เป็นระยะ 397 เมตร โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกยึดครองด้วยกำลังและอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังติดอาวุธของไทย จากปฏิบัติการรุกในช่วงระหว่างวันที่ 7–27 ธันวาคม 2025
กัมพูชาปฏิเสธและคัดค้านอย่างเด็ดขาดต่อปฏิบัติการของกองทัพไทย รวมถึงการใช้อำนาจอธิปไตยของไทยอย่างมิชอบผ่านการจัดการเดินทางดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความพยายามทำให้การยึดครองดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาดูชอบธรรม และเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติและกฎบัตรอาเซียน
ในขณะที่ปฏิเสธการกระทำของประเทศไทยอย่างแข็งขัน รัฐบาลกัมพูชายังขอยืนยันถึงความมุ่งมั่นอย่างสม่ำเสมอและแน่วแน่ในการแสวงหาทางออกต่อข้อพิพาทด้านพรมแดนกับประเทศไทย เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมด ผ่านวิถีทางสันติและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมทั้งยืนหยัดอย่างหนักแน่นในหลักการที่ว่าพรมแดนจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลัง”
