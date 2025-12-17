ข่าว

ถกเดือด บ้านติดวัดเหม็นควันศพ กลิ่นคลุ้งจนเวียนหัว เจอไล่ย้ายหนีฮวงจุ้ย ถูกสวนกลับนิ่ม ๆ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 10:17 น.| อัปเดต: 17 ธ.ค. 2568 10:17 น.
91
ชาวเน็ตถกสนั่น บ้านติดวัด เหม็นกลิ่นศพ

สาวร้องอยู่บ้านชุมชนติดวัด เผาศพกลิ่นโชยจนเวียนหัว โซเชียลถกสนั่น ชี้ช่องร้องเรียนหน่วยงาน เจอเมนต์แรง แนะย้ายบ้าน-ฮวงจุ้ยไม่ดี สวนกลับตรง ๆ ‘ย้ายออกง่ายหรอ’

ชาวโซเชียลระดมความคิดแก้ไขปัญหา หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งขอคำปรึกษากรณีอาศัยอยู่ในบ้านที่ชุมชนอยู่ติดกับวัด เมื่อเวลามี พิธีฌาปนกิจหรือเผาศพ ตนได้กลิ่นจนเวียนหัวทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้กลิ่นเมื่อพูดคุยกับคนในพื้นที่ให้คำแนะนำว่าสามารถร้องเรียนได้ เพราะทางวัดทำวัดทำปล่องเมรุสั้น

หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปไม่ถึงวัน ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความเห็นและแนะนำวิธีการแก้ไขมากมาย บางส่วนชี้ว่าควรเข้าไปคุยปรึกษากับทางเจ้าอาวาสวัดก่อน รวมทั้งมีคอมเมนต์ที่เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพของคนบริเวณนั้น เผยว่า “อันตรายอยู่นะคะ มลพิษทางอากาศ ระวังเรื่องมะเร็งที่ปอด หาเครื่องกรองอากาศก่อน และ ค่อยดำเนินการเรื่องอื่นต่อ”

ขณะเดียวกันความเห็นอีกส่วนแนะว่า “ทำเรื่องแจ้งไปยังหน่วยงานสิ่งแวดล้อม อบต/เขต/เทศบาล ท้องถิ่นที่คุณอยู่ค่ะ เพราะถือว่าเป็นปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมค่ะ” และ “เดี๋ยวเขามีกฎหมายให้สร้างแบบไม่ให้มีมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะ พี่ชายเคยรับสร้างเมรุ ที่ไปทำทุกวัดเขาจะทำแบบที่บอก ยิ่งในกทม วัธาตุทองอย่างนี้เขาเหม็นมั้ยล่ะแถวนั้นน่ะ พี่เราทำมาหลายปีแล้วจนแกไปทำให้ท่านยมแล้วตอนนี้นานเป็นสิบปีจ้า”

ชาวเน็ตร้องบ้านติดวัดเหม็นกลิ่นศพ

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เข้ามาแชร์ประสบการณ์ตรง ระบุว่า “วัดนี้ยังใช้น้ำมันเผาศพ ควรไปแจ้งปัญหากับเจ้าอาวาสหรือทางการ ขอให้ทางวัดเปลี่ยนไปใช้เตาไฟฟ้า ช่วงนี้ลมหนาวมาลมเปลี่ยนทิศ ทำให้ควันเข้าบ้านคุณได้” และ “แถวบ้านเมื่อก่อนใช้น้ำมันเผา มีงานเผาทีเหม็นจนจุกคอทุกวันนี้ยังจำกลิ่นเผาได้จนขึ้นใจ บ้านไหนไม่อยู่ทิศลมพัดผ่านก็โชคดีไป บางคนบอกให้เห็นใจคนตายคนเป็นก็เศร้าพอละ ไอ้คนบ้านใกล้เมรุที่ต้องทนดมกลิ่นทุกครั้งที่มีงานก็ได้แต่ทำใจ”

อย่างไรก็ดี มีชาวเน็ตสอบถามว่าระหว่างบ้านหรือวัดที่ตั้งมาก่อนกัน “วัดกับบ้านของคุณอันไหนมาก่อนกัน? ถ้าแนะนำได้อยากให้คุณย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเถอะค่ะ แค่สภาพฮวงจุ้ยก็ไม่น่าอยู่แล้วค่ะคุณ บ้านติดกับวัดติดกับเมรุเผาร่างแบบนี้ มีแต่พลังงานด้านลบเข้ามาในครอบครัว ในตัวของคุณ ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเถอะค่ะคุณฮวงจุ้ยไม่ดีเลยค่ะ”

ฝั่ง เจ้าของโพสต์ตอบกลับว่า “พูดถึงเรื่องกลิ่นค่ะ ไม่เอาฮวงจุ้ยค่ะ ทำงานเก็บเงินค่ะรักสุขภาพ ฮวงจุ้ยไม่จำเป็นค่ะ คิดว่าการย้ายออกไปที่อื่นเป็นเรื่องง่ายหรอคะ ?”

ชาวเน็ตถกสนั่น บ้านติดวัดเหม็นกลิ่นศพ
ภาพจาก : Facebook
บ้านติดวัดเหม็นกลิ่นศพ
ภาพจาก : Facebook

วี วิโอเลต เปิดใจหลังดราม่า ลั่น โกรธตัวเองที่ไม่ร้องสด เล็งเอาผิดคอมเมนต์หยาบเข้ารอบมิส สน. บันเทิง

วี วิโอเลต เปิดใจหลังดราม่า โกรธตัวเองที่ไม่ร้องสด เล็งเอาผิดคอมเมนต์หยาบเข้ารอบมิส สน.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
