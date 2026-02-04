ครูโหด! สั่งนักเรียนลุกนั่ง 800 ครั้ง เหตุไม่ส่งงาน หมอสั่งงดเดิน พยาบาลแฉมีเคสซ้ำ
ครูโหด! สั่งนักเรียนลุกนั่ง 800 ครั้ง เหตุไม่ส่งงาน สุดท้ายหมอสั่งงดเดิน 3 วัน พยาบาลแฉซ้ำ โรงเรียนนี้เคยมีเด็กโดนหามส่ง รพ.
เพจเฟซบุ๊ก “เจ๊ม๊อย v+” เปิดเผยเรื่องราวของผู้ปกครองรายหนึ่ง หลังจากที่ลูกชายถูกคุณครูที่โรงเรียนลงโทษอย่างหนักด้วยการสั่งให้ลุกนั่งจำนวนถึง 800 ครั้ง เพียงเพราะสาเหตุจากการที่เด็กนักเรียนไม่ส่งงานตามกำหนด จนร่างกายรับไม่ไหว
หลังจากที่เด็กชายกลับมาถึงบ้านได้เกิดอาการปวดบริเวณขาอย่างรุนแรง จนผู้เป็นพ่อต้องรีบพาตัวลูกชายไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจรักษาทันที ซึ่งจากการเจาะเลือด เบื้องต้นพบว่าค่าไตยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ในส่วนของค่ากล้ามเนื้อนั้น แพทย์ระบุว่ายังคงต้องรอผลตรวจอีกครั้งในอีก 3 วัน
แพทย์ได้วินิจฉัยอาการและสั่งให้เด็กชายพักผ่อน โดยให้นอนยกขาสูงและงดเดินเป็นเวลา 3 วัน พร้อมย้ำให้ดื่มน้ำให้ได้วันละ 3 ลิตร ด้านผู้เป็นพ่อตั้งคำถามถึงวิธีการลงโทษของครูว่า การสั่งให้ลุกนั่งจำนวนมากขนาดนี้ เหมาะสมหรือไม่ เพราะอาจส่งผลให้เด็กได้รับบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ จึงอยากเสนอแนะให้ทางโรงเรียนพิจารณาเปลี่ยนวิธีการทำโทษเป็นรูปแบบอื่น เช่น การให้ล้างห้องน้ำ หรือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แทน
ที่น่าตกใจคือเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ครั้งแรก เนื่องจากพยาบาลจุดคัดกรองที่โรงพยาบาล ให้ข้อมูลว่า เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีนักเรียนหญิง 2 คน จากโรงเรียนเดียวกัน เข้ามารักษาตัวด้วยอาการลักษณะเดียวกันจากการถูกทำโทษด้วยวิธีนี้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เกินไปไหม แม่ร้องสื่อ ลูกชายป.3 หูอักเสบ ครูทำโทษ ให้เพื่อนหยิกหูจนกว่าจะร้อง
- ฝ่ายปกครอง รร.ดัง ทำโทษโหด ใช้ไม้เรียวตีมือนร.จนนิ้วแตก-เข้าเฝือก
- นักเรียนหญิง หลุดจากคอกกั้นตกเครื่องเล่น กลางงานกาชาด จ.เลย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: