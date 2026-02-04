“ซาอิฟ” ลูกชาย “กัดดาฟี” อดีตผู้นำเผด็จการลิเบีย ถูกลอบสังหาร
ซาอิฟ อัล-อิสลาม ลูกชายของ มูอัมมาร์ กัดดาฟี อดีตผู้นำเผด็จการลิเบีย ถูกลอบสังหาร ยังไม่มีกลุ่มใดแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า ซาอิฟ อัล-อิสลาม กัดดาฟี ซึ่งเป็นลูกชายของ มูอัมมาร์ กัดดาฟี อดีตผู้นำเผด็จการทหารและนักปฏิวัติของประเทศลิเบีย ถูกยิงเสียชีวิตด้วยวัย 53 ปี
อ้างอิงจากทนายเล่าว่ากลุ่มติดอาวุธ 4 คนได้ลงมือลอบสังหารนายซาอิฟที่บ้านพักของเขาในเมืองซินตัน อย่างไรก็ตามทางครอบครัวได้ให้การคนละแบบว่า นายซาอิฟ ถูกสังหารใกล้กับชายแดนประเทศอัลจีเรีย ซึ่งเมืองซินตันนั้นไม่ได้อยู่ใกล้กับชายแดนแต่อย่างใด
ขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใด รวมถึงไม่มีหลักฐานชี้ด้วยว่ากลุ่มใดอยู่เบื้องหลังเหตุลอบสังหารในครั้งนี้
สำหรับ ซาอิฟ อัล-อิสลาม กัดดาฟี เป็นลูกชายของ มูอัมมาร์ กัดดาฟี และถูกมองว่าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศ รองลงมาจากพ่อของเขา ก่อนที่นายกัดดาฟีจะถูกโค่นล้มและถูกสังหารในปี 2554
ซึ่งหลังจากที่พ่อของเขาถูกโค่นลงจากอำนาจ นายซาอีฟซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทสำคัญในการปราบการชุมนุม ถูกขังที่เมืองซินตันเป็นระยะเวลา 6 ปี พร้อมกันนี้ ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ยังตั้งข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติด้วย
แม้ว่านายซาอิฟจะปฏิเสธมาตลอดว่าเขาไม่อยากจะสืบทอดอำนาจจากพ่อของเขา แต่เขาประกาศว่าเขาจะลงสมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งรอบหน้าที่ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด
