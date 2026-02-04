ข่าวการเมือง

“เรวดี” ลั่น ไม่เลือกพรรคส้ม “กลัวสิ้นชาติมากกว่าคอร์รัปชัน” ชู “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 08:47 น.
109

“เรวดี” ประกาศจุดยืนเดือด ลั่น “กลัวสิ้นชาติมากกว่าคอร์รัปชัน” เมินกาส้ม ขอเลือกข้าง “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เฟซบุ๊กส่วนตัวของ Reawadee Srithoa เรวดี ศรีท้าว อดีตนักวิ่งทีมชาติไทย ได้โพสต์ข้อความแสดงทัศนะทางการเมืองตอบโต้กระแสสังคม ประกาศจุดยืนชัดเจนว่ากลัวการสิ้นชาติมากกว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชัน พร้อมยืนยันจะไม่เลือกพรรคประชาชน

เหตุการณ์สืบเนื่องจากมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ของเธอว่าจะตัดสินใจเลือก “พรรคประชาชน” ในการเลือกตั้ง เนื่องจากตลอดชีวิตกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ต้องเผชิญแต่ปัญหาการทุจริตคอรัปชันซ้ำซาก

จากประเด็นดังกล่าว เรวดีได้โพสต์ข้อความแย้งด้วยมุมมองที่แตกต่าง (คิดต่าง) โดยเสนอว่าการแก้ปัญหาทุจริตสามารถทำได้โดยเริ่มจาก “ตัวบุคคล” ที่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และอาชีพ ก่อนที่จะขยายไปสู่ระดับประเทศ

พร้อมกันนี้ เธอยังย้ำจุดยืนสำคัญผ่านแฮชแท็กว่า “#กลัวสิ้นชาติมากกว่าค่ะ” โดยระบุว่าตนเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่า ภัยจากการทุจริตนั้นไม่น่ากลัวเท่ากับการที่ประเทศต้อง “สิ้นชาติ”

ในช่วงท้ายของโพสต์ เรวดีได้ประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจนว่าจะไม่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาชน หรือที่เรียกกันว่า “กาส้ม” อย่างแน่นอน แต่จะขอเลือกยืนอยู่ข้างสถาบันหลักของชาติ คือ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เท่านั้น

Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

