“เรวดี” ลั่น ไม่เลือกพรรคส้ม “กลัวสิ้นชาติมากกว่าคอร์รัปชัน” ชู “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
“เรวดี” ประกาศจุดยืนเดือด ลั่น “กลัวสิ้นชาติมากกว่าคอร์รัปชัน” เมินกาส้ม ขอเลือกข้าง “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
เฟซบุ๊กส่วนตัวของ Reawadee Srithoa เรวดี ศรีท้าว อดีตนักวิ่งทีมชาติไทย ได้โพสต์ข้อความแสดงทัศนะทางการเมืองตอบโต้กระแสสังคม ประกาศจุดยืนชัดเจนว่ากลัวการสิ้นชาติมากกว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชัน พร้อมยืนยันจะไม่เลือกพรรคประชาชน
เหตุการณ์สืบเนื่องจากมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ของเธอว่าจะตัดสินใจเลือก “พรรคประชาชน” ในการเลือกตั้ง เนื่องจากตลอดชีวิตกว่า 50 ปีที่ผ่านมา ต้องเผชิญแต่ปัญหาการทุจริตคอรัปชันซ้ำซาก
จากประเด็นดังกล่าว เรวดีได้โพสต์ข้อความแย้งด้วยมุมมองที่แตกต่าง (คิดต่าง) โดยเสนอว่าการแก้ปัญหาทุจริตสามารถทำได้โดยเริ่มจาก “ตัวบุคคล” ที่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และอาชีพ ก่อนที่จะขยายไปสู่ระดับประเทศ
พร้อมกันนี้ เธอยังย้ำจุดยืนสำคัญผ่านแฮชแท็กว่า “#กลัวสิ้นชาติมากกว่าค่ะ” โดยระบุว่าตนเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่า ภัยจากการทุจริตนั้นไม่น่ากลัวเท่ากับการที่ประเทศต้อง “สิ้นชาติ”
ในช่วงท้ายของโพสต์ เรวดีได้ประกาศเจตนารมณ์ทางการเมืองอย่างชัดเจนว่าจะไม่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาชน หรือที่เรียกกันว่า “กาส้ม” อย่างแน่นอน แต่จะขอเลือกยืนอยู่ข้างสถาบันหลักของชาติ คือ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เท่านั้น
