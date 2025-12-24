ช็อก! ผู้บัญชาการทหารสูงสุดลิเบียเสียชีวิต จากเหตุเครื่องบินตกที่ตุรกี
มีรายงานว่า โมฮัมเหม็ด อาลี อาเหม็ด อัล-ฮัดดัด ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของลิเบีย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกขณะเดินทางกลับจากตุรกี
นายกรัฐมนตรี อับดุลฮามิด ดเบบาห์ แห่งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติลิเบีย (GNU) ยืนยันข่าวความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศ เมื่อเครื่องบินเช่าเหมาลำที่บรรจุคณะนายทหารระดับสูงประสบอุบัติเหตุตกระหว่างเดินทางออกจากกรุงอังการา มุ่งหน้าสู่กรุงตริโปลี
ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้มีทั้งหมด 5 ราย ประกอบด้วย พลเอก โมฮัมเหม็ด อาลี อาเหม็ด อัล-ฮัดดัด ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดิน, ผู้อำนวยการหน่วยผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์, ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารสูงสุด รวมไปถึง ช่างภาพประจำสำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด
นายอาลี เยอร์ลิคายา รัฐมนตรีมหาดไทยของตุรกี เปิดเผยข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า เครื่องบินแบบ Dassault Falcon 50 ทะยานขึ้นจากสนามบินเอเซนโบกาในกรุงอังการา เมื่อเวลาประมาณ 17:10 น. (ตามเวลามาตรฐานกรีนิช) ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะขาดการติดต่อทางวิทยุกับเครื่องบินลำดังกล่าวในเวลา 17:52 น.
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่านักบินได้ส่งสัญญาณขอลงจอดฉุกเฉินขณะบินอยู่เหนือเขตไฮมานา แต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบซากเครื่องบินตกอยู่ในบริเวณใกล้หมู่บ้านเคซิกกาวัค ในเขตไฮมานาของกรุงอังการา
เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากสภาตุรกีมีมติขยายเวลาการประจำการทหารตุรกีในลิเบียออกไปอีก 2 ปี โดยก่อนเกิดเหตุ พลเอกฮัดดัดได้เข้าพบหารือกับรัฐมนตรีกลาโหมและผู้บัญชาการทหารของตุรกีเพื่อกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคง
ตุรกีถือเป็นพันธมิตรสำคัญที่สนับสนุนรัฐบาลลิเบียที่สหประชาชาติให้การรับรอง ทั้งในด้านการฝึกอบรมทหารและประเด็นเรื่องเขตแดนทางทะเล ซึ่งเป็นประเด็นที่มีข้อพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างอียิปต์และกรีซ
ขณะนี้รัฐมนตรียุติธรรมของตุรกีระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุของเครื่องบินตกอย่างละเอียด ด้านรัฐมนตรีลิเบียเผยว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเป็นเครื่องเช่าจากมอลตา ซึ่งยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดเกี่ยวกับประวัติทางเทคนิคหรือเจ้าของที่แท้จริง โดยลิเบียได้ส่งคณะผู้แทนเดินทางมายังอังการาเพื่อติดตามคดีนี้โดยเฉพาะ
รัฐบาลลิเบียประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา 3 วัน เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะที่ล่วงลับ ซึ่งถือเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของสถาบันทหารและชาวลิเบียทุกคน
อ้างอิง : www.reuters.com
