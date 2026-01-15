พ่อค้าลิเบียช็อก ได้พัสดุจากเมื่อ 16 ปีที่แล้ว เผยสั่งมือถือรุ่นฝาพับไป แต่ยุคนี้แทบใช้งานจริงไม่ได้
คำว่า “มาช้ายังดีกว่าไม่มา” คงใช้ไม่ได้กับเคสนี้ เมื่อพ่อค้าชาวลิเบียเพิ่งได้รับพัสดุสินค้าที่เขาสั่งไปล่าช้ากว่า 16 ปี เผยเป็นมือถือฝาพับ ที่ทุกวันนี้เป็นเพียง “วัตถุโบราณ” เท่านั้น
กลายเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อพ่อค้าโทรศัพท์มือถือรายหนึ่งในกรุงตริโปลีต้องตกตะลึงเมื่อได้รับสินค้าที่เขาสั่งไปเกือบ 16 ปีที่แล้ว เป็นโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่นปุ่มกดหลากหลายรุ่น ซึ่งตัวเขาได้สั่งซื้อไว้ตั้งแต่ปี 2010 หรือก็คือช่วงก่อนที่สงครามกลางเมืองในลิเบียจะปะทุขึ้น
Une commande de Nokia arrive avec 16 ans de retard
Un revendeur libyen, installé à Tripoli, avait commandé ces téléphones en 2010, mais n'a reçu sa livraison qu'en 2026. pic.twitter.com/0SoXaMCK7w
— Renard Jean-Michel (@Renardpaty) January 8, 2026
ในคลิปวิดีโอที่แชร์กันว่อนโลกออนไลน์ พ่อค้ารายนี้กำลังแกะห่อพลาสติกสีแดงที่บรรจุมือถือรุ่นเก๋าออกมา พร้อมตั้งคำถามเชิงประชดประชันว่า “สิ่งนี้คือโทรศัพท์หรือโบราณวัตถุกันแน่?”
โดยสินค้าในกล่องประกอบด้วยมือถือรุ่นไฮเอนด์ของยุคปลายทศวรรษที่ 2000 เช่น ตระกูล Communicator และรุ่นสไลด์สุดหรู ซึ่งในสมัยนั้นถือเป็นของล้ำสมัย แต่ปัจจุบันกลายเป็นของล้าสมัยไปโดยปริยาย
ส่วนสาเหตุที่ทำให้พัสดุชิ้นนี้ถูกระงับไว้เนื่องจากสงครามกลางเมืองในปี 2011 ที่ทำให้ระบบโลจิสติกส์และศุลกากรของลิเบียเป็นอัมพาต สินค้าจึงถูกทิ้งไว้จนฝุ่นจับในคลังสินค้าแห่งหนึ่ง จนกระทั่งมีคนไปพบและตัดสินใจส่งต่อให้ถึงมือผู้รับ
เรื่องราวนี้น่าตลกตรงที่ทั้งผู้ส่งและผู้รับต่างอยู่ในกรุงตริโปลีเหมือนกัน และห่างกันเพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้น แต่กลับต้องใช้เวลานานถึง 16 ปีกว่าที่ของจะส่งถึงมือ ทำเอาชาวเน็ตจำนวนมากที่เห็นข่าวต่างรู้สึกตกใจและเศร้าสลดกับภาพสะท้อนที่ว่า สงครามและความขัดแย้งสามารถทำลายวงจรชีวิตประจำวันและการดำเนินธุรกิจได้อย่างรุนแรงเพียงใด
ทั้งนี้ นับตั้งแต่การล่มสลายของรัฐบาลมูอัมมาร์ กัดดาฟี ลิเบียยังคงแตกแยกเป็นสองฝ่าย ระหว่างรัฐบาลในกรุงตริโปลีที่สหประชาชาติรับรอง และฝ่ายบริหารทางตะวันออกที่นำโดยพลเอกคาลิฟา ฮาฟตาร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย และความขัดแย้งที่ยืดเยื้อทำให้บริการพื้นฐานแทบทุกอย่างหยุดชะงัก จนกลายเป็นเรื่องปกติที่ชาวลิเบียจะต้องเผชิญกับความล่าช้าหรือการบริการที่ไม่สามารถคาดหวังอะไรได้เลย
อ้างอิง : www.odditycentral.com
