“ซีเค” โพสต์ ไล่คนขายเสียง Unfollow ทำติ่งบางสีร้อนตัว เพจดังงง ไม่ได้พาดพิงใคร?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 10:43 น.
71
ซีเคโพสต์ข้อความเตือนเกี่ยวกับการขายเสียงในการเลือกตั้ง
@ckfastwork)

Drama-addict สงสัยหนัก CK ไม่ได้เอ่ยชื่อพรรคไหน แต่ทำไมทัวร์ลง? ด้านชาวเน็ตงัดคำตอบจาก AI “Grok” ยันชัดเจ้าตัวไม่ได้พาดพิง ใครร้อนตัวรับไปเอง

เรียกว่าดราม่ามาแบบสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2569 กรณี เฟซบุ๊ก เพจ Drama-addict ได้หยิบยกประเด็นน่าสงสัยจากแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) มานำเสนอ หลังพบความผิดปกติในช่องคอมเมนต์ของอินฟลูเอนเซอร์สายธุรกิจชื่อดังอย่าง ซีเค (CK- @ckfastwork)

จุดเริ่มต้น โพสต์แรง “ขายเสียง = ขายชาติ”

เหตุการณ์เริ่มจากเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 69 ซีเค ได้โพสต์ข้อความผ่าน X ส่วนตัวด้วยถ้อยคำที่ดุดันและชัดเจน เพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ว่า

“ถ้าคุณมีแผนจะขายเสียงของตัวเองในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อเงิน unfollow ช่องผมไปเลย ผมไม่ได้ทุ่มเททำคอนเทนต์เพื่อคนที่ขายชาติ”

AI ยืนยันซีเคไม่ได้กล่าวถึงพรรคการเมืองใดในโพสต์
Drama-addict

หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป แทนที่จะได้รับคำชมในการรณรงค์ประชาธิปไตย กลับมีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการเมืองบางกลุ่ม เข้ามารุมวิพากษ์วิจารณ์และโจมตีซีเคอย่างหนัก จนเพจ Drama-addict ถึงกับตั้งข้อสังเกตว่า

“โพสต์นี้ของ ck แปลกจัง ทำไมมีคนเชียร์บางพรรคเข้าไปด่ากันรัวๆ เขาไม่ได้พูดถึงพรรคไหนนิ”

เพื่อความกระจ่าง มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้นำข้อความของซีเคไปสอบถามกับ Grok (AI ของระบบ X) เพื่อหาคำตอบแบบเป็นกลาง

  • คำถาม: “เจ้าของโพสต์ได้กล่าวถึงพรรคไหนหรือเปล่า?”

  • คำตอบจาก AI: “ไม่ครับ เจ้าของโพสต์ไม่ได้กล่าวถึงพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะเลย”

คำตอบนี้ยิ่งตอกย้ำความสงสัยของชาวเน็ตว่า ในเมื่อเจ้าตัวไม่ได้ระบุชื่อ แล้วทำไมกองเชียร์กลุ่มดังกล่าวถึงรู้สึกเดือดร้อนแทน หรือจะเป็นอาการทางจิตวิทยาแบบ “กินปูนร้อนท้อง”

ชาวเน็ตสงสัยทำไมมีคนโจมตีซีเคทั้งที่ไม่ได้เอ่ยชื่อพรรค
@ckfastwork)

บรรยากาศในช่องคอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างเข้ามาแสดงความงุนงงและขบขันกับปฏิกิริยาของผู้ที่เข้ามาโจมตี เช่น

“เขาเตือนสติคนที่คิดจะขายเสียง แล้วนางแบกมาดิ้นอะไรวะ งง”

“ตอนอ่านนึกว่าจะมีคนช่วยกันรณรงค์ หรือถ้าจะมีคนดิ้นก็น่าจะเป็นพวกสีโทนเย็นมากกว่า ที่ไหนได้ มีแต่สีโทนร้อนมาดิ้นซะงั้น”

“เขาบ่นไม่ชอบคนซื้อเสียง ไม่ได้ mentioned พรรคใดๆ แต่ทำไมมีติ่งพรรคๆ นึง มาดิ้นพล่านเต็มไปหมดเลย 555”

งานนี้ดูเหมือนว่าโพสต์ดักคนขายเสียง จะกลายเป็นโพสต์ “เช็กชื่อ” คนร้อนตัวไปโดยปริยาย

