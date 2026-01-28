ฟาดหน้าหงาย! “ซีเค” ตอกกลับ ชาวเน็ตแซะไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ลั่น “ผมคนไทย ถ้าโง่ก็แค่เงียบ”
ซีเค เจิง ซีอีโอ Fastwork เดือดจัด หลังโดนทัวร์ลงปมโพสต์เตือนสติห้ามขายเสียง ยืนยัน สัญชาติไทย 100% พร้อมฉะกลับคนแซะแรงหาว่า ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
วันที่ 28 ม.ค. 2569 โลกออนไลน์ร้อนระอุอีกครั้ง เมื่อ ซีเค เจิง (CK Cheong) ซีอีโอหนุ่มไฟแรงแห่ง Fastwork ออกมาตอบโต้ชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือด หลังเกิดดราม่าจากโพสต์รณรงค์ไม่ขายสิทธิขายเสียง เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้บัญชี X (ทวิตเตอร์) รายหนึ่ง รีโพสต์ข้อความของซีเคพร้อมระบุข้อความเชิงดูแคลนว่า “อย่าไปอินไปฟังพี่ ck มากเลยค่ะ ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยซ้ำมั้ง”
ข้อความดังกล่าวทำให้ซีเคตัดสินใจเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับด้วยตนเองทันทีว่า “ผมเป็นคนไทยผมเลือกตั้งได้ ถ้าโง่ก็แค่เงียบ” ประโยคดังกล่าวเรียกเสียงฮือฮาและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสนับสนุนซีเคเป็นจำนวนมาก
ชนวนเหตุของวิวาทะครั้งนี้ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2569 ซีเค เจิง ได้โพสต์ข้อความแสดงจุดยืนทางการเมืองผ่าน X โดยระบุว่า “ถ้าคุณมีแผนจะขายเสียงของตัวเองในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อเงิน unfollow ช่องผมไปเลย ผมไม่ได้ทุ่มเททำคอนเทนต์เพื่อคนที่ขายชาติ”
“ซีเค” โพสต์ ไล่คนขายเสียง Unfollow ทำติ่งบางสีร้อนตัว เพจดังงง ไม่ได้พาดพิงใคร?
แม้เจตนาของโพสต์จะมุ่งเน้นการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยที่โปร่งใส แต่กลับสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการเมืองบางกลุ่ม ที่เข้ามารุมโจมตีด้วยถ้อยคำรุนแรง จนเพจดังอย่าง Drama-addict ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติว่า เหตุใดผู้สนับสนุนบางพรรคจึงรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ ทั้งที่ข้อความต้นทางไม่ได้ระบุชื่อพรรคการเมืองใด
ดังนั้น เพื่อคลายข้อสงสัย ชาวเน็ตรายหนึ่งได้นำข้อความดังกล่าวไปสอบถามกับ Grok (AI ของระบบ X) ว่าเจ้าของโพสต์พาดพิงพรรคการเมืองใดหรือไม่ ซึ่ง AI ประมวลผลและตอบกลับชัดเจนว่า “ไม่ครับ เจ้าของโพสต์ไม่ได้กล่าวถึงพรรคการเมืองใดโดยเฉพาะเลย”
คำตอบของ AI ยิ่งตอกย้ำกระแสวิจารณ์ว่า ปฏิกิริยาโต้กลับที่รุนแรงจากคนบางกลุ่ม อาจเป็นอาการ “กินปูนร้อนท้อง” หรือไม่ ในขณะที่ซีเคยังคงยืนหยัดในจุดยืนเดิม พร้อมฟาดกลับผู้ไม่หวังดีด้วยข้อเท็จจริงและความดุดันตามสไตล์
