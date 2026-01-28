อินเดีย แถลงพบผู้ป่วยนิปาห์แค่ 2 ราย ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม กักตัวดูแลเข้ม
อินเดีย แถลงพบผู้ป่วยนิปาห์แค่ 2 ราย ยังไม่มีการติดเชื้อเพิ่ม สั่งกักตัวดูแลเข้มกว่า 196 ราย ซึ่งเป็นบุคลากรแพทย์และครอบครัวผู้ติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 28 มกราคม สำนักข่าว DW รายงานว่า รัฐบาลอินเดียออกมาแถลงถึงเรื่องไวรัสนิปาห์ว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยเพียงแค่ 2 ราย ในรัฐเบงกอลตะวันตก นับตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ป่วย 5 ราย โดยทางการอินเดียระบุว่าพวกเขาปรับตัวเลขลงหลังจากผลตรวจโรคออกมา
โดยขณะนี้ทางการได้กักตัวประชาชาชนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้ว 196 ราย ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ แต่ยังไม่มีผู้ป่วยเพิ่มแต่อย่างใด ทั้งนี้ไวรัสนิปาห์นั้นใช้เวลา 4 ถึง 21 วัน สำหรับผู้ติดเชื้อในการแสดงอาการป่วย
สำหรับผู้ป่วยไวรัสนิปาห์นั้นจะแสดงอาการเบื้องต้นคือ มีไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เจ็บคอ อาเจียน ไอ เหนื่อยหอบ และในระยะรุนแรง ผู้ป่วยมีอาการ ง่วงซึม สับสน มึนงง ชักเกร็ง หมดสติหรือเข้าสู่ภาวะโคม่าภายใน 24-48 ชั่วโมง
ทั้งนี้การแถลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่หลายสนามบินเริ่มออกมาตรการคัดกรอง ได้แก่ไทย ไต้หวัน ฮ่องกง และ เนปาล สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากรัฐเบงกอลตะวันตกดังกล่าว
