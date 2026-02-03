อย่าหลงเชื่อ! ข่าวลืออ้าง “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในไทย หมอติดเชื้อ ไม่เป็นความจริง
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ยืนยันข่าวลือ “ไวรัสนิปาห์” ระบาดในไทยติดเชื้อ 6 ราย เป็นข่าวเท็จ สธ. ย้ำไทยยังไม่พบผู้ป่วย
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากที่มีข่าวลือแพร่สะพัดในโซเชียลมีเดียว่า “ข่าวด่วน ไวรัสนิปาห์ มาไทยติดแล้ว 6 ราย เป็นหมอในไทยร้ายยิ่งกว่าโควิด 75%” โดยยืนยันว่าข่าวดังกล่าว ไม่เป็นความจริง
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ระบุว่า กรณีที่ข่าวอ้างว่า “ประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสนิปาห์แล้ว 6 ราย เป็นแพทย์ในไทย” นั้น เป็นข้อมูลเท็จ กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่เคยพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ ผู้ป่วยที่มีรายงานล่าสุดเกิดขึ้นในต่างประเทศ คือประเทศอินเดีย และอยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ไทยมีมาตรการคัดกรอง เฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่คัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง เพิ่มการเฝ้าระวังในสถานพยาบาลและชุมชน เตรียมความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ ห้องแยก และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ และบูรณาการความร่วมมือแบบ One Health เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
คำแนะนำและมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสนิปาห์ คือ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสค้างคาว สุกร และสัตว์ป่าทุกชนิด ไม่รับประทานผลไม้ที่ร่วงหล่นหรือมีรอยกัดแทะ ล้าง–ปอกเปลือกก่อนกิน ดื่มน้ำและอาหารที่สะอาด ปรุงสุก หากมีไข้สูง ปวดศีรษะ ซึม ไอ หรือหายใจเหนื่อย ให้รีบพบแพทย์และแจ้งประวัติเสี่ยง และติดตามข้อมูลจากหน่วยงานทางการของสาธารณสุขที่น่าเชื่อถือ และไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือในสื่อออนไลน์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรเลือกตั้ง 3 สี ต่างกันยังไง เช็กก่อน อย่ากาผิด
- ภูเก็ต ยืนยันไม่พบผู้ป่วยไวรัสนิปาห์ ดำเนินการเอาผิดคนปล่อยข่าวปลอม
- รพ.ดังภูเก็ต ยันไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ “ไวรัสนิปาห์” มารักษา วอนอย่าตื่นตระหนก-กรองข่าวก่อนแชร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: