พีเค แจงปมหย่าอดีตภรรยา ยันแยกทางแบบสมัครใจ จบกันด้วยดี แม้เคยไม่เข้าใจกัน

พีเค ร่ายยาวแจงปมหย่าอดีตภรรยา ยันจบด้วยดีไม่มีค้างคา วอนขอพื้นที่ส่วนตัวเดินหน้าชีวิตต่อ ด้านหวานใจ ‘มีเรียน’ โผล่เมนต์ซึ้ง ‘ภูมิใจในตัวเธอ’ ให้กำลังใจเคียงข้าง ฝ่ามรสุมดราม่า
เป็นที่พูดถึงอย่างหนัก กรณี พีเค ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร พิธีกรชายคนดัง ที่ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ คนล้มลุก ถึงความล้มเหลวในชีวิต และ ความผิดพลาดเรื่องส่วนตัว ยืนยันปัญหาการนอกใจเป็นความผิดที่ไม่เคยปฏิเสธ พร้อมรับผิดชอบ แต่กระแสเพียงด้านเดียวส่งผลกระทบต่อจิตใจ รวมทั้งหน้าที่การงานที่เคยมีล้นมือต้องหยุดลง ทั้งรายการและโฆษณา
หลังจากเปิดใจมรสุมชีวิตจนมีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ไปต่าง ๆ นานา ล่าสุด พีเค ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจงสิ่งที่ชาวเน็ตบางคนยังเข้าใจผิด ตนและอดีตภรรยาตัดสินใจแยกทางกันด้วยความสมัครใจ โดยพูดคุยตกลงหาทางออกที่ทุกฝ่ายสบายใจ ยืนยันว่าเรื่องในอดีตจบลงด้วยดี ไม่มีความค้างคาใจ ขอความกรุณาให้พื้นที่กับทุกฝ่าย เดินต่อไปในเส้นทางของตนเอง
“วันนี้ผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับกระแสข่าวเกี่ยวกับตัวผม ซึ่งผมรู้สึกไม่สบายใจ ก่อนหน้านี้ผมตัดสินใจว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ เพราะเรื่องราวได้จบลงไปแล้ว ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ของผมในการอธิบายทุกอย่างตามความเป็นจริง
ผมและอดีตภรรยาได้ตัดสินใจแยกทางกันด้วยความสมัครใจ และได้พูดคุยตกลงกันอย่างดีที่สุดในแบบของเราทั้งสองคน แม้จะมีช่วงเวลาที่ความเข้าใจไม่ตรงกัน แต่เราก็เลือกใช้การพูดคุยและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อหาทางออกที่ทุกฝ่ายสบายใจ
วันนี้ผมยืนยันได้ว่า ‘ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจกันดีแล้วและจบกันด้วยดี’ ไม่มีความค้างคาใจต่อกัน และต่างคนต่างเคารพการใช้ชีวิตของอีกฝ่าย
ผมขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง ติดตาม และให้กําลังใจเสมอมาและขอความกรุณาให้พื้นที่กับทุกฝ่าย เพื่อให้แต่ละคนได้เดินต่อไปในเส้นทางของตัวเองอย่างสงบ ขอบคุณจากใจครับ
ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร (พีเค)”
ขณะที่ มีเรียน สุเดชา อัคเซลการ์ด หวานใจของพีเค คอมเมนต์ให้กำลังใจคนรักใจโพสต์ ระบุว่า “I’m proud of you. I’m so lucky to have you” แปลเป็นไทยได้ว่า “ภูมิใจในตัวเธอนะ ดีใจที่มีเธอ”
