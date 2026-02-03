รวบแก๊งมารศาสนา! หลอกคนแก่ลงทุน “เงินบุญช่วยชาติ” ลุ้นปันผล 1 ล้าน พบเงินหมุนเกือบพันล้าน
ตำรวจกองปราบ ทลายเครือข่าย เงินบุญ หลอกคนแก่ลงทุน ช่วยชาติ อ้างปันผลสูงหลักล้าน รวบ 11 ผู้ต้องหา ยึดทรัพย์กว่า 250 ล้านบาท พบเหยื่อสูญเงินอื้อ บางรายติดกับดักนานกว่า 10 ปี
เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 พลตำรวจตรี พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พร้อมทีมสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการระดมเงินบุญรายใหญ่ที่แพร่ระบาดหนักในพื้นที่ภาคอีสาน หลอกเอาเงินก้อนสุดท้ายของข้าราชการวัยเกษียณ พบเงินหมุนเวียนในระบบพุ่งสูงกว่า 600 ล้านบาท!
พฤติการณ์ของมารศาสนาแก๊งนี้จะชักชวนเหยื่อผ่านกลุ่มไลน์ อ้างโครงการลวงโลกกว่า 70 โครงการ เปิดระดมทุน เพื่อนำไปจ่าย “ค่าธรรมเนียมถอนเงินช่วยชาติ” ที่กุเรื่องว่ามีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองฝากไว้กับธนาคารโลกนับพันล้านบาท หากไม่รีบระดมทุนเงินจะถูกยึดหรือต้องขึ้นศาลโลก โดยหลอกล่อด้วยผลตอบแทนหลักล้าน “ลงทุนเพียง 1,000 บาท แลกเงินล้านใน 1 เดือน” จนทำให้ผู้สูงอายุที่หวังมีเงินใช้บั้นปลายชีวิตหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก
ในการแถลงข่าวเป็นไปอย่างตึงเครียด กลุ่มผู้เสียหายกว่า 20 รายเดินทางมาร่วมฟังผลการจับกุม โดยตัวแทนเหยื่อรายหนึ่งระบุว่า “ตนติดอยู่ในวงจรนี้มานานเกือบ 10 ปี สูญเงินไปกว่า 4 แสนบาท ทุกครั้งที่ทวงถามเงินปันผล มิจฉาชีพจะอ้างว่าติดขัดและหลอกให้โอนเพิ่มเพื่อเลื่อนลำดับเป็น VIP แถมยังมีการข่มขู่ว่า “ใครไม่โอนเพิ่มจะถูกเตะออกจากกลุ่มและริบเงินคืนทั้งหมด” ทำให้ต้องจำใจโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆ เพราะกลัวไม่ได้เงินก้อนแรกคืน จนสุดท้ายถึงตาสว่างว่าถูกหลอก”
ปฏิบัติการครั้งนี้ ตำรวจกองปราบฯ ปูพรมตรวจค้น 11 จุดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี และสุราษฎร์ธานี สามารถรวบตัวแกนนำได้ทั้งหมด 11 ราย พร้อมยึดของกลางรวม 206 รายการ ทั้งรถยนต์หรู อาวุธปืน โฉนดที่ดิน และสมุดบัญชี รวมมูลค่ากว่า 250 ล้านบาท พร้อมแจ้งข้อหาฉ้อโกงประชาชน, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งขณะนี้ทั้งหมดถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ตำรวจเตือนภัยว่าขณะนี้ยังมีขบวนการลักษณะคล้ายกันอีกกว่า 5 กลุ่มทั่วประเทศ ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลเพื่อกวาดล้างต่อไป จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการชักชวนลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงเกินจริง หรือการแอบอ้างชื่อรัฐบาลและผู้ใหญ่ในบ้านเมือง หากพบเห็นหรือตกเป็นเหยื่อให้รีบแจ้งความทันที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บัตรเลือกตั้ง 3 สี ต่างกันยังไง เช็กก่อน อย่ากาผิด
- หลานร้องสื่อ ผู้วิเศษรายใหม่ อ้างตัวเป็น “พระศรีอาริยะ” หลอกคนแก่ลงทุนธนาคารโลก
อ้างอิงจาก : FB ตำรวจสอบสวนกลาง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: