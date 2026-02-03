สุดารัตน์ ชูนโยบาย “กู้ชีพ 30 บาท” ปฏิรูปสาธารณสุข-ประกันสังคม แก้เหลื่อมล้ำ
“สุดารัตน์” ประกาศล้างระบบสาธารณสุข ชูนโยบาย “กู้ชีพ 30 บาท” แก้ รพ.ขาดทุน-หมอสมองไหล พร้อมดันแยกประกันสังคมพ้นมือนักการเมือง สร้างสวัสดิการยั่งยืน
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าวถึงวิกฤตการณ์งบประมาณและระบบสาธารณสุขไทยที่กำลังเผชิญกับสถานะ “ระเบิดเวลา” โดยระบุว่าแม้ภาระงบประมาณบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรคจะพุ่งสูงขึ้นกว่า 2.7 แสนล้านบาท แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับสวนทาง ทำให้โรงพยาบาลขาดทุนสะสมร่วมหมื่นล้านบาท ในขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องแบกรับภาระงานหนักเกินขีดจำกัด และคนไทยกลับมีแนวโน้มเจ็บป่วยมากขึ้น
คุณหญิงสุดารัตน์ ชี้แจงถึงปัญหาการบริหารจัดการงบประมาณรายหัวที่ปัจจุบันสูงถึง 4,173 บาท แต่เม็ดเงินจริงกลับไปถึงโรงพยาบาลเพียงน้อยนิด เนื่องจากถูกส่วนกลางกักไว้ โดยเฉพาะงบส่งเสริมสุขภาพ 681 บาทต่อหัว ที่ถูกนำไปใช้ตามความต้องการทางการเมือง ซึ่งขัดกับหลักการกระจายอำนาจที่พรรคไทยสร้างไทยเคยทำสำเร็จในอดีต ที่มุ่งเน้นส่งงบประมาณตรงถึงโรงพยาบาลให้ได้ร้อยละ 80-90 เพื่อให้โรงพยาบาลมีอิสระในการดูแลประชาชน และเปลี่ยนจากระบบ “ซ่อมสุขภาพ” ให้กลายเป็น “สร้างสุขภาพ” อย่างแท้จริง
วิกฤตความเหลื่อมล้ำของบุคลากรทางการแพทย์เป็นอีกประเด็นสำคัญที่น่ากังวล โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสัดส่วนแพทย์ 1 คนต่อประชากร 462 คน แต่ในจังหวัดห่างไกลอย่างบึงกาฬ กลับมีสัดส่วนสูงถึง 1 ต่อ 5,000 คน สถานการณ์นี้ส่งผลให้แพทย์ในต่างจังหวัดต้องทำงานหนักกว่า 80-100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จนเกิดปรากฏการณ์ลาออกเป็นจำนวนมาก พรรคไทยสร้างไทยจึงเสนอแนวทาง “กู้ชีพ 30 บาท” ด้วยการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนให้บุคลากรในพื้นที่ห่างไกลสูงกว่าในเมืองเพื่อดึงดูดให้อยู่ในระบบ
พรรคไทยสร้างไทย ยังมีแผนนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยลดภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา โดยเสนอให้ใช้ระบบจองคิวผ่านแอปพลิเคชันเพื่อลดระยะเวลาการรอคอย รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI หรือ Telemedicine เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
สำหรับการปฏิรูประบบประกันสังคมที่มีเงินกองทุนเกือบ 3 ล้านล้านบาท พรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายชัดเจนที่จะแยกกองทุนประกันสังคมออกจากการกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง พร้อมเสนอปรับโครงสร้างบอร์ดบริหารโดยลดสัดส่วนตัวแทนภาครัฐลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มสัดส่วนตัวแทนจากฝั่งผู้ประกันตนและนายจ้าง เพื่อให้เจ้าของเงินตัวจริงมีอำนาจตัดสินใจสูงสุด
คุณหญิงสุดารัตน์ ทิ้งท้ายว่า จะผลักดันการประสานความร่วมมือระหว่างกองทุนประกันสังคมและกองทุน 30 บาท ในส่วนที่สิทธิประกันสังคมยังด้อยกว่า เช่น การทำฟัน หรือสิทธิการเลือกโรงพยาบาล เพื่อสร้างพลังทวีคูณ (Synergy) ในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ลดความซ้ำซ้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้รับบริการที่เท่าเทียม นำไปสู่ระบบรัฐสวัสดิการด้านสุขภาพที่ยั่งยืนสำหรับคนไทยทุกคน
