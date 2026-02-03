รู้แล้วฝีมือใคร เฉลยสาเหตุ ป้ายแนะนำตัวผู้สมัคร สส.ส้ม-เพื่อไทย ขาด
เฉลยสาเหตุ ป้ายแนะนำตัวผู้สมัคร สส.ประชาชน และ เพื่อไทย เขต 1 จ.เพชรบุรี ขาด ที่แท้ฝีมืออีกาวัด จิกจนขาด กล้องจับภาพได้
จากกรณีที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของป้ายแนะนำตัว สส.เพชรบุรี เขต 1 ของ น.ส.ปินดา ปุโรทกานนท์ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เบอร์ 2 และ นายประพัฒน์ ปานยิ้ม ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย เบอร์ 4 ถูกฉีกทิ้งหายไป จนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊ก Jate Apijate “จากกรณีของโพสที่แล้ว คำถามได้รับการคลี่คลายข้อสงสัย พบว่าเป็นอีกาบริเวณวัดลาดครับ ขอบคุณข้อมูลกล้องวงจรปิดด้วยครับผม”
ทั้งนี้เจ้าของโพสต์ยังเขียนข้อความแยกอีกว่า “ขอชี้แจงเรื่องของ 2 โพสนี้ครับ
เรื่องราวเมื่อวานผมได้ภาพมาจากอาสาสมัครและโพสรายงานตามข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนเสียประโยชน์โดยชอบธรรมในกิจกรรมการเลือกตั้ง
ซึ่งได้มีคลิปอีกาจิกกระดาษผู้สมัครออกมาแล้วหลังจากที่โพสเกิดไวรัล ซึ่งทำให้ผมอยากตั้งคำถามว่าถ้าหากโพสไม่ไวรัลทาง กกต. จะลงมือแก้ไขหาหลักฐานหรือไม่ กกต.มีการดูแลปกป้องสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครของประชาชนอย่างไร
ซึ่งจากความเห็นในโพสดังกล่าวจะเห็นได้เลยว่า ไม่มีใครไว้ใจกกต.เลย
ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่กกต.เพชรบุรี ที่พยายามคลี่คลายปัญหาข้อสงสัยในกรณีดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วคลายข้อกังวล
ผมเข้าใจว่าปัญหาจำนวนมากมาจากระเบียบกฎหมาย ที่เป็นปัญหาไม่ชัดเจน มาตั้งแต่ส่วนกลาง ทำให้ในระดับพื้นที่ ก็ต้องมาแบกรับแรงกดดันจากประชาชนหน้างาน ผมขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
และเราจะสนับสนุนคนที่เห็นคุณค่า ของทุกเสียงเข้าไปแก้กฎหมายให้เสียงของคนทุกคนมีความหมาย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกต.ลำปาง ยืนยันไม่รู้จัก “บ้านใหญ่” แจงปัญหารูปผู้สมัครพรรคส้มหาย
- กกต. ขอโทษเลือกตั้งล่วงหน้าบกพร่อง มองภาพรวมเรียบร้อย เชื่อไม่กระทบ 8 ก.พ.
- ไอซ์ รักชนก ซัดแรง กกต. มีไว้ทำไม? ทำงานชุ่ย-ป้ายหาย ลั่น เกิดแต่กับพรรคxู
ติดตาม The Thaiger บน Google News: